Bergen kommune vurderer å slutte med fyrverkeri

Bergen kommunes tradisjonsrike oppskyting av nyttårsraketter over Vågen kan være ved veis ende.

Byrådet er i gang med å vurdere alternative måter å feire nyttår på, ifølge Bergens Tidende.

Avtalen kommunen har hatt med leverandøren av fyrverkeri siden 2019 går nemlig ut i år. Byrådet ser sitt snitt til å droppe tradisjonelle raketter helt.

Droner og lasere

Nattehimmelen over Bergen skal likevel ikke bli mørklagt på nyttårsaftenene framover.

Ifølge Bergens Tidende er det tre alternativer det står mellom: Fortsette med tradisjonelt fyrverkeri, lysshow med lasere eller lysshow med droner.

Sistnevnte er særlig i vinden. Et spektakulært lysshow med hundrevis av droner lyssatte himmelen over London da dronning Elizabeth feiret 70 år på tronen i sommer.

DRONER: Lysshow med droner blir stadig mer populært. Her fra en oppvisning i Texas i USA i august. Foto; Joseph Chachere/AP Images for Raid.

Det er likevel ingen enkel sak å gjennomføre et droneshow, sier Beredskapssjef i Samfunnssikkerhetens hus (SSH), Rune Bratland til Bergens Tidende.

Det er de som har fått ansvaret for å vurdere alternativer til fyrverkeri i Bergen. SSH er nå ansvarlig for nyttårsrakettene.

Det er mange hundre droner som skal til, og det må være stabilt vær, forklarer Bratland til avisen.

Han forklarer at det er strenge regler for droneflyging over folkemengder.

Lysshow ved hjelp av laser er enklere, og støyfritt. Den største ulempen er at det er vanskelig å se fra avstand.

– Innfrir forventningene

Rune Bratland mener tradisjonelt fyrverkeri har flere åpenbare ulemper: støy, brannfare og forurensning.

Droner og lasere kan ivareta positive sider ved showet, ifølge Beredskapssjef Rune Bratland.

– Den store fordelen er at det innfrir forventningene vi har til hvordan vi går inn i et nytt år, sier Bratland til Bergens Tidende.

Han er tydelig på at de ikke har noen klar undersøkelse ennå.

Bergen kommune bruker hvert år 325.000 kroner på fyrverkeri, ifølge avisen. Laser- og droneshow kan være like dyre, eller kanskje mer.

– Vi antar at alternativene vi har sett på kan bli dyrere, uten at vi har gjort et ordentlig overslag. Men kostnadene er bare et av flere hensyn som må veies opp mot hverandre, sier Bratland.

RISIKO: Det er privat rakettoppskyting som fører til størst risiko for brannskader og andre ulykker. Foto: Aage Aune / TV 2

Brannvesenet positiv

Brannsjef i Bergen, Janicke Larsen, sier til samme avis at brannvesenet generelt er positive til mer bruk av lysshow. Det senker nemlig risikoen for brannskader.

Hun understreker likevel at det er privat fyrverkeri som utgjør den største risikoen for det.

Ifølge en undersøkelse gjort av Nito i 2021, er 64 prosent helt eller noe enig i at riktig å forby privat fyrverkeri på nyttårsaften.

Bergen brannvesen fått i oppgave å vurdere om privat bruk av fyrverkeri i byen bør strammes inn. De har ikke konkludert med noe ennå, ifølge Bergens Tidende.