– Beregn ekstra god tid

Onsdag er det ventet store snømengder over deler av Sørøst-Norge. Det får konsekvenser for trafikken.

UVÆR: Snøvær har skapt trøbbel for bilistene på Østlandet flere ganger i vinter. Onsdag skjer det igjen. Foto: Annika Byrde

Onsdag er det ventet mellom 25 og 40 centimeter snø i løpet av 24 timer enkelte steder i sørøstlige deler av landet.

Varslingstjenesten varsom.no har sendt ut oransje farevarsel for snø i Agder, Vestfold og Telemark, og trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen, Anniken Island, advarer mot snøkaos og glatte veier.

– Hvis værvarselet slår til for fullt, så ville jeg beregnet litt ekstra god tid, sier trafikkoperatør hos Statens Vegvesen, Anniken Island.

På Vestlandet har kraftig vind allerede ført til snøfokk, stengning, og kolonnekjøring på flere fjelloverganger.

–Kjekt å ha noen varme klær

Natt til onsdag E134 over Haukelifjell stengt på grunn av uværet, opplyser Vegtrafikksentralen sør på Twitter.

På Hardangervidda er det meldt om sterk vind, og redusert sikt. Vegtrafikksentralen opplyser at også denne fjellovergangen nå er stengt.

På riksvei 13 over Vikafjellet har nattens januarvær ført til kolonnekjøring.

Island forteller at riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli også er værutsatt, og at det også der kan bli aktuelt å ta grep.

På E18 og E39 fra Viken til Agder, vil to brøytebiler kjøre ved siden av hverandre, og det vil ikke være mulig å komme forbi mens dette pågår.

Brøytetogene vil trolig kjøre sent for å få brøytet skikkelig, skriver Vegtrafikksentralen sør på Twitter.

Rv 13 Vikafjellet: kolonnekjøring pga uvær. — Vegtrafikksentralen vest (@VTSvest) January 4, 2023

– Om du har tenkt deg et sted hvor det er fare for kolonnekjøring så sørg for å ha gode dekk, og nok drivstoff og strøm. Det kan være kjekt å ha noen varme klær, og noe å spise på om en blir stående, sier trafikkoperatøren.

Hun oppfordrer bilistene til å sjekke vegvesenets nettsider i forveien, og planlegge reisene sine godt.

– Vurder å la bilen stå

Oslo politidistrikt har onsdag morgen gått ut med en oppfordring på Twitter der de ber alle som skal ut å kjøre i trafikken til å beregne god tid, kjøre etter forholdene, og sørge for å være godt skodd.

– Vurder om du skal la bilen stå dersom forholdene blir for ille, skriver de.

Natt til onsdag har uværet ennå ikke tatt seg fullstendig opp.

– Det blir nok bare verre utover morgenen og utover dagen, forteller trafikkoperatøren.

⚠️Vi har oppdatert snøvarselet på deler av Østlandet til oransje nivå🔶 se figur. Det betyr at vi venter svært mye snø på onsdag, 25-40 cm i løpet av 24 timer. Lokalt kan det komme mer. I det gule området ventes som før 15-30 cm snø. På kysten kan nedbøren starte som regn. pic.twitter.com/IV6fjhnRcR — Meteorologene (@Meteorologene) January 3, 2023

Ifølge Island, har alle entreprenører fått beskjed om varslene på oransje nivå. De er forberedt med alt av ressurser for å trå til der det trengs.

–Man må passe godt på, for det kan være mye snø, men også veldig glatt. Hold god avstand til bilister og andre som ferdes langs veien, oppfordrer hun.