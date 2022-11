Ber to nøkkelvitner om å melde seg

HAUGESUND (TV 2): Drapstiltalte Johny Vassbakk har i 27 år forklart det samme om hva han gjorde den kvelden Birgitte Tengs ble drept. Nå ber forsvarerne to kvinner om å melde seg.

Årsaken er at de kan bekrefte om han snakker sant.

Politiet fikk flere tips om Vassbakk kort tid etter drapet, men det tok likevel syv måneder før han ble kalt inn til avhør. Der forklarte han seg om hvordan han husket drapskvelden.

Det han sa for 27 år siden er mer eller mindre nøyaktig det samme som han sier i retten i dag:

Han mener at han aldri har møtt Tengs.

Den aktuelle kvelden kjørte han fra sitt hjem i Skudeneshavn til Haugesund uten å svinge innom Kopervik.

På veien til Haugesund plukket han opp to kvinnelige haikere.

De to haikerne er aldri blitt identifisert.

SIST SETT: Her, i gågata i Kopervik, ble de siste observasjonene av Birgitte Tengs gjort. Foto: Frode Sunde / TV 2

To mystiske kvinner

Vassbakk sa i 1995 at de to kvinnene var omkring 30 år, at de var pent kledd og er beskrevet som mørke.

Ifølge avhøret plukket tiltalte opp kvinnene på Håvik og kjørte dem til Saga Maritim i Haugesund. Vassbakk har sagt at han «ikke aner hvem de er».

JOBBER FOR FRIFINNELSE: Forsvarerne Stian Bråstein (t.v.) og Stian Kristensen. Foto: Kristian Myhre / TV2

Ifølge forsvarer Stian Bråstein har ikke politiet gjort stort for å finne de to kvinnene, blant annet fordi det tok syv måneder fra drapet til Vassbakk ble avhørt.

– Det kan være forståelige grunner til det, men vi håper at det ikke er nytteløst å finne de to, sier han.

Ber de melde seg

Bråstein har en klar oppfordring til de to kvinnene:

– Vi ber om at de står frem og gjør seg til kjenne overfor politiet. Vi ønsker å høre hva de har å si, og det er nyttig for oss dersom de husker å ha vært med på denne haikerturen, sier forsvareren.

Aktor i saken, Thale Thomseth, sier haikerne har blitt forsøkt identifisert, men uten at de lyktes med dette. Hun sier at det hadde vært fint å vite hvem de var.

AKTOR: Statsadvokat Thale Thomseth mener å kunne bevise av Johny Vassbakk drepte Birgitte Tengs.. Foto: Frode Sunde / TV 2

Like etter midnatt den 6. mai i 1995 ble Birgitte Tengs sett i live for siste gang. Da befant hun seg i gågata i Kopervik på Karmøy.

Vassbakks liste

Denne kvelden skal over 1000 mennesker ha vært i gågata, ifølge politiet.

Flere av disse sier at de så Tengs, men ingen av vitnene har sett Vassbakk.

I forberedelsene til rettssaken satt 52-åringen og gikk gjennom alle politidokumentene for å se etter personer han kjenner som var i Kopervik denne kvelden.

Etter det TV 2 forstår har han skrevet opp en liste på mellom 20 og 30 navn.

– Navnene på denne listen er personer han mener med sikkerhet ville kjent ham igjen dersom han var der, sier forsvarer Bråstein.

– Et poeng for oss

Forsvareren sier at Vassbakk har forklart det samme siden han ble avhørt første gang i 1995: At han ikke var i Kopervik den kvelden Tengs ble drept.

– Det er et poeng for oss å synliggjøre at ingen har sett verken han eller bilen hans.

Tirsdag fikk retten også opplest avhøret til Vassbakks mor. Hun er sikker på at sønnen er uskyldig, og hun mener å ha sett sønnen komme hjem natt til 6. mai.

Aktors nøkkelbevis i rettssaken, som skal pågå til over nyttår, er et YDNA-funn fra Vassbakk på strømpebuksa til Tengs.

Forsvarerne har varslet at de kommer til å problematisere dette.