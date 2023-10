Ber Solberg gå av: – Politikk tilhører ungdommen

– Å skifte leder er litt som å rive av et plaster. Du må bestemme deg for det og gjøre det.

Ifølge Høyre-velger og kriseekspert Hans Geelmuyden må plasteret rives av: Erna Solberg må gå av som partileder, etter sakene om ektemannens omfattende og hemmeligholdte aksjehandel.

Og det er ikke bare opp til partiet Høyre å avgjøre om hun har tillit eller ikke, mener han.

– Tilliten til Solberg er dramatisk svekket, sier Geelmuyden, og fortsetter:



– Denne saken angår ikke bare Høyres velgere, men hele folket. Vi snakker om en mulig statsministerkandidat i 2025.

Svekket lederautoritet

Geelmuyden, som er en av grunnleggerne av kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese, er godt kjent med krisekommunikasjon, etter 34 år i bransjen. Han mener dette vil bli en «tapersak» for Høyre, hvis ikke Solberg håndterer den bedre enn hun har gjort til nå.



– Denne saken svekker Solbergs lederautoritet. En god leder må stille høye krav til andre, men høyest til seg selv. Hvordan skal Solberg klare å be fremtidige statsråder om å gå, hvis hun ikke tar samme medisin selv? spør han.

– Det må gjelde samme regler for Kong Salomo som for Jørgen Hattemaker.

BØR GÅ AV PÅ LANDSMØTE: Etter 20 år som partileder bør Solberg oppmuntre nye talenter til å ta over, ifølge Geelmuyden. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Geelmuyden oppfordrer den tidligere statsministeren til å varsle sin avgang allerede nå, men at ny leder bør velges på et ekstraordinært landsmøte våren 2024.



– Perioden fram til dette må brukes til å la lederkandidatene drive åpen valgkamp, slik at vi som er medlemmer av partiet har mulighet til vurdere hvem vi vil stemme på, sier han.



– Nytt blikk på politikk

Av navn som nevnes som mulige arvtakere er de to nestlederne, Tina Bru og Henrik Asheim, tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, og tidligere nestleder Jan Tore Sanner.

Men ifølge en fersk Kantar-måling for TV 2 er det Søreide som er den foretrukne kandidaten til å overta ledervervet, med 26,8 prosent av velgerne.

VELGERNES FAVORITT: Høyres Ine Eriksen Søreide. Foto: Per Haugen / TV 2

Geelmuyden er av en annen oppfatning.

– Politikk tilhører ungdommen. Ine Eriksen Søreide er flink, veldig ryddig og skikkelig, og har mye erfaring. Men jeg tenker det hadde vært spennende med et litt nytt blikk på politikk.

Og selv om Geelmuyden sier han har vært en varm tilhenger av Solberg siden hun ble valgt for 20 år siden, er det ikke akkurat nyskapning som står igjen etter henne, ifølge ham.

– Det er stø styring, og konservative liker jo det, men nå er tiden inne til å tenke nytt. Situasjonen nå er bedre enn på lenge for politisk nytenkning.



Stille i partiet

Store deler av Høyre har slått ring om Solberg etter at det ble kjent at hennes ektemann Sindre Finnes gjorde mer enn 3600 aksjehandler mens hun var statsminister. Med et par unntak.



– Jeg tror ikke jeg har tillit til noen som er der inne i regjeringen og på Stortinget, har påtroppende Høyre-ordfører i Iveland kommune, Jan André Myhren, uttalt til TV 2.



– Husker jeg rett var det en kritisk røst fra en representant for Senior Høyre i Troms. Ellers er det ganske stille i partiet. Det er ikke så rart. Når noen har ledet et parti i 20 år, vet hele organisasjonen at den blir belønnet for lojalitet, ikke for nye ideer, sier Geelmuyden.

Han kritiserer også det han opplever som Arbeiderpartiets strategi i sakskomplekset, at «Ap tar ansvar ved å bli sittende».



– Nå kan Høyre vise at det ikke er akseptabelt, og ikke sånn vi gjør det. Man tar ansvar ved å gå av, fordi denne saken er så alvorlig. Det sier jo Solberg selv.