Ber regjeringen vurdere forbud etter sjokkregninger

Mange nordmenn har opplevd å få skyhøye strømregninger den siste uken. Dette til tross for at spotprisen har vært svært lav.

Oktober måned var mild med mye regn, noe som gjorde at strømprisene sank dramatisk.

I dag er faktisk de norske strømprisene de laveste i hele Europa.

Er du likevel en av dem som har opplevd at strømregningen for oktober ble skyhøy?

Årsaken kan være enkel: Avtale med variabel strømpris.

Omdiskutert avtale

Strømavtalen går ut på at kunden betaler en anslått pris. I oktober var den ventet å være høy. Da strømprisene stupte, ble også strømstøtten mindre. Dette resulterte i skyhøye regninger for de med variabel strømavtale.

Forbrukerrådet har gått hardt ut mot avtalen og frarådet kunder å tegne disse i flere år. På Forbrukerrådets strømprisoversikt har de også lagt inn en advarsel mot disse avtalene.

ADVARER: Forbrukerrådet har lagt inn en advarsel mot blant annet variable strømavtaler på sine nettsider. Foto: Skjermbilde fra strompris.no

Direktør Inger Lise Blyverket mener regjeringen bør vurdere et forbud.

– Nå mener jo jeg at bransjen har en unik mulighet til å vise ansvar og rett og slett trekke alle disse avtalene fra markedet. Gjør de ikke det, syns jeg absolutt at et forbud må vurderes, sier Blyverket.

KRITISK: Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, mener det må bli slutt på variable strømavtaler. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Er de variable avtalene laget for å lure forbrukeren?

– Det er i hvert fall veldig enkelt å bli lurt av dem. Det har vi sett og vurdert. De blir solgt til forbrukere, gjerne gjennom en aggressiv markedsføring på telefonen, i døra eller på gata, og det fraråder vi også forbrukere på det sterkeste å gjøre, sier direktøren.

Vanskelig å forstå

En rekke politikere kritiserer nå strømselskapene for villedende og ufullstendig informasjon.

Kathy Lie, forbrukerpolitisk talsperson, SV Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Kathy Lie, forbrukerpolitisk talsperson i SV, mener selskapene har vært altfor dårlige på å gi forbrukerne korrekte opplysninger.

– Dette er et kjempekomplisert marked for forbrukerne, og det er for vanskelig å sette seg inn i alle mulige avtaler, sier Lie.

Kjell Ingolf Ropstad, medlem i Energi- og miljøkomiteen (Krf) Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Det ligger et stort ansvar på selskapene til å kommunisere på en god måte, opplyse på en god måte og gi kundene god tid til å bestemme seg, sier Kjell Ingolf Ropstad, medlem i Energi- og miljøkomiteen (Krf).

Samtidig ber de regjeringen om å komme på banen og utarbeide et regelverk for selskapene.

Grunde Almeland, leder for familie- og kulturkomiteen (V), mener regjeringen bør vurdere å forby variabelavtalene. Han mener de ikke fungerer.

Grunde Almeland, leder for familie- og kulturkomiteen (V). Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Regjeringen bør revurdere om det i det hele tatt skal være lov å gi denne typen variable avtaler på forbrukermarkedet, sier Almeland.

Han har et klart budskap til statsråd Kjersti Toppe.

– Hvis ikke hun varsler innen veldig kort tid at hun vil gjøre noe, så kommer Venstre til å legge frem et forslag for å sette press på regjeringen i denne saken, sier Almeland.

Vil ikke gjøre grep nå

Det er Barne- og familiedepartementet som har ansvaret for forbrukerfeltet.

Statssekretær Trine Fagervik (Sp) peker på at det ble iverksatt strengere regler for strømleverandørene denne måneden.

– Nå har regjeringen nettopp gjort en rekke endringer for å rydde opp i strømmarkedet, og de endringene trådte i kraft første november, så nå vil vi først se hvordan det virker inn før vi gjør nye vurderinger.

AVVENTER: Statssekretær Trine Fagervik (Sp) i Barne- og familiedepartementet vil avvente med ytterligere grep mot strømmarkedet. Foto: Astrid Waller / Regjeringen

Som følge av de nye kravene må nå strømselskapene lenke til forbrukerrådets oversikt strømpris.no, slik at kundene lettere kan sammenligne avtalen med andre avtaler på markedet.

– Et forbud vil være en veldig stor inngripen i strømmarkedet, så det er noe som må utredes grundigere i så fall, sier Fagervik.

Beklager, men tar ikke regningen

Et av strømselskapene som tilbyr de omstridte avtalene, er Fjordkraft. De beklager til kundene som har fått overraskende høye strømregninger for oktober.

De kommer derimot ikke til å ta regningen.

– Selvfølgelig beklager vi det som har skjedd denne måneden her. Det skulle vi veldig gjerne ønske ikke hadde skjedd, sier kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft Jeanne Tjomsland.

BEKLAGER: Kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft Jeanne Tjomsland beklager de høye strømregningene, men vil ikke ta regningen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Hvem var det som bommet på markedet?

– Vi bommet jo alle sammen, for dette er det ingen som har forutsett, sier Tjomsland.

– Hvem er det som betaler for den bommen nå?

– Vi som leverandør har betalt for det, og kundene må også dessverre betale for det, sier kommunikasjonsdirektøren.