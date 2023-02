Ber Oslo bystyre om hjelp

Mandag hadde opposisjonspartiene i bystyret i Oslo kalt inn helsebyråden til høring. Høringen gikk ut på omsorgssvikten på helsehusene i Oslo som har kommet i lys gjennom blant annet NRK brennpunkt den siste tiden.

Kritikken gikk spesielt mot Ullern helsehus.

Hele dagen var satt av til forklaringer fra ulike sider av sakene. Først ut til å fortelle var pasienter og pårørende.

I førti minutter hørte bystyret historier om eldre, syke og demente som ikke fikk den hjelpen de trengte på Ullern helsehus.

– Ikke der, ikke Ullern

Pia Borander var en av dem som stilte opp for å fortelle sin historie. Faren hennes fikk en infeksjon etter en hjerteoperasjon som førte til at han var mye inn og ut av sykehuset.

Rett før hans død i 2022 endte han opp på Ullern helsehus. Her hadde han vært tidligere.

– Nei sa pappa. Ikke der, ikke Ullern, sa Borander under hennes forklaring i bystyresalen.

Hun fortalte videre om en far som ikke fikk tilstrekkelig omsorg. Om en far som var engstelig og livredd.

– Flere ganger følte han at han ikke fikk puste og ringte livredd hjem til oss. «Jeg dør, jeg dør. Jeg får ikke puste.» Da hadde han febrilsk ringt og ringt i bjella uten at noen kom, fortalte Borander.

BEKYMRET: Pia Borander viser stor bekymring ovenfor pasienter uten pårørende som kan stille opp. Her er hun utenfor bystyresalen i Oslo rådhus. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Faren til Borander ble liggende med urin og avføring i bleia uten å bli skiftet på. Næringen han fikk via sondeforing sølte også ut i sengen grunnet dårlig montering av slangen.

Borander sa at det var lite legetilsyn å få på helsehuset. Avtaler om legebesøk ble brutt flere ganger. Da han ikke hadde fått legetilsyn på tre dager ble Borander og moren hennes sittende flere timer og vente på legen før de til slutt fikk overført han til Ullevål sykehus.

Det var NRK som først omtalte saken til Borander.

Vil ha hjelp fra bystyret

Nå ba hun om at politikerne i Oslo bystyre samarbeider og gjør en endring i helsehusene. Hun håper de vil lytte til de ansatte, pårørende og pasientene.

– Jeg håper så inderlig nå at politikerne samarbeider, at ikke dette blir brukt i et politisk spill. Men at de går sammen, for det er det helt nødvendig at de gjør, sa hun til TV 2.

– Jeg vil understreke at jeg ikke har noe politisk agenda ved dette engasjementet. Jeg er opptatt av menneskene i møte med det offentlige helsevesenet.

Faren til Borander var heldig som hadde et støtteapparat rundt ham. Borander sa hun ikke tør å tenke på hvordan den siste delen av livet hans hadde vært uten dem.

– Jeg er enormt bekymret for pasienter som ikke har pårørende som står på og jobber deres sak. Jeg er redd de er helt fortapt i systemet. Sånn kan vi bare ikke ha det i Norge i dag, sa Borander.

Etter høringen kan Borander fortelle at hun følte seg lyttet til av bystyret. Nå håper hun at det vil bli en endring.

– Jeg skal gjøre alt jeg kan

Under høringen kunne helsebyråden Robert Steen (Ap) vise til tiltak de hadde satt i gang på Ullern helsehus.

– Vi har tilført 3,8 millioner kroner ekstra, som har blitt brukt til ekstra personell. Det betyr at personellet på Ullern er styrket fra desember måned, det skal forhåpentligvis allerede nå ha gitt en effekt, sa Steen.

RYSTET: Helsebyråd Robert Steen (Ap) synes det er trist å høre om historiene som ble fortalt i bystyresalen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han fortalte også om en undersøkelse som gjør at pårørende- og pasientstemmen blir tatt tak i mye tidligere enn før.

Dette er han overbevist om at vil bidra til at opplevelsen for pasientene og tryggheten for pårørende kommer til å bli bedre.

– Jeg kan garantere at jeg skal gjøre alt jeg kan for at opplevelsen skal bli bedre, sa Steen.

Områdedirektør for helsehusene i Oslo, Johnny Jakobsen, sier at saken berører dem på det dypeste og beklager for at de ikke har lyktes med å levere gode nok tjenester til pasienten.

– På grunn av taushetsplikt kan vi ikke gå inn i detaljer på saken, sier Jakobsen.

Jakobsen bekrefter at de er i gang med en rekke tiltak på Ullern helsehus. Økt bemanning, kompetansebygging og forsterking av rutiner er noen av tiltakene.