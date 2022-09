Ber om tvungent psykisk helsevern for sønnen til Tor Kjærvik

I april i fjor ble den profilerte forsvarsadvokaten Tor Kjærvik (70) skutt to ganger i hodet av sønnen sin.

Sønnen har siden første stund erkjent drapet, og forklart at han gjorde det som følge av en langvarig familiær konflikt.

– Det man kan konstatere og som jeg er enig med de sakkyndige i, er at det fremstår som en vrangforestilling hva konflikten egentlig har bestått i, sier statsadvokat Sturla Henriksbø i sin prosedyre onsdag.

Retten har den siste uken blant annet få høre hva sønnen til Tor Kjærvik sa da han ringte 112 og sa hva han hadde gjort, bare minutter etter drapet.

Allerede i denne samtalen forklarer han til politiet at han ikke «orket mer» og at han derfor var nødt til å gjøre som han hadde gjort.

AKTOR: Statsadvokat Sturla Henriksbø. Foto: Ole Berg-Rusten

– Faren hans har ikke vært en voldelig mann som har stengt ham ute. Vi finner det ikke igjen i den objektive bevisførselen, sier statsadvokaten.

Pakket mobil i sølvpapir

I de første samtalene med både politiet og rettsoppnevnte sakkyndige, benektet tiltalte at han hadde symptomer på psykose.

Det tok fem måneder før han først åpnet seg opp om mulige vrangforestillinger han hadde hatt.

I ettertid mener Statsadvokat Sturla Henriksbø at han hadde tre tegn til psykose forut for drapshandlingen.

Det første handler om at sønnen til Kjærvik mente at faren overvåket han. Han hadde derfor en egen telefon som han kun brukte til å holde kontakt med Tor Kjærvik. Denne telefonen pakket han inn i sølvpapir og la i kjelleren da han ikke brukte den.

Det andre symptomet handler om at sønnen følte at faren tok bolig i kroppen hans, og at han kunne føle farens puls i sin egen kropp.

For det tredje har tiltalte både i avhør og i retten forklart at han forut for drapet opplevde å se en versjon av seg selv snakke til han i et speil, uten at han selv faktisk sa noe.

Spørsmål om arv: – Støtende

Tiltalte er også tiltalt for drapsforsøk mot Tor Kjærviks samboer gjennom 20 år. For Bertheussen selv er det viktig at at tiltalte skal miste retten til å arve sin far.

Det er statsadvokaten enig med henne i.

– Jeg mener det er støtende mot Tor Kjærvik, hans familie og etterlatte dersom man skal la tiltalte arve han, sier Henriksbø i prosedyren.

SAMBOER: Merete Bertheussen var sammen med Tor Kjærvik i mer enn 20 år. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Noen år før drapet skrev Tor Kjærvik et testamente, der han sørget for at Merete Bertheussen skulle arve en tredel av han.

Statsadvokaten mener dette viser at Kjærvik var opptatt av at samboeren skulle klare seg uten ham.

– Det vil også medføre at Merete Bertheussen ikke får mulighet til å flytte ut av det åstedet hun nå bor i. Hun blir også tvunget til å ha et økonomisk samarbeid med tiltalte, dersom han skal arve sin far, sier Henriksbø.