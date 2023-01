Ber om strengere aldersgrense: – Veldig mange lyver på alderen

Sosiale medier som TikTok, Snapchat og Instagram har i dag 13-årsgrense i Norge.

Nå tar tidligere digitaliseringsminister og trebarnsfar Nikolai Astrup (H) til orde for 16-årsgrense på sosiale medier.

– Jeg er ikke så opptatt av om det er 16-årsgrense, 15-årsgrense eller akkurat hvor vi setter tallet. Jeg er opptatt av at vi må begynne å regulere dette på en annen måte, sier Astrup.

Astrup mener det viktigste er å få inn en strengere alderskontroll på plattformene.

– Et forslag er at du må logge inn med BankID for å kunne opprette en bruker, for da kan du ikke lyve på alderen. I dag er det 13 års aldersgrense, men veldig mange oppretter kontoer tidligere og lyver på alderen, sier Astrup.

– Proteinshake og anabole steroider

Til tross for 13-årgrense på apper som Snapchat og TikTok, kan barn som er enda yngre opprette en profil dersom foreldrene godtar det, ifølge Barneombudet.

Astrup trekker frem algoritmene i sosiale medier som et særlig stort problem.

– Algoritmene gir deg mer av det de tror du liker. Hvis du er en gutt på åtte eller ni år og du søker på «store muskler» og «hvordan bli sterk», så vet vi hva du får opp. Da får du anabole steroider, proteinshake, og helt usunne og rare dietter, og du får veldig mye av det, sier han.

– Og barn er veldig påvirkelige.

Møter motstand

Det er derimot ikke alle som støtter forslaget om ny aldersgrense.

– Jeg er helt enig i problembeskrivelsen her, men jeg tror vi er uenige om løsningene, mener skoleelev Ella Fyhn.

UENIG: Ella Fyhn tror barn og unge må lære seg å håndtere digitale utfordringer. Foto: TV 2

Hun er tidligere medlem av Barneombudets ekspertgruppe for en tryggere digital hverdag, og tror ikke at en 16-årsgrense løser utfordringene.

– Vi som er barn og unge i dag skal bli voksne, vi skal studere og bli gode medborgere. Da er det viktig at vi har gode vaner, også digitalt, sier Fyhn.

Hun tror at det å sette en 16 års aldersgrense gjør at man mister muligheten til å implementere gode vaner hos barn og unge.

– Jeg tror denne måten å kontrollere på, er feil. Nå lever vi i to virkeligheter, både i den virkelige verden og digitalt. Da er det viktig at vi lærer oss hvordan vi skal håndtere ting vi møter digitalt, for eksempel dersom man sliter med dårlig selvbilde, mener Fyhn.

– Vanskelig å være den eneste som sier nei

Astrup ber nå foreldre om å ta mer ansvar, men erkjenner at det er vanskelig å legge føringer.

– Man vil ofte holde igjen og har ulike prinsipper, men så er ikke flertallet på samme sted. Det er vanskelig å være den eneste som sier nei til noe når alle andre foreldre sier ja, sier Astrup.

Han foreslår derfor at skolen burde være helt mobilfri.

– Mobil har ingenting å gjøre på barneskolen i skoletiden, heller ikke på ungdomsskolen. Så kan vi diskutere på videregående, der er de kanskje store nok til å klare seg selv, sier han.

Fyhn tror derimot mobilen burde være en del av skolekonteksten.

– Det er stor forskjell på om mobilene låses inn i et skap eller om læreren sier at man ikke skal ha telefonene fremme. Jeg tror det er skadelig å skape et så stort skille mellom hverdag og skoleliv, fordi i bunn og grunn skal vi ha mest hverdag, sier Fyhn.