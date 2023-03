Ber om full frifinnelse for Helge Ingstad-vaktsjefen

Det var ikke fnugg av tvil i avslutningsforedragene til forsvarerne Christian Lundin og Tom Sørum - de vil ha vaktsjefen på Helge Ingstad frikjent.

– Man må ikke analysere denne saken i etterpåklokskapens lys, for det er mye i denne forhandlingen som bærer preg av det. Kunnskap som ikke var opplagt i denne situasjonen, sier Lundin.

På en av rettssakens aller siste dager gikk han systematisk gjennom saken fra forsvarernes synspunkt.

Ved hver veipost fremla Lundin og Sørum argumenter for hvorfor 33-åringen var uskyldig i ulykken.

– Vaktsjefen hadde litt over syv minutter på å orientere seg, sette sammen info fra alle kildene og handle. Han får ingen korrigering eller hjelp fra de andre på broen. «Teamet» fungerte ikke, og han mistet helhetsbildet, sier Lundin.

SKISSE: Havarikommisjonens illustrasjon av broen på KNM Helge Ingstad, rett før ulykken. Foto: Politiet

Klokken 04.01, natt til 8. november 2018 kolliderte fregatten KNM Helge Ingstad med tankskipet Sola TS.

– Gjorde så godt han kunne

Forsvareren sier at den eneste feilen vaktsjefen gjorde, var å tro at lysene fra Stureterminalen var et stasjonært objekt inntil land.

33-åringen har selv forklart at han var låst i denne tankegangen, og sjekket derfor ikke lysene nærmere.

Lundin understreker at brudd på sjøvettreglene ikke automatisk kvalifiserer til uaktsomhet.

– Sjefen for Sjøforsvaret satte gode ord på det - tiltalte gjorde så godt han kunne, men kom til kort. Det er kjernen i saken, og da skal han ikke straffedømmes.

HAVARI: 8. november 2018 forliste fregatten KNM Helge Ingstad i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Underbygger systemsvikt

Forsvarerne brukte deretter mye tid på å vise frem systemsvikt og dårlige rutiner i Sjøforsvaret, som eksisterte i tidsrommet før ulykken.

Særlig fremhevet Lundin kravene til klarering av vaktsjefer. TV 2 har tidligere skrevet at tiltalte ble klarert som vaktsjef fire måneder før han var kvalifisert, etter norsk og internasjonal lov, til maritimt sertifikat.

– Det underbygger systemsvikt og press på å få klarert vaktsjefer, sier Lundin.

Sjøforsvaret har i senere tid sagt at rutinene er endret, og forbedret.

Triangel av skyld

Onsdag ba statsadvokat Benedikte Høgseth om 120 dagers betinget fengsel med prøvetid på to år for den tiltalte 33-åringen.

MARATON-RETTSSAK: Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta har ført den to måneder lange Helge Ingstad-rettssaken for påtalemyndigheten. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Det straffekravet avfeier forsvarerne til vaktsjefen.

I avslutningsforedraget understreket Lundin igjen at kollisjonen mellom fregatten tankskipet skyldtes systemsvikt og et triangel av skyld der ledelsen på tankskip-broen og trafikksentralen på Fedje bidro til ulykken.

Kort sagt mener forsvarerne at tankskipet burde vært mye tydeligere på å gjøre seg til kjenne, og at Fedje VTS burde grepet aktivt inn med kommunikasjon for å hindre ulykken.

I tillegg understreket forsvarerne svakhetene i samhandlingen mellom medlemmene av brovaktslaget på Helge Ingstad.

– Alt feilet samtidig på samme tidspunkt. Denne ulykken er et resultat av andres handlinger, der tiltalte sitt bidrag er så lite at han ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig, sier Lundin.

ADVARER: Forsvarer Christian Lundin mener en domfellelse av hans klient kan få store ringvirkninger. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

I avslutningsforedraget gikk han igjen gjennom ansvaret trafikksentralen på Fedje har for å holde oversikt og advare skip i området om eventuelle farer.

Aktoratet var derimot klare i sitt avslutningsforedrag at Sola TS gjorde det de kunne, og at man ikke kan forvente av Fedje VTS at de skal passe på at hvert enkelt fartøy i området overholder vikeplikten.

Advarer om konsekvenser

Forsvarer Lundin advarte om at dersom klienten deres blir domfelt, vil det kunne få store ringvirkninger.

– En dom vil få store konsekvenser for drift av det norske Sjøforsvaret, i tillegg til andre forsvarsgrener og offentlige systemer som eksempelvis helsevesenet. Til tross for foretaksstraffen, plukker man ut en løytnant langt nedi systemet og setter ham på tiltalebenken, sier Lundin.

– Det strider mot sunn fornuft og grunnleggende strafferettslige prinsipper.

Forsvaret ble i juni 2022 ilagt 10 millioner kroner i straff, med konklusjon om at hele brovaktslaget handlet uaktsomt. Riksadvokaten valgte i tillegg å tiltale vaktsjefen.

FLAKS: Bare et mirakel gjorde at ingen av de 137 om bord på KNM Helge Ingstad mistet livet da fregatten kolliderte med Sola TS, 8. november 2018. Foto: Cornelius Poppe

Gammel lov

Lundin mener tiden der kapteinen alene er ansvarlig for alt, er forbi.

– Skipssikkerhetsloven ble endret i 2007. Det var i gamle dager at sjefen på skipet alene hadde ansvaret, for nå er det rederiet som har ansvaret. Rettssaken etter Sleipner-ulykken var den siste saken etter det gamle systemet, og det synes aktoratet å overse når de tar utgangspunkt i den, sier forsvareren.

Den gang ble kapteinen dømt til seks måneders fengsel, etter at en hurtigbåt gikk på grunn i Bømlafjorden og 16 personer mistet livet.

Rettssaken etter Helge Ingstad-ulykken har nå vart i rundt to måneder. Ifølge dommer Kristin Farstad er dommen ventet i midten av mai.