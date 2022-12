Ber om full frifinnelse: – En farlig innfallsvinkel

HAUGESUND (TV 2): Påtalemyndigheten mener Johny Vassbakk (52) skal dømmes til 17 års fengsel. Nå argumenterer forsvarerne for hvorfor de mener retten i stedet skal frifinne ham.

Onsdag avsluttes den omfattende rettssaken mot Johny Vassbakk (52), som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17).

Helt siden begynnelsen av november har partene forhandlet i sal 14 i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Det siste som skjer er at Vassbakks forsvarere, Stian Kristensen og Stian Trones Bråstein, holder sin prosedyre.

Noe av det første Trones Bråstein gjorde, var å legge ned påstand om full frifinnelse.

«Livets kamp»

Dette står naturligvis i rak kontrast til påstanden aktoratet la frem på tirsdag, der de ba om 17 års fengsel.

Tiltalte har selv beskrevet dette som «livets kamp».

– Dette er fremdeles livets kamp for Johny Vassbakk. Han er utsatt for så alvorlige anklager som man kan anklages for, sier Trones Bråstein.

Ifølge forsvareren er det to hovedspørsmål som retten skal ta stilling til når de nå skal trekke seg tilbake:

Hvem tilhører kjønnsmarkøren, som har fått benevnelsen A-12-F?

Kan dere utelukke at den havnet der på en annen måte enn under drapet?

– «Rovdyret» i sjakk

At aktoratet mener retten trygt kan svare «ja» på begge spørsmål, mener forsvarerne er «en farlig innfallsvinkel».

De er også kritiske til at påtalemyndigheten legger vekt på Vassbakks forhistorie, og mener hans såkalte modus er relevant for skyldsspørsmålet.

– Dette er å snu bevisbyrden. Vi advarer retten mot å følge den måten å resonnere på, sier Trones Bråstein.

– Retten må stille seg spørsmål om hvor holdbar denne anførselen er. Det er ingen spor av voldelige handlinger etterpå, og det mangler ikke på avvisninger. Det er vanskelig å tro han skal ha klart å holde dette «rovdyret» i sjakk.

Nekter straffskyld

Kjønnsmarkøren han viser til er ingen fullstendig DNA-profil, men et Y-kromosom.

Dette er beskrevet som påtalemyndighetens kronbevis.

I utgangspunktet er ikke funnet identifiserende i seg selv, men eksperter har gjort avanserte undersøkelser som peker sterkt i retning av at det tilhører den tiltalte 52-åringen.

Gjennom et omfattende slektsgranskningsprosjekt har politiet kommet langt i å kunne utelukke andre i hans farsslekt. I tillegg er det avdekket en mutasjon, som gjør at sjansen for at Y-kromosomet tilhører noen andre er forsvinnende liten.

Vassbakk nekter imidlertid enhver befatning med saken. Med det som utgangspunkt mener forsvarerne dermed at retten må vurdere muligheten for at DNA-beviset kan ha havnet der på en annen måte.

– Prinsippet er at enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme tiltalte til gode, sier Trones Bråstein.

Mener saken rakner

Kristensen brukte mye tid på et krast angrep på bevisverdien av YNDA-profilen.

Først åpnet han for at retten må spørre seg om det er helt sikkert at kjønnsmarkøren faktisk tilhører tiltalte.

– Hvis en tenker at det er 2,5 millioner menn i Norge, så kan det statistisk sett være 17 eller 18 menn med samme Y-profil. Disse 18 vet vi ikke hvor var i 1995, men vi vet at de må ha hatt samme stamfar. Vi kan bare konstatere at politiet ikke har klart å finne noen av disse 18, sier han, og fortsetter:

– Det er tilstrekkelig med ett uekte barn 200 år tilbake i tid. Hvis retten ikke er sikre på at dette er Johny Vassbakks markør, så avslutter dere saken der. Hvis retten mener det er sikkert, kan det utelukkes at den havnet der før drapet?

Kristensen er opptatt av å få frem at det er snakk om lite biologisk materiale og at det ikke er snakk om en fullverdig profil.

– Påtalemyndighetens hypotese om at A-12-F er avsatt i blod er ikke mulig å bevise. Tvert imot taler bevisene for at det ikke er sånn. Tiltalebeslutningen hviler nettopp på denne hypotesen. Bevisførselen har vist at det kan ikke bevises, og da rakner saken til påtalemyndigheten, mener forsvareren.

Viser til Baneheia-saken

Forsvarerne har brukt mye tid i retten på å forsøke å synliggjøre mulighetene for at DNA-beviset kan ha havnet på Birgitte Tengs' strømpebukse enten før eller etter drapet.

– Vi har en fragmentert bevissituasjon som i stor grad bygger på indisier. Vi mener det er mangelfullt politiarbeid tidlig i saken, og også nå helt avslutningsvis, sier Trones Bråstein.

Forsvareren viser til påtalemyndighetens teori om hvordan DNA-beviset havnet på strømpebuksa. De mener det ble avsatt med gjerningsmannens blodige fingre.

– Dette er ikke undersøkt godt nok, sier advokaten, før han henvender seg direkte til de fem dommerne:

– Hver og én av dere fem skal gjøre deres egen selvstendige vurdering av bevisene i saken, sier Trones Bråstein.

Han trekker også paralleller til Baneheia-saken, som denne høsten er beskrevet som et av tidenes største justismord i Norge.

– Jeg tillater meg derfor å be om at dere gjør deres egne kritiske vurderinger, uten autoritetstro, men gjennom selvstendige analyser. Politiet og påtalemyndigheten har stått i Haugesund én gang før. Også da ble hendelsesforløpet kategorisk avvist forsvaret. Nå er det Johny Vassbakk som sitter her, sier han.