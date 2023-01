Ber om fengsel for Torkel

KJEMPER: Torkel (54) har kjempet i syv år for datteren sin. Her på rettens siste dag hvor han er tiltalt for barnebortføring. Foto: Simen Askjer / TV 2

Statsadvokat Jeanette Westlund Hegna la i dag ned påstand om tre måneders betinget fengsel for kidnappingstiltalte Torkel (54). Hegna mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at Torkel kidnappet sin datter fra Kypros i 2021.

– Vi mener bortføringen er grov, sa statsadvokat Jeanette Westlund Hegna i sin prosedyre i Søndre Østfold tingrett.

SIKKER: Statsadvokaten som anket frifinnelsen mener at kidnappingen er bevist i tingrettssaken. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi mener at vi kan bevise utover enhver rimelig tvil at moren og datteren hadde bosted på Kypros, sier Westlund Hegna.

Tingrettsdommer Tina Bergstrøm avbrøt prosedyren og spurte rett ut;

– Er det påtalemyndighetens syn at tiltalte snakker usant?

– Ja, svarer Westlund Hegna.

Dette er saken

I flere år har Torkel og hans eks kranglet om hvem som har foreldreretten til deres datter, og om hun er norsk eller kypriotisk.

Paret var gift og bodde i Norge, også etter at datteren ble født. I 2015 tar mor med datteren og flytter til Kypros. To år senere, i 2017 reiser Torkel til Kypros og tar med barnet til Norge.

Det er dette påtalemyndigheten mener er en ulovlig og straffbar handling.

Moren til barnet har fått flere rettslige kjennelser på at det er hun som har foreldreretten, og at datteren er kypriotisk.

TUNGT LØP: Tiltalte Torkel (i midten) på rettens siste dag. Her med sine forsvarere Morten Engesbak og Mette Yvonne Larsen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Torkel har hele tiden fastholdt at moren til datteren lyver, og at hun har skaffet de rettslige kjennelsene fordi hun har løyet og forfalsket en rekke dokumenter.

Frifunnet i tingretten

I forrige runde i Søndre Østfold tingrett ble Torkel trodd.

Politiadvokaten la selv ned påstand om frifinnelse i retten og Torkel ble frifunnet.

Tre uker senere anket statsadvokat Jeanette Westlund Hegna likevel frifinnelsen.

Dommer fulgte saken fra tilhørerbenk

Blant tilhørerne under prosedyrene torsdag, var tingrettsdommer Linda Stenersen. Det var hun som skrev dommen fra Søndre Østfold tingrett som frifant Torkel.

PROSEDYRER: I rettssakens siste fase holdt i partene torsdag sine avsluttende innlegg for Søndre Østfold tingrett. Foto: Simen Askjer / TV 2

I tingrettsdommen fra 2021 skriver Stenersen:

«Av hensyn til barnets beste og Grunnloven § 104 vil retten til slutt understreke at det i saken er fremkommet bevis på at det har vært et nært, sterkt og kjærlig bånd mellom far og datter. Gitt den situasjon at far ikke har fått kontakt eller samvær med datteren etter at mor tok med seg barnet for andre gang til Kypros, og at mor ikke har ønsket å forhandle om en minnelig løsning med far, mener retten det er bevist at far er den av foreldrene som er best egnet til å sørge for at barnet får opprettholde kontakt med begge sine foreldre.»

– Den dommen er opphevet, og det må jeg forholde meg til. Jeg mente det jeg mente den gangen. Nå er jeg interessert i å høre hva som kommer frem i prosedyrene, sier Stenersen til TV 2.

Føler seg lurt

En annen som fulgte prosedyrene fra tilhørerbenken, var den profilerte privatetterforskeren og tidligere politietterforsker Ola Thune.

Han var opprinnelige engasjert av moren i saken. Thune var innkalt som vitne, og fortalte blant annet at han måte avbryte samarbeidet med mor. Ifølge Thune kom han til et punkt da han ble i tvil om hvem som egentlig har bortført barnet.

SKIFTET SIDE: Tidligere politietterforsker Ola Thune jobbet innledningvis for mor, men byttet side tidligere i saken. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg ble rett og slett grundig lurt av mor og hennes advokater, har Thune tidligere uttalt både til TV 2 og til retten.

Følger saken fra Kypros

Morens bistandsadvokat, Sol Elden, følger saken sammen med sin klient på Kypros. I en SMS til TV 2 forrige uke skrev hun at både mor og datter opplevde kidnappingen og tilbakeholden som dramatisk og traumatiserende, og at de nå håper at de snart kan få lagt dette bak seg ved at det kommer en endelig dom.

Torkels forsvarer, Mette Yvonne Larsen skal straks i gang med sin prosedyre.

Saken oppdateres.