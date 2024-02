Ber om bråstans i utdanning av politifolk

VIL STANSE UTDANNINGEN: Får Politiets Fellesforbund det som de vil, vil skytebanen på Stavern være tom for nye studenter til høsten. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Nå må vi trekke i bremsen. Dette er å holde folk for narr, sier leder i Politiets Fellesforbund.

– Dette syns jeg er vondt å si, men vi mener vi må fryse utdanningen på Politihøgskolen og hoppe over ett kull.

Politiets Fellesforbund fått nok. Rekordmange politifolk står uten arbeid.



– Jeg har ikke hjerte til å la 500 nye politistudenter starte på en utdanning hvor sjansen for jobb er så liten.

TREKK I BREMSEN: Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Det sier Unn Alma Skatvold, leder i Politiets Fellesforbund. Nå ber hun regjeringen – i ett år – stanse utdanningen av politi.

Rekordhøy ledighet

Tallet på arbeidsledige politiutdannede er historisk høyt.



I fjor fikk kun fire av nesten 400 nyutdannede politifolk fast jobb, og halvparten står helt uten arbeid.



– Så ille som det er nå, har det aldri vært, sa en tydelig bekymret rektor på Politihøgskolen, Nina Skarpenes, til TV 2 i januar.

Tærer på motivasjonen

På Politihøgskolen i Stavern har tredjeårsstudentene gått med en klump i magen i flere måneder.

En av dem er tredjeårsstudenten og leder for PF Student, Alexander Stokkedal.

– Mange av oss søker på de få stillingene som finnes, men svært få har forhåpninger om at det skal gå veien, sier han.

UTEN JOBB: Til våren skal 400 nye politiutdannede ut i et nesten umulig jobbmarked. Det bekymrer Alexander Stokkedal. Foto: Thomas Evensen / TV 2

I minusgradene på skytebanen på Politihøgskolen i Stavern forbereder flere titalls politistudenter seg på oppskyting. Består de, får de godkjenning på MP5, politiets tohåndsvåpen.

– Slik det nå ser ut, er det mange av oss som ikke får bruk for denne godkjennelsen, sier Stokkedal.

– Det er helt tragisk. Det er brukt mange millioner på å utdanne oss ut i arbeidsledighet.



Politisk bestilling



Det er regjeringen som til enhver tid bestemmer hvor mange studieplasser Politihøgskolen lyser ut, basert på hvor mange politifolk de mener Norge trenger.

Mellom 2018 og 2020 ble antall studieplasser redusert fra 720 til 400. Kullene som går ut nå er derfor relativt «små». Likevel er arbeidsledigheten rekordhøy.

FOR NARR: Politiets Fellesforbund mener regjeringen holder studenter for narr ved å la de starte på en utdanning det er «umulig» å få jobb i. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Med den totale arbeidsledigheten, vil vi i juni stå i en situasjon med nesten 900 arbeidsledige, sier Skatvold.

Hun understreker at politietaten skriker etter folk, uten å ha budsjetter til å ansette.

– Det er en forferdelig situasjon, som det i hvert fall ikke er vits å utdanne flere inn i.

Milliarder av skattekroner

Ifølge Politiets Fellesforbund koster den treårige utdanningen til én politistudent 1,1 million kroner.

– Det vil si at vi i dag har en halv milliard investerte skattekroner i utdannede politifolk, som ikke jobber i politiet. Og til våren blir det en halv milliard til, sier Skatvold.



ØNSKER TOMME SALER: Hvert år starter flere hundre håpefulle politistudenter på Politihøgskolen. GODKJENT, MEN OVERFLØDIG: Hvert år starter flere hundre håpefulle politistudenter på Politihøgskolen. I vinter skyter de opp for å bli godkjent. Men mange vil ikke få bruk for dette. STAVERN: I tillegg til Stavern, har Politihøgskolen avdelinger i Bodø og Oslo. Regjeringen vil også åpne en utdanning i Alta.

– Er det da riktig bruk av offentlige midler å ta inn 500 nye studenter til høsten og bruke enda en halv milliard? Vi bør heller bruke pengene på å ansette de som ikke er i jobb, sier hun.

Jobber beinhardt, lover ingenting

Årsaken til at så få nyutdannede politifolk er i arbeid, er at politiet ikke har hatt økonomi til å ansette dem.

I løpet av fjoråret måtte ni av tolv politidistrikt nedbemanne, og politiets egen bemanningsstatistikk viser at det på ett år ble 375 færre politifolk ute i gatene.

FÆRRE: Flere hundre utdannede politifolk har ikke i dag jobb. Samtidig er det blitt flere hundre færre politifolk ute i politidistriktene. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Grunnen til at vi ikke kan støtte et slik forslag, er at regjeringens ambisjon er å få flere politi, ikke færre, sier statssekretær Sigve Bolstad (Sp).

– Vi jobber beinhardt, hver bidige dag, for å få disse i jobb.

Bolstad peker på at regjeringen i forrige uke annonserte en varig budsjettøkning til politiet på 635 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Pengene skal brukes til pensjonsutgifter, IT-drift og opprettholdelse av politibemanningen.

– Det gjør i alle fall ikke arbeidsmarkedet dårligere. Samfunnet trenger dem, og vi har klare ambisjoner om å få de i jobb, sier Bolstad.

Likevel har ikke regjeringen lovet ett eneste konkret tiltak for å bedre bemanningssituasjonen for studentene.



LOVNADER: Da Mehl talte til ferdig uteksaminerte politifolk i 2020, sa hun at jobbmulighetene kom til å være gode. Hun fortalte også om en politisk forpliktelse til å jobbe for flere faste stillinger. Årets etter var det rekordhøy ledighet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Politiets Fellesforbund roser justisministeren for å finne ekstra midler, men sier det neppe hjelper studentene som er arbeidsledige.

Mer stresset



Assisterende rektor på Politihøgskolen, Kjell Eirik Mortensen, sier de deler forbundets bekymring, men vil ikke støtte forslaget om å sette politiutdanningen på vent.



– Jobbsituasjonen opptar studentene daglig. Spesielt studentene på sisteåret er mer bekymret og stresset for sine jobbmuligheter, sier han.

FORVENTNINGER: Kjell Eirik Mortensen, assisterende rektor ved Politihøgskolen, er glad for at Justisdepartementet nå har bevilget mer penger, og håper dette fører til at politidistriktene og særganene snarlig settes i stand til å ansette nyutdannet politi. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Han understreker at samfunnet har behov for alle de utdanner.



– Politiet må i tillegg til ordinær kriminalitetsbekjempelse også løse et stadig mer komplekst kriminalitetsbilde, med færre ressurser. Både politidistriktene og særorganene sier at de trenger mer kapasitet, og på flere områder er behovet for politifolk markant, sier Mortensen.