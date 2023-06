Ber om avklaring om Trettebergstuens utnevnelser er straffbare

Bruddet på tjenesteplikten kan være en straffbar tjenestefeil, argumenterer jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen, ifølge VG.

– Skal vi ha tillit til politikere, så kan det ikke være noe særbehandling. De må behandles etter samme regler som alle andre, sier Holmøyvik til avisen.

Trettebergstuen måtte gå av som statsråd etter utnevnelsene av Bård Nylund og Renate Larsen til styrer tilknyttet Kulturdepartementets portefølje. Dette var i strid med reglene om habilitet for regjeringsmedlemmer.

Bård Nylund er en nær venn av Trettebergstuen og er blant annet fadderen til barnet hennes. Selv om hun ikke har definert seg som en nær personlig venn med Renate Larsen, var de med i en vennegjeng som møtes flere ganger i året og har jevnlig kontakt.

– Straffespørsmålet gjenstår

«Komiteen bør difor få klårlagt både fakta i saka, og få vurdert om vilkåra for straff er oppfylt», skriver Holmøyvik i brevet til komiteen som ofte får tilnavnet Stortingets vaktbikkje.

– Siden hun har gått av, så er det straffespørsmålet som gjenstår, sier professoren til Bergens Tidende , som også skriver om brevet til kontrollkomiteen onsdag.

Han presiserer at han ikke har noen formening om hvorvidt handlingene er straffbare.

Om et kompetent organ vurderer at det ikke er grunnlag for straffesak, er det helt greit, mener han.

– I motsatt fall kan det være noen vurderer dette som et grovt pliktbrudd. Det viktige er at vi får avklart fakta. Det eneste vi vet til nå, er at hun velger å gå av som statsråd og at statsministeren beskriver det som «alvorlige feil». Da kan ikke kontroll- og konstitusjonskomiteen skyve detter under teppet, uten at jeg tror de vil det, sier han til avisen.

Trettebergstuen har ikke kommentert Holmøyviks anførsler eller brevet til komiteen overfor mediene som skriver om saken onsdag. Hun har heller ikke besvart NTBs forespørsel om kommentar til saken.

– Viktige spørsmål

Skulle komiteen komme til at den avgåtte kulturministeren har straffansvar, mener Holmøyvik at den har to alternativer: å anmelde Trettebergstuen til politiet eller stille henne for riksrett, skriver Aftenposten.

Peter C. Frølich (H), leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, forteller til Aftenposten at de har mottatt brevet. De har fått med seg at professor Eirik Holmøyvik peker på at ministeren kan ha brutt straffeloven.

– Dette er viktige spørsmål som komiteen må ta på alvor.

Han understreker likevel at det er påtalemyndigheten som må vurdere om det skal åpnes en politietterforskning.

Arbeiderpartiets parlamentarisk leder Rigmor Aasrud opplyser til BT at «den typen henvendelser vil bli behandlet i kontrollkomiteen på ordinær måte».

