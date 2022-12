Ber om at det tas godteri-grep

Ernæringsekspert mener at godteri er blitt en så stor del av hverdagen at skolene bør ha nulltoleranse for det.

FARGERIK FRISTELSE: Smågodt frister, men er ikke bra for oss. Hvem har ansvaret for å begrense nordmenns forbruk? Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Julen er for mange synonymt med bakst og godteri, og før det ringes inn til jul har skolene gjerne juleavslutning og andre aktiviteter.

Og mange av disse aktivitetene markeres med at barn får lov til å ta med seg godteri på skolen.

Sånn kan ikke skolene holde på, mener ernæringsbiolog og høyskolelektor ved Oslo Nye Høyskole, Marit Kolby.

– Samfunnet kan ikke bestemme hva folk skal gjøre hjemme, men skolene må være sitt ansvar bevisst, sier Kolby.

ERNÆRINGSBIOLOG: Marit Kolby formidler om mat og ernæring, blant annet på Instagram. Foto: Sjo og Floyd, Asker

– Ikke en sjelden gang

TV 2 har vært i kontakt med flere skoler rundt om i landet og spurt om barn får lov til å ta med godteri på juleavslutninger.

Flere sier de prøver å begrense inntaket av sukker i skolen, mens andre sier at det er snakk om én dag hvor elevene får ha med seg godteri.

I et innlegg på Instagram skriver Kolby at hun mener det er skapt en kulturell aksept i samfunnet for å ikke bare spise godteri en sjelden gang i blant, men at det nå har blitt en del av hverdagen.

«Dette er ikke bare én hendelse, et unntak, en sjelden gang i blant. Dette er vår nye kultur» skriver hun.

Godteri for 50 kroner

– Jeg mener at både myndigheter og mannen i gata sover i timen mens vi ser en utvikling i samfunnet som fører til at barna våre lever i et veldig helseskadelig miljø, utdyper Kolby til TV 2.

Denne uken skal hennes 12 år gamle sønn på skoleovernatting, som er elevenes juleavslutning.

Klassen fikk lov til å ta med seg godteri for 50 kroner hver, i tillegg til at de blir servert pizza og saft.

– Folk sier «det må være lov å kose seg» og «det er bare en gang i året det er skoleovernatting». Problemet er at det er ikke en sjelden gang i blant de fleste barn spiser godteri, sier hun.

KOSEMAT: Mange koser seg gjerne med smågodt. Marit Kolby mener kosen ikke alltid trenger å innebære mat. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Rektor ved den aktuelle skolen på Nesodden i Viken, Ole Bent Myhrvold, synes det er fint med bevissthet rundt kosthold og sukker, og sier at dette er noe skolen er svært opptatt av.

– På skolen mener jeg at vi har en streng praksis på kaker, godteri og lignende, og blant annet på den måten begrenser vi inntaket av godteri og sukker. Jeg opplever at skolen og skolens ansatte er godt informerte om skolens rolle i å begrense inntak av godteri og brus, sier rektoren ved Berger skole til TV 2.

Han bekrefter at elevene ved barneskolen fikk lov til å ta med seg godteri til denne anledningen, men understreker at det kun er snakk om denne ene kvelden.

STRENG PRAKSIS: Rektor Ole Bent Myhrvold forteller at skolen har en streng praksis på godteri og sukker til daglig. Foto: Privat

– Vi lar ikke barna ha med godteri ellers, det er bare på denne overnattingen de får det. Skolen har et samfunnsoppdrag, også når det gjelder folkehelse, sier rektoren.

Godteri på polet

En rapport fra Folkehelseinstituttet som kom i juni, viser at norske barn og ungdommer spiser for mye sukker og mangler både jern, jod og D-vitamin. Rapporten viste også at hvert femte eller sjette barn i Norge er overvektig.

I Helsedirektoratets anbefalinger om mat og måltider i skolen har de en tydelig anbefaling om sukker:

«Skole/SFO bør bidra til at barns inntak av sjokolade, godteri, potetgull og annen snacks begrenses og derfor være helt fri for slike produkter.»

Kolby mener en av utfordringene handler også om at både barn og voksne blir eksponert for et voldsomt trykk fra matindustrien: Brus og godteri til stede i nesten hver eneste butikk, det er billig og det finnes mange tilbud som appellerer.

– Til og med når jeg er på Vinmonopolet får barna tilbud om kjærlighet på pinne, og på lekebutikker står godteriet i kassa, sier ernæringsbiologen.

KJÆRLIGHET PÅ PINNE: Vinomonopolet sier til TV 2 at deres praksis er å dele ut til unge som viser legitimasjon, ikke til barn. Foto: Vinmonopolet

– Hadde jeg satt fram en stor skål med godteri hjemme hos oss, hadde barna bare spist og spist. Barn vet ikke hva som er skadelig for dem. Poenget er at voksne må ta ansvar for barna, sier hun.

Hoksrud: – Vi må ikke bli helt ekstreme

Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet (Frp), Bård Hoksrud, mener at det bør være opp til hver enkelt om de får ta med godteri på skoleavslutning eller ikke.

– Man må huske på at valgfrihet gir en frihet til å velge selv også, sier han, og fortsetter:

– Det er jo ikke ønskelig at barn spiser masse godteri, men det er liksom snakk om denne ene dagen før ferien at de får lov. Mange er svært restriktive på godteri og snop i skoledagen ellers, sier han.

VALGMULIGHETER: Bård Hoksrud mener folk selv bør få velge om de vil ta med godteri eller ikke. Foto: Frode Hoff / TV 2

Han har imidlertid forståelse for at Kolby reagerer på dette, og roser henne for å bevisstgjøre om hva slags effekt sukker og godteri har.

– Men så må vi ikke bli helt ekstreme heller. Det er fortsatt en begrenset mengde godteri man får tak i for 50 kroner.

– Er skolen arenaen for godterispising?

– Skolen er ikke arena for å spise godteri nei, men det er en av de siste dagene før ferien. Da må det være lov til å kose seg litt. Og så må hver enkelt ta avgjørelsen om hvordan de vil gjøre det, sier Hoksrud.

– Skolene bør være bevisst

Helsedirektoratet mener tilbud og tilgjengelighet av kaker og andre søte eller fete produkter bør begrenses til spesielle anledninger.

De har ikke satt noen øvre grense for maks antall «spesielle anledninger» skolene kan ha i løpet av et år, men ber likevel skolene være bevisst på at det fort blir mange av disse dagene, i tillegg til at alle andre anledninger på privaten som elever har til å spise godteri og snacks.

– Skoler kan og bør være mer bevisste på hvor ofte det skal være anledning til å drikke søte drikker og å spise godteri, sjokolade og snacks. I tillegg bør ikke porsjonene være så store de gangene skolene bevisst velger at godteri og snacks skal være en del av begivenheten på skolen, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet i en e-post til TV 2.

KOSTHOLD: Helsedirektoratet går gjennom de nordiske ernæringsanbefalingene og arbeidet er etter planen ferdig sommeren neste år, sier divisjonsdirektør Linda Granlund. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

En rapport fra EUs mattrygghetsorgan EFSA som kom i fjor, viser at det ikke er mulig å fastsette en maksgrense for hvor lite sukker man kan ha i kosten uten at det gir helseproblemer. Med andre ord: Alt sukkerinntak er skadelig.

Helsedirektoratet opererer med en terskel på at ikke mer enn 10 prosent av energien i kostholdet i løpet av en dag bør komme fra sukker. Det er utdatert og feil, mener ernæringsbiolog Kolby.

– Når vi vet at ethvert sukkerinntak er skadelig, forstår jeg ikke hvorfor vi tilsynelatende stadig øker vår aksept for å spise det, sier Kolby.

Direktoratet mener det er rom for litt sukker i kosten. Så lenge det ikke utgjør mer enn 10 prosent, vil et godt sammensatt kosthold gi nok av vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer, mener de.

De mener også det er viktig de ikke bidrar til anstrengt forhold til ulike mat- og drikkevarer.

Helsedirektoratet sier at det foregår revisjon av nordiske ernæringsanbefalinger i disse dager. Arbeidet skal etter planen ferdigstilles sommeren neste år.

– Helsedirektoratet vil gjennomgå resultatet av dette omfattende arbeidet og endre kostrådene dersom kunnskapsoppsummeringen tilsier det, sier Granlund.