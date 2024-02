Ber om 14 års fengsel: – Vi må tro på barna

Saken oppdateres!

Rettssaken om barnehageovergrepene i Bergen er ved veis ende.

En mann i 30-årene er tiltalt for grove voldtekter av tre barn i en barnehage i byen.

På rettens siste dag ba aktor Eli Andrea Skaar om 14 års fengsel for mannen.

– Det er så lett å tenke at «barn sier så mye rart», men å avfeie denne saken slik er farlig. Vi må tro på barna, sier Skaar.

Ba om erstatning

Bistandsadvokat Kjetil Ottesen representerer de tre barna, som ikke er tilstede under rettssaken.

Han ba om en erstatning mellom 350-400.000 kroner til hver av de fornærmede.

ERSTATNING: Bistandsadvokat Kjetil Ottesen representerer barna i overgrepssaken. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Tillitsbrudd og hemmeligholdelse kan gi store skadevirkninger. Når det er så små barn som i vår sak, må barna ofte bli eldre før man ser skadevirkningene eller kommer i behandlingsposisjon. Likevel ser vi allerede konsekvenser hos barna i form av sinneutbrudd, barnehagevegring og andre ting, sier Ottesen.

Nekter all skyld



Den tiltalte mannen har hele veien nektet straffskyld.

Det har han begrunnet med at vanlige hendelser i barnehagen har blitt vridd på og tolket feil.

– Jeg vet ikke hvor de har det fra. Jeg var den eneste mannen der, populær og leken. Jeg forstår det ikke, sa han.



Mannens forsvarer Ivar Abrahamsen har hele veien vært klar på at han ber om at klienten hans blir frifunnet. Det gjentok han også til TV 2 rett før sitt avslutningsforedrag.

Tiltalte har ment at utformingen av lokalene med glassvindu fra tak til gulv, samt de ansatte sine rutiner gjør det umulig å gjøre overgrep i barnehagen.

RETTSSAL: Fra denne vitneboksen har både tiltalte og flere vitner fra begge parter forklart seg om saken. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Det avviste aktor i sitt avslutningsforedrag.

– Bevisene viser at det er fullt mulig å begå overgrep. Vi har hørt vitner si at det er mulig å være alene med barna i opptil 30 minutter under hvilestund. Vi har også hørt at gardinene ofte kan være trukket ned. Et annet vitne sa at det ikke alltid var særlig godt innsyn til rommet, sier politiadvokaten og fortsetter:

– Vi har også hørt vitner si at det ofte er kun én ansatt som hjelper barna på do. Det er i tillegg en grillhytte i området der man kan være uten å bli sett.

Forsvarer Ivar Abrahamsen sier retten må legge følelsene til side i denne saken.

– At det er mulighet for å gjøre noe på denne hvilestunden, er ikke bevis på at det faktisk har skjedd, sier han, og minner om at det ofte er 15-20 barn tilstede på en slik stund.

Han forfekter at hvis tiltalte faktisk hadde gjennomført et overgrep i en slik hvilestund, så er det stor risiko for at noen ville oppdaget det.

PARTENE: Politiadvokat Eli Andrea Skaar og forsvarer Ivar Abrahamsen under rettssaken i Hordaland tingrett. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Avviser påvirkning

Til tiltalte sine bemerkninger om at overgrepene stammer fra barna sin fantasi, sier aktor at det ikke fins rom for misforståelser forklaringene deres.

– I denne saken har vi et enormt tillitsbrudd overfor fornærmede, som blir passet på i barnehagen, foreldrene som i god tro overlater barna sine til barnehagen, og de ansatte, sier Skaar.

Alle foreldrene har sagt at barna deres har endret oppførsel de siste årene.

Barna skal ha vært redde for å legge seg, og tidvis hatt utagerende oppførsel.

– Forklaringene deres er upåvirket, pålitelige, og støttes av øvrige forhold. Det fins ingen annen logisk forklaring på utsagnene. De tre barna forteller om overgrep fra tiltalte, og det er helt usannsynlig at barna skal ha kokt sammen en historie fra da de var tre år gamle, sier Skaar.