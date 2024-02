Ber om 14 års fengsel: – Drapet er en ren henrettelse

Statsadvokaten ber om 14 års fengsel for familiefaren som drepte Marcus Unsal (30) med spikerpistol i Tana i fjor.

– Drapet er en ren henrettelse og har en torturlignende karakter, sier statsadvokat Kirsti Jullum Jensen i sin prosedyre i Indre og Østre Finnmark tingrett.

Hun mener at mannen som drepte Marcus, hadde en klar hensikt om å drepe ham helt fra han plukket opp spikerpistolen sin bak i bilen og til han hadde avfyrt 20 spikre inn i kameratens kropp.

DRAPSVÅPEN: Norsk politi har ikke funnet en eneste annen sak i norgeshistorien der spikerpistol er brukt som drapsvåpen. Foto: Politiet

Tiltalte erkjente drapet i avhør etter først å ha ført alle rundt seg bak lyset i en hel måned.

– Svartnet for meg

Fordi det tok så lang tid, mener ikke påtalemyndigheten han skal ha noe særlig strafferabatt. Utgangspunktet i Norge er at forsettlige drap straffes med 12 års fengsel.

DREPT: Marcus Ozan Unsal (30) var savnet i ti dager før han ble funnet. Foto: Privat

I tillegg til drapet skal han dømmes for to narkotikalovbrudd, hvilket bidrar til å gjøre straffen noe strengere.

I retten forklarte tiltalte at Marcus hadde truet med å skade familien hans dersom han somlet med å betale en narkotikagjeld.

– Det svartnet for meg. Jeg mistet kontrollen og slo vilt rundt. Og da jeg kom til meg selv, lå bare Marcus der på bakken ved siden av bilen min. Jeg tenkte «hva i helvete er det jeg har gjort nå?!», sa tiltalte i retten.

Marcus ble drept med 20 spikre. Elleve av dem gikk inn i hodet, mens resten gikk inn i lungene både fra brystet og ryggen.

Forsvareren til tiltalte, advokat Anja Hellander, påpeker i sin prosedyre at tiltalte var i en tung periode i livet der han var hardt presset økonomisk og følte seg truet av Marcus. Hun mener det bør føre til en noe mildere straff.

– Mistet sitt eneste barn

Etter drapet mener tiltalte at han fikk fullstendig panikk.

– Jeg bare gikk rundt og rev meg i håret, sa han i retten.

Han bestemte seg for å skjule Marcus under kvister og greiner i terrenget. I ti dager var Marcus savnet før han ble funnet. Det mener statsadvokaten taler for en strengere straff.

FUNNSTEDET: Her lå Marcus skjult frem til en politihund markerte på en haug med greiner. Foto: Politiet

Både aktor og bistandsadvokat Heidi Reisvang peker i sine prosedyrer på at Marcus trolig var i live mens alle de 20 spikerne ble avfyrt.

– Vi vet ikke noe om dødsangsten han kan ha kjent på da dette skjedde, sier Reisvang.

I VADSØ: Advokatkollegene Ida Andenæs (t.v.) og Heidi Reisvang representerer de etterlatte foreldrene til Marcus Unsal. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Hun mener at moren til Marcus, Torgun Torheim (62), bør får en høyere oppreisningserstatning enn det som er normalen, på grunn av de mange skjerpende omstendighetene rundt drapet.

– Hun kommer aldri til å få barnebarn, og hun har mistet sitt eneste barn, som betydde alt for henne, sier Reisvang i retten.

Tidligere denne uka, før rettssaken, fortalte Torgun sin historie i et intervju med TV 2.