Ber om 10 millioner kroner før nyttår

Torsdag ble Viggo Kristiansen (43) frikjent for Baneheia-saken etter å ha sittet nesten 21 år i fengsel.

Dermed kommer han til å ha krav på et erstatningsbeløp på mange titalls millioner kroner.

Nøyaktig hvor mye penger han vil kreve, kommer advokatene hans til å bruke mye tid på å finne ut av.

Imidlertid varslet advokaten hans, Bjørn André Gulstad, før helgen at de umiddelbart vil kreve en forhåndsutbetaling av erstatningspengene.

De anslo et krav på fem millioner kroner.

Får ikke boliglån

Mandag ettermiddag bekrefter Gulstad at de har sendt krav om forhåndsutbetaling til Statens sivilrettsforvaltning, som er organet som er ansvarlige for å behandle saken.

Kravet lyder på 10 millioner kroner, altså dobbelt så mye som de først varslet.

– Vi ser i ettertid at vi var litt nøkterne da vi antydet fem millioner kroner. Vi ser at vi like gjerne kan be om ti millioner kroner i forskudd fordi det uansett er en mindre andel av det totale kravet, sier Gulstad.

KREVER FORHÅNDSBETALING: Viggo Kristiansens advokat Bjørn André Gulstad. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Han påpeker at Kristiansen ikke har en jobb, noe som gjør at han ikke får boliglån.

– Han har et ønske om å kjøpe sin egen bolig, og slik situasjonen er nå, er han nødt til å finansiere denne selv.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har tidligere uttalt at det er naturlig at Kristiansen får utbetalingen sin så fort som mulig, og hun åpnet for å utbetale et forskudd før nyttår.

Kristiansen tror på Mehl

Både Kristiansen og advokat Gulstad har respondert svært positivt på Mehls håndtering.

– Jeg vil rose justisministeren for først å ha uttrykket en oppriktig beklagelse, en beklagelse Viggo Kristiansen tror helt og holdent på, sier Gulstad og fortsetter:

– Deretter viser hun handling bak beklagelsen ved å åpne for en forskuddsbetaling allerede før nyttår.

Kristiansen har bodd hjemme på gutterommet i foreldrenes rekkehus i Kristiansand siden han ble løslatt etter at Baneheia-saken ble gjenåpnet i fjor sommer.

– Kommer til å gå fint

Etter at dommen falt i forrige uke, sa lillebror Trond Kristiansen til TV 2 at broren hans gleder seg til tiden som kommer.

– Han har bodd hjemme på gutterommet i halvannet år, og det kan man ikke holde på med i lengden, sa han.

Lillebroren fortalte også at de etter juleferien skal gå i gang med en prosess med å skaffe både jobb og bolig til Kristiansen.

– Det tror jeg kommer til å gå veldig, veldig fint, sa han.

Advokat Gulstad sier at Kristiansen ikke ønsker å være en belastning for foreldrene sine.

– Det er ikke bare enkelt å bo hjemme i en alder av 43 år. Derfor er det viktig å få en utbetaling som også gir handlefrihet slik at han får noen av livets gleder tilbake.

Skal bruke mange måneder

Gulstad har et håp om at de ti millionene kan stå på Kristiansens konto før nyttår.

Samtidig vil han og kollegene bruke mange måneder på å utarbeide det endelige kravet som kommer til å være på mange titalls millioner kroner.

– Det kommer til å ta tid, og vi skal lage et godt begrunnet krav som tar for seg alle omstendigheter og faktorer erstatningen og oppreisningen skal gjenspeile, sier han og legger til:

– Det handler om å hindre ytterligere stigmatisering og gå gjenopprette det som gjenopprettes kan.

Det endelige kravet er neppe ferdig før etter sommeren.