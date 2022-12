Ber om 10 måneders fengsel for Viggo Kristiansen

BORGARTING LAGMANNSRETT (TV 2): Denne uken skal Viggo Kristiansen (43) frifinnes for drapene i Baneheia. Samtidig skal det utmåles straff for to andre forhold fra 1990-tallet, men disse er ferdig sonet.

Klokken ni tirsdag morgen ble Borgarting lagmannsrett satt.

Det som kanskje er moderne rettshistories verste justismord, skal omgjøres. Viggo Kristiansen skal frifinnes for drapet og voldtektene i Baneheia.

Utfallet av saken er allerede klart. Det blir derfor ingen bevisførsel mellom statsadvokatene og forsvarerne.

FORSVARET: Advokatene Bjørn André Gulstad og Arvid Sjødin trenger ikke onsdag å argumentere for Viggo Kristiansens (43) uskyld. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Partene er enige om at det ikke finnes holdepunkter for at Kristiansen hadde noe å gjøre med drapene i Baneheia for 22 år siden.

Det har påtalemyndigheten kommet frem til etter en ny, lang og omfattende etterforskning av saken som ble gjenåpnet i februar i fjor.

– Viggo Kristiansens forklaring er fullt ut plausibel, sier statsadvokat Johan Øverberg i retten.

Dømt for flere forhold

Samtidig som at Kristiansen skal frifinnes for drapene og voldtektene i Baneheia, skal det utmåles en straff for to andre forhold han ble dømt for i samme sak i 2002.

Forholdene dreier seg om gjentatte overgrep mot ei ung jente og for plagsom og skremmende opptreden, etter at han flere ganger gikk opp på en veranda og kikket inn vinduet i en leilighet der en kvinne bodde.

I overgrepssaken la retten i sin tid til grunn at det var snakk om seksuell omgang under tvang, at fornærmede var syv til åtte år og at det pågikk i perioden da Kristiansen var 15 til 17 år.

Den andre aktoren i saken, statsadvokat Andreas Schei, mener at lovbruddet som Kristiansen skal dømmes for, i dag har et utgangspunkt på «ikke under fem års fengsel» – før man trekker fra for hans unge alder og eventuelle andre formildende omstendigheter.

AKTORAT: Statsadvokat Andreas Schei fører saken for retten, sammen med statsadvokat Johan Øverberg. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Årsaken er at straffenivået for seksuallovbrudd er betydelig skjerpet siden 1990-tallet.

– Seksuallovbrudd straffes langt strengere i dag enn i 2000. Spørsmålet er hvilken straff han ville fått i Kristiansand byrett, sier Schei.

Det finnes ingen uttalelser i dommen om hva de mente ville være riktig straff for disse forholdene.

– Det er ikke så rart, for forholdene i Baneheia er de klart mest alvorlige. Straffen ble på 21 år og retten trengte ikke å ta stilling til hvor mye mer de andre forholdene ville medføre, sier Schei.

Dette er påstanden

Kristiansen ble også dømt for flere ganger å ha klatret opp på balkongen til en kvinne i nabolaget og kikket inn vinduet hennes om kvelden.

Hensikten med dette var, ifølge aktor, å se på henne mens hun var avkledd.

Statsadvokat Schei sier at saken «kan virke bagatellmessig», men:

– Den lange tidsperioden, hyppigheten og det invaderende preget gjør at forholdet likevel må sees på som en alvorlig fredskrenkelse.

Etter å ha vist til tidligere rettspraksis, legger Schei påstand om at Kristiansen frifinnes for drapene og voldtektene i Baneheia. Samtidig påstår han at det skal utmåles en straff på 10 måneders ubetinget fengsel for de andre forholdene.

Torsdag vil Borgarting lagmannsrett avsi en dom i saken.

Uansett hvor lang straff Kristiansen får for overgrepene han har erkjent, er han ferdig med å sone straffen.

Lengden på fengselsstraffen kan likevel få betydning for hvor mye Kristiansen kan vente seg i oppreisning og erstatning.

Tok for seg sentrale bevis

Før påstanden ble lagt ned, gikk aktoratet gjennom de mest omtalte bevisene i saken. Det dreier seg i hovedsak om tre ting:

DNA-beviset

Mobilbeviset

Jan Helge Andersens forklaring

Om DNA-sporene på åstedet, som i sin tid ble feiltolket og dermed avgjørende for at Kristiansen ble dømt, sier Øverberg at nye undersøkelser peker i retning av én gjerningsperson – ikke to.

Dette er Baneheia-saken * Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere. * Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene. * Jan Helge Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene. * Andersen anket straffen til Høyesterett fordi han mente strafferabatten han fikk for å ha oppklart saken mot Viggo Kristiansen var for liten, men anken ble forkastet. Andersen ble prøveløslatt i 2016 etter å ha sonet 16 år i fengsel. * Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. Etter fire tidligere forsøk fikk han straffesaken sin gjenåpnet 18. februar i fjor. 1. juni i fjor ble han som følge av en avgjørelse i Høyesteretts ankeutvalg, løslatt etter nesten 21 år i fengsel. * I løpet av påtalemyndighetens nye etterforskning i forbindelse med gjenopptakelse av straffesaken mot Kristiansen, er det med nye analysemetoder blitt påvist at flere av DNA-sporene som ble sikret fra Lena Sløgedal Paulsen, peker mot Jan Helge Andersen. Dette er i strid med hans tidligere forklaring og med grunnlaget han i sin tid ble dømt for. * 19. juli 2022 ble det kjent at Andersen er siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, som han opprinnelig ble frikjent for. * Tirsdag får Viggo Kristiansen sin renvaskelse ved at Borgarting lagmannsrett behandler den gjenåpnede saken og avsier frifinnende dom i tråd med aktors påstand. Kilde: NTB

– Det er ingen tydelige bidrag fra en gjerningsmann nummer to. Det har betydning i seg selv. Det peker mot én gjerningsmann, ikke to, sier statsadvokaten.

Han bruker også tid på det mye omtalte mobilbeviset.

Kristiansen både sendte og mottok SMS-er i tidsrommet da man antar at de to jentene ble drept, og telefonen hans slo inn på en basestasjon som ikke dekker området der åstedet ligger.

– Telebevisene trekker først og fremst i retning av at Kristiansen ikke var på åstedet i tidsrommet da de straffbare handlingene ble begått, og er forenlig med hans forklaring om at han i det aktuelle tidsrom oppholdt seg ved arbeidsboden ved egen bopel, sier Øverberg, og slår fast:

– Dersom man legger dette til grunn, lar det seg vanskelig forene med Jan Helge Andersens forklaring.

Kristisk til avhør

Et mye omtalt tema i Baneheia-saken er også avhørene av Andersen i tiden etter pågripelsene i september 2000.

I avhørsrapporten kommer det frem at Andersen ble presentert for muligheten for at også han «kunne være et slags offer i saken».

Statsadvokat Schei, mener det at politiet presenterte sin teori for Andersen, kan ha påvirket ham.

I SPISSEN: Statsadvokatene Schei og Øverberg har stått i spissen for den nye etterforskningen av Baneheia-saken. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Schei mener forklaringen vanskelig kan tillegges vekt i Kristiansens dissfavør på grunn av flere uriktigheter.

– Det sier seg selv at Andersen kunne hatt et motiv for å trekke Kristiansen inn i saken.

Forventer henleggelse

En som ikke er enig med aktor og forsvarer, er Jan Helge Andersen (41).

Han ble dømt til 19 års fengsel for drapene og har hele tiden fastholdt sin forklaring om at Kristiansen tvang ham til å ta del i ugjerningene.

– Han tar til etterretning at Viggo Kristiansen frifinnes og har ingen ytterligere kommentarer til det, sier hans forsvarer, advokat Svein Holden, til TV 2.

Dette skjer i retten tirsdag: * Retten settes klokka 9. * Etter innledende formalia skal statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg redegjøre for påtalemyndighetens syn på Viggo Kristiansens sak og bevisene – både de som ble brukt til å dømme ham uriktig og de som er framkommet etter at saken ble gjenopptatt i fjor. * Bistandsadvokatene Håkon Brækhus og Audun Beckstrøm vil gi sine merknader til aktors redegjørelse. Det er Brækhus som skal føre ordet for dem begge. Brækhus har ikke villet si noe på forhånd om hva han ønsker å meddele retten. * Forsvarerne, advokatene Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad, har varslet at de kort vil gi uttrykk for støtte til aktoratets vurderinger og konklusjon. * Det skal også prosederes fra aktoratet og forsvaret om utmåling av straff for enkelte forhold Kristiansen er rettskraftig dømt for. Det er foreløpig usikkert hvor i prosessen dette kommer opp. Kilde: NTB

Riksadvokaten har varslet at det, etter noe videre etterforskning, skal avgjøres om Andersen skal tiltales for drap på begge jentene. Han ble i retten frikjent for det ene drapet.

Etter at Riksadvokaten ba om at Kristiansen frikjennes, har Kristiansen anmeldt Andersen for uriktig forklaring.

– Jeg forventer at anmeldelsen mot Jan Helge Andersen blir henlagt, sier Holden.

Foreldrene reagerer ulikt

For foreldrene til de to jentene som ble drept i Baneheia, er denne ukens rettssak vond.

De fire foreldrene representeres av bistandsadvokat Håkon Brækhus.

– Jeg tror de opplever det forskjellig. Det er selvfølgelig tøft på mange måter, og det er sikkert blandede følelser rundt det, sier han til TV 2 på vei inn i retten onsdag morgen.

I RETTEN: Advokat Håkon Brækhus representerer de etterlatte foreldrene. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Hva tenker de om at de blir stående uten gjerningsmann?

– Man synes det er uholdbart at det er blitt skapt et uoppklart drap på en ti år gammel jente.

– Hvilke forventninger stiller dere til videre etterforskning av Andersen?

– Det er litt for tidlig å si. Vi synes at så lenge man fortsetter etterforskningen, har det vært litt klønete å avgjøre saken for den ene og ikke samlet.

– Hvordan følger dine klienter det som skjer i retten?

– Forskjellig. Noen følger med, mens andre distanserer seg litt.