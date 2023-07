Ber Ola Borten Moe trekke seg: – Hvert fall i løpet av dagen

Saken oppdateres

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) innrømmer å ha brutt habilitetsregelverket, ifølge E24.

Partileder i Frp, Sylvi Listhaug, reagerer kraftig på det som kommer fram.

– Det er skuffende at Borten Moe som erfaren statsråd gjør denne type feil. Dette fremstår som nok en alvorlig sak, der statsråder ikke skjønner sin egen rolle, sier hun.

– Det burde være elementært at man ikke kan drive med aksjehandel i et selskap og samtidig være med på å behandle saker om det samme selskapet i regjering.

Nestleder i samme parti, Hans Andreas Limi, ber Borten Moe trekke seg som statsråd.

BRØT REGLENE: Forskningsminister Ola Borten Moe (Sp) innrømmer at han har brutt habilitetsregelverket. Foto: Hanna Johre/NTB

– Denne gangen er det så alvorlig at det er ingen tvil om at statsråden må gå av, og trekke seg ut av regjeringen. Det bør skje så raskt som mulig, og i hvert fall i løpet av dagen.



Han er ikke alene om å mene dette. Både MDG-leder Arild Hermstad og KrF-nestleder Dag Inge Ulstein mener han burde gå av, melder VG.

– Dette er ikke pinlig, det er et enormt tillitsbrudd. At et regjeringsmedlem spekulerer i våpenaksjer midt i en krig er så drøyt som det kan bli, sier Ulstein til TV 2.



Ola Borten Moe er med dette den tredje statsråden i regjeringen som har brutt med habilitetsregelverket.

– Amatørmessig



– Det er pinlig å se hvor amatørmessig regjeringen fremstår når det gjelder helt grunnleggende spilleregler, enten det er snakk om habilitet eller aksjehandel, sier Listhaug.

– Dette stiller nok en gang Jonas Gahr Støre som leder for denne regjeringen i et underlig lys. Nok en gang ser vi at det ikke er kontroll på grunnleggende spilleregler. Dette er nok en sak som svekker Støres autoritet som regjeringssjef, avslutter partilederen.

Dette er saken Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe innrømmer å ha brutt regjeringens habilitetsregler og regler for aksjehandel. E24 omtalte saken først. Siden april i 2022 har han investert henholdsvis 1,4 millioner kr i Yara, 882.000 kr i Kongsberg Gruppen og 499.000 kr i Sparebank 1 SMN, ifølge en oversikt E24 har fått. Staten er største eier i Kongsberg Gruppen med 50 prosent av aksjene, og eier også 36,2 prosent av aksjene i Yara. Borten Moe deltok på et regjeringsmøte angående en milliardkontrakt med ammunisjonsprodusenten Nammo 12. januar, og deltok senere på et møte 30. mars der regjeringen besluttet å øke rammen for kontrakten sin med selskapet. På dette tidspunktet eide Borten Moe aksjer i Kongsberg-gruppen, som indirekte eier 25 prosent av Nammo. Statsråden hevder at han ikke satt på informasjon om Nammo-avtalen som ikke var offentlig kjent. Borten Moe beklager feilene, og sier han ønsker å fortsette som statsråd. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har foreløpig ikke svart på om de fremdeles har tillit til Borten Moe.

Grov og alvorlig sak

– Dette er en uvanlig grov og alvorlig sak, og viser en oppsiktsvekkende mangel på forståelse i regjeringen Støre av den viktige funksjonen habilitetsregelverket har, sier næringspolitiske talsperson og stortingsrepresentant for Venstre, Alfred Bjørlo.



Tidligere i år ble det kjent at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) hadde brutt habilitetsregelverket. Trettebergstuen gikk av.

GROV OG ALVORLIG: Venstres Alfred Bjørlo stusser på at dette er det tredje bruddet på regelverket i Støre-regjeringen . Foto: NTB/Ole Berg-Rusten

– Dette er det tredje alvorlige bruddet på habilitetsregelverket fra Støre-regjeringens statsråder på veldig kort tid. Man kan spørre seg om Støre og hans apparat i det hele tatt har noen rutiner for å unngå at statsrådene bryter habilitetsregelverket, sier Bjørlo.

Han legger til:

– Det virker som det er fritt fram for statsrådene til å gjøre hva de vil. Denne ukulturen må ryddes opp i øyeblikkelig.



Skiller seg ut

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant i SV, mener dette skiller seg ut fra de andre habilitetssakene av én grunn.

– Dette har med økonomisk vinning å gjøre. Habilitetsreglene på dette området er veldig klare, og det er utrolig at Borten Moe har brutt dem.



ANNERLEDES DENNE GANGEN: Lars Haltbrekken, SV mener denne saken skiller seg ut fra de andre habilitetssakene. . Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Alvoret blir ytterligere forsterket ved at habilitetsreglene er brutt flere ganger, sier Haltbrekken.

– Saken hører naturlig hjemme i Kontroll- og kommunikasjonskomiteen. Statsministeren og Borten Moe må sørge for at Stortinget og offentligheten for all informasjon i saken.