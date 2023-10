Ber Norges Bank roe seg

Dette er den nest svakeste september-måneden i boligpris-statistikkens historie, ifølge Eiendom Norge. Sjeføkonomer er overrasket over at fallet ikke er større.

Boligprisene endte ned med 1,9 prosent i mai, viser Eiendom Norges boligprisstatistikk. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,2 prosent.

– Selv om sesongjusteringen viser en nedgang på moderate 0,2 prosent, så er dette den nest svakeste september-måneden i boligprisstatistikkens historie. Det er bare i 2022 vi har hatt en svakere utvikling i en september-måned, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

I strupen på Norges Bank

Da Norges Bank satte opp renten ytterligere i september, åpnet sentralbanksjefen også for at det kan komme en økning til i desember.

– Det kan Norges Bank avlyse, da de allerede har lagt grunnlaget for fremtidig finansiell ustabilitet og lavkonjunktur ved å tvinge boligbyggingen til de laveste nivåene siden bankkrisen, sier Lauridsen.

Det er bare oppvarmingen hans:

– Nå må Norges Bank roe seg, og de må også ta hensyn til stabil produksjon og sysselsetting i rentesettingen slik sentralbankloven krever, sier Lauridsen.

NEDGANG: Det ble solgt 7,2 prosent færre boliger i september i år enn samme måned i fjor. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Ventet kraftige fall

Eiendom Norge-direktøren mener det er oppsiktsvekkende at det ikke har kommet en svakere boligprisutvikling før nå, med tanke på de mange renteøkningene.

– Slik det ser ut for øyeblikket, vil den nominelle boligprisutviklingen i 2023 trolig ende rundt null, sier Lauridsen.

Flere har spådd at høsten ville bli en mørk høst for boligmarkedet.

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, sier til TV 2 at han var blant dem som hadde ventet seg et enda større fall.

– Jeg hadde regna med litt større korreksjoner. Boligprisene har falt i fire-fem måneder, men det er ikke så dramatisk enda.

SJEFØKONOM: Frank Jullum i Danske Bank sier han ventet at boligmarkedet skulle falle mer. Foto: TV 2

– Det er et marked som kjøler seg ned, uten at det er krakk-tendenser.

Han får støtte fra Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank.

– Vi ser tydelige tegn til at usolgte boliger hoper seg opp. Det selges altså færre boliger som selges enn som legges ut for salg. Denne økningen i usolgte boliger og det såkalte boligfjellet er viktig å være på vakt for.



Han syns ikke det er grunn for stor bekymring for opphopingen av boliger nå, men peker på at det er store regionale forskjeller.

– Noen steder kan komme til å slite mer i høst.



En strikk som kan ryke

Lauridsen i Eiendom Norge gikk som sagt kraftig ut mot Norges Bank og ba dem avblåse rentehevingen i desember.

– Jeg er enig i risikoen. Man strekker en strikk som kan ryke, sier Jullum.



Han peker likevel på at det ikke er tid for å trykke på den store, røde knappen helt enda.

– Hadde boligprisene falt ti prosent på flere måneder, men det er en ganske moderat nedgang, sier Jullum.



Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier kritikken fra Eiendom Norge er er en beskjed til Norges Bank om at rentene biter på, og at markedet er nedkjølt.

KLAR BESKJED: Sjeføkonom Kyrre Knudsen sier kritikken fra Eiendom Norge er en beskjed til Norges Bank om at renta har begynt å bite på. Foto: Jan Inge Haga / SpareBank 1 SR-Bank

– Isolert sett er dette et argument for ikke å sette opp renten ytterligere.



Krise for nyboligmarked

Daglig leder i Privatmegleren, Grete Meier, er ikke overrasket over tallene når det kommer til bruktboligsalget. Det er ikke der bekymringen hennes ligger.

– Det er nyboligmarkedet som er den store bekymringen nå. Det fortsetter å falle og falle, og jeg tror vi kommer til å havne på et lavere nivå enn under finanskrisen. Der er krise med store bokstaver.



BEKYMRET: Grethe Wittenberg Meier, Administrerende direktør Privatmegleren, ser med bekymringen på nyboligmarekdet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Salget av nyboliger har stupt og det bygges færre boliger. Også Eiendom Norge er bekymret for nyboligmarkedet.

– Nedgangen i nyboligmarkedet påvirker norsk økonomi betraktelig, og utgjør en stor del av bruttonasjonalproduktet, sier Meier.



Det ble solgt 9091 boliger i Norge i september i år, som er 7,2 prosent færre enn samme måned i fjor. Hittil i år er det solgt 73.269 boliger her i landet. Dette er 0,3 prosent mer enn i 2022.



Samtidig ble det lagt ut 4,8 prosent færre boliger for salg i september, da det var 11.158 på markedet. Hittil i 2023 er det lagt ut 84.927 boliger for salg.