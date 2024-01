Ber Norge gjøre haste- forandringer

Helseteknologi kan redde liv og hjelpe en presset helsesektor. Nå ønsker NHO at det skal bli lettere å ta i bruk ny teknologi i Norge.

Det piper lavt fra den hvite maskinen.

Ved hjelp av et klikk og kunstig intelligens kan man på bare noen sekunder få et høyoppløselig bilde av baksiden av øyet. Bildet kan brukes til å avdekke alvorlig øyesykdom.

– Da vi startet selskapet for cirka fem år siden, sa vi at vi skulle redde synet til 10.000 mennesker så raskt som mulig, sier gründer Anders Eikenes.

TILGJENGELIG: Eikenes ønsker å gjøre øyescreening enklere og mer tilgjengelig. Foto: Aage Aune / TV 2

Nå er ambisjonene langt høyere. Over tid håper Eikenes at de kan hjelpe millioner av mennesker fra å bli blinde.

I første omgang skal maskinen avdekke blindhet hos personer med diabetes.

– Dette er den største årsaken til blindhet blant yrkesaktive i den vestlige verden, sier Eikenes.



Vanskelig i Norge

Alle som har diabetes, anbefales å gå til jevnlige øyescreeninger. I dag må dette gjøres i spesialisthelsetjenesten, noe som gjøre at terskelen for å ta en sjekk kan bli høy.

Oivi ønsker å gjøre øyescreening mer tilgjengelig slik at man kan oppdage tidlig utvikling av blindhet.

Selv om bedriften er norsk, har de valgt å lansere maskinen i utlandet først.

– Vi startet i India der det er et kjempebehov, med 100 millioner mennesker som har diabetes, sier Eikenes.

KAN BEHANDLES: Sykdommen diabetisk retinopati kan behandles, men det er viktig å oppdage det tidlig Foto: Aage Aune / TV 2

Bedriften opplever at det er vanskelig å komme seg inn på det norske markedet.

– Det handler jo om tilrettelegging. Det handler om å gjøre det raskere å få regulatorisk godkjenning og refusjonsordninger som kan benyttes i tidlig fase, sier Eikenes.

– Kan transformere sektoren

I forbindelse med NHOs årskonferanse i januar har de gjennomført en omfattende kartlegging av trender innenfor teknologi og helse.

Kartleggingen viser at kunstig intelligens og teknologiske løsninger kan transformere helse- og omsorgssektoren radikalt.

SORTE PRIKKER: Pasienter som er i ferd med å bli blinde kan få små, sorte prikker på netthinnen. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi står nå i en teknologisk revolusjon. Dette vil bidra til langt bedre pasientbehandling og en bedre helsetjeneste, sier Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO.



Likevel opplever flere gründerbedrifter at det er vanskelig å utvikle helseteknologi i Norge. NHO peker på at det er for mange regulatoriske barrierer.

Hauglie mener derfor at det haster å legge til rette for mer samarbeid og utvikling.

– Det er viktig at myndighetene gjør det enklere å komme inn på markedet og at man ser på de regulatoriske barrierene, sier Hauglie.



Skal lanseres i Europa

På Ovios kontor i Oslo fikk Haglie selv prøve øyeskanneren.

– Dette er en fantastisk teknologi som vil kunne forebygge sykdom hos enormt mange mennesker, sier Hauglie.



GODE NYHETER: Øyescanneren viste ingen tegn til sykdom hos Hauglie. Foto: Aage Aune / TV 2

Selv om maskinen foreløpig ikke er tilgjengelig i Norge, har gründeren stor tro på at dette vil skje etter hvert.

– Det er vanskelig å spå, men jeg tror vi kan lansere på det europeiske markedet ganske snart, sier Eikenes.



Håpet er også at kamerateknologien kan utvikles videre slik at maskinen kan brukes til å oppdage enda flere sykdommer.

– Det er allerede forskning på å bruke dette til å oppdage Parkinson, Alzheimer og hjerte- og karsykdommer i tidlig fase, sier Eikenes.