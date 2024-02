Ber nordmenn skjerpe seg

SETEOKKUPANT: Morten Sjølli reagerer sterkt på nordmenns oppførsel på tog, buss, trikk og annen kollektivtransport, når vi legger veska eller sekken på setet ved siden av oss og later som om vi ikke ser folk som egentlig har lyst til å sitte der. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Mange sier at det er veldig bra at jeg tar tak i dette, og det har også gått sin seiersgang i lokalavisene, så det er tydelig at jeg traff en nerve der, sier Morten Sjølli til TV 2.

Han sikter til en post han nylig la ut på Facebook, som ga massiv respons.

– Det har vært utrolig mange positive reaksjoner. Mange heiarop, forteller Sjølli.

UKULTUR: Morten Sjølli bruker mer kollektivtransport enn de fleste. Nå ønsker han å ta et oppgjør med det han anser som en ukultur blant passasjerer. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– For lite oppdragelse

Han reiser med tog i fem-seks timer hver dag og gjennomfører kundeundersøkelser for Jernbanedirektoratet. Under disse togreisene, spesielt i rushtiden, blir han ofte provosert over folks oppførsel.

– Det jeg reagerer på, er at veldig mange okkuperer seter til vesker og lignende, i stedet for at folk får sitte. Når det står folk ved siden av som trenger en sitteplass, stirres det veldig ofte ned på mobiler eller lesebrett, forklarer Sjølli.

GODT EKSEMPEL: Amir Nqila (venstre) var en av dem som velvillig ga plass til Morten Sjølli (høyre) på trikken. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Reidar Bowitz Helliesen, som er ekspert på skikk og bruk, er veldig glad for at Sjølli tar opp temaet og tror at han gjør mange en tjeneste ved å lufte frustrasjonen i full offentlighet.

– Jeg vil ikke si at dette er typisk norsk, men jeg er helt enig med Morten i at det er et problem. Det er for mange som ikke vil gi plass. Dette er en ukultur. Det er for lite oppdragelse på dette feltet, sier Helliesen.



– Du ser det samme på buss og bane. Det er mange som ikke gidder å si: «Vær så god, sett deg her», mener Sjølli.

Sukk og stønn

Selv om mange støttet utblåsingen på Facebook, var det også enkelte som kommenterte at man jo bare kan spørre folk om de kan flytte veskene sine og frigjøre en sitteplass.

UTBREDT: Det er mange som ikke gidder å si: «Vær så god, sett deg her», mener Sjølli. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Sjølli svarer at ikke er alle reisende er komfortable med det.



Selv nøler han imidlertid ikke med å be om plass.



– Da er det ofte sukk og stønn og himling med øynene. De gir plass, men det koster dem litt. Hvorfor ikke bare ta en positiv tilnærming til det? Nå generaliserer jeg kanskje litt mye, men mange er lite imøtekommende, mener Sjølli.

Helliesen har en teori om hvorfor vi nordmenn oppfører oss så egoistisk når vi reiser kollektivt.

– Jeg tror noe av årsaken til dette, er at vi har en veldig stor intimsone i dette landet. Hvis du går til Kina, India eller andre land, ville man forstått dette umiddelbart.

SER BORT: Når det står folk ved siden av som trenger en sitteplass, stirres det veldig ofte ned på mobiler eller lesebrett, ifølge Morten Sjølli. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

«Småsnobbete middelklasse»



Helliesen beskriver nordmenn som «litt bortskjemte» med tanke på hvor god plass vi har i Norge.

– Vi er en litt småsnobbete middelklasse, hele Norge, og vi er bortskjemte med plass. Vi har dessverre noe å lære av mange andre land her, sier Helliesen til TV 2.

Morten Sjølli tror skikk- og bruk-eksperten treffer blink her.

– Jeg tror det er helt riktig at vi er vant til mye rom rundt oss. Jeg merker også at de gangene noen har vært høflige og tilbudt meg plass på toget, er det ikke etniske nordmenn som har gjort det, for å si det sånn. Så jeg tror andre har mer positiv holdning.

SAMSTEMTE: Morten Sjølli tror skikk- og bruk-ekspert Reidar Bowitz Helliesen har helt rett i at nordmenn er vant til å ha en stor intimsone. – Jeg tror det er helt riktig at vi er vant til mye rom rundt oss, sier han. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Helliesen mener samtidig at dette problemet er av den typen som kan løses.

– Vi kan være flinkere til å få opp disse skiltene som forteller oss hvordan vi skal oppføre oss. Det fungerte veldig bra under pandemien. Da hadde vi skilt som sa «hold avstand», «bruk munnbind» og «vask hender» klistret opp overalt. Jeg synes vi bør gjøre noe der. Jeg er sikker på at med et par måneder med slike skilt, vil mye være gjort.