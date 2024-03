Ber nordmenn skjerpe seg: – Jeg vet dere er der ute!

Du blir syk. Hele familien inviteres til sykehuset. Helsevesenet slår ring om deg og dine pårørende.

Men det finnes en sykdom, ett unntak, der pårørende ikke favnes.

– Folk kan gjerne spørre hvordan det går, men man vil likevel ikke høre så mye om det. Mange trekker seg unna temaet og begynner å snakke om andre ting, forteller Elisabeth.

De siste årene har vært tunge for Elisabeth og hennes rusavhengige datter. Av hensyn til datteren bruker TV 2 kun Elisabeths fornavn i denne saken.

Elisabeth er nærmeste pårørende til datteren sin. Etter flere år i denne rollen opplever Elisabeth at hun er usynlig i samfunnet:

– Vi merker et stigma i samfunnet. Dette er noe man ikke vil prate om, sier hun.

HÅPEFULL: Elisabeth fortviler over hvor vanskelig det er å være pårørende og ønsker bare det beste for datteren sin. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Prøver å overleve

Elisabeth reagerer på at andre pårørende blir bedre ivaretatt, for eksempel i kreftomsorgen.

– Vi har jo det samme stressnivået i kroppen vår. Vi har magesmerter, hjertebank, stress, hodepine. I tillegg kjenner vi på de indre, vonde følelsene og tankene.



Elisabeth føler at hun og andre pårørende i rusomsorgen ikke blir sett og at de må rope høyt.



– Jeg føler at jeg maser. Vi bruker mer enn nok ressurser på å overleve situasjonen selv, fordi det er forferdelig slitsomt, sier Elisabeth oppgitt.

I flere tilfeller har Elisabeth søkt hjelp for å hjelpe datteren og seg selv. Moren var desperat etter å få god og riktig hjelp. Årene gikk og til slutt fant hun Pårørendehuset.

– Det har vært det aller viktigste. Det er det som har gjort at jeg klarer å stå i det, sier Elisabeth om det hun mener er en varm og imøtekommende plass.

Voldsom økning

Pårørendehuset på Sagene er et lavterskeltilbud for pårørende innen rus og/eller psykisk helse, i tilknytning til Frelsesarmeen.



Tanya Knøsen startet Pårørendehuset i 2016. Sakte, men sikkert har flere og flere hørt om det, og i 2021 ble Tonje Olafsen ansatt.



– Vi har gruppesamtaler her på tirsdager og jeg har alltid lyst til å se ut av vinduet og rope: Jeg vet dere er der ute!, sier Knøsen og legger til:

– Og det er fordi jeg vet at det er så mange som lever med dette, men som ikke nødvendigvis snakker høyt om det.

FORFERDELIG SLITSOMT: Elisabeth har hatt mange søvnløse netter de siste årene og motstanden fra helsevesenet har ikke hjulpet på. Da er det godt å snakke med noen. Foto: Martin Berg Isaksen

Men de siste årene er det flere som har ønsket å snakke ut om vanskene. Pårørendehuset har nemlig hatt en voldsom økning i deltagere.

– Det har vært en kjempepågang. De siste årene har vi nesten en økning på 40 prosent.



– Hva tror du årsaken til det er?



– Vi har møtt rus veldig individfokusert, mens nå er kanskje skuta i ferd med å snu. Vi ser rus i et mer systemperspektiv, som vi gjør med all mulig annen type sykdom.

– Sammenlignet med kreft for eksempel, så er det en selvfølge på radiumhospitalet hvis du rammes av kreft, at hele familien blir invitert inn. Sånn har det dessverre ikke vært i rusomsorgen.

– Angår oss alle

Knøsen og Olafsen har tatt imot pårørende og lyttet til hundrevis av store problemer og vonde historier.



– Vi vet om så mange mammaer, papper, kjærester, venner, naboer, kollegaer som går der ute og som bærer på en enorm sorg, deler Knøsen.

GOD SAMTALEPARTNER: Tanya Knøsen ved Pårørendehuset lytter alltid og kommer med råd og veiledning til de besøkende. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hun synes derfor at det er utrolig synd at de pårørende møter på motstand og stigmatiserende kommentarer i samfunnet, men også fra helsevesenet.

– Det å bli møtt med: «Herlighet, så normal du var til å ha en datter som er rusavhengig.», sier hun fortvilende og fortsetter:

– Eller at man ikke blir møtt i det hele tatt, at man kanskje ikke blir invitert inn fordi hjelpeapparatet har en holdning om at det er du som mor eller du som far har gjort noe galt.

Knøsen mener det er merkelig at det er så skambelagt når det angår så mange.

– I 2024 er rus og psykisk helse noe som faktisk angår oss alle. Enten så kjenner vi noen selv eller så kjenner vi noen som kjenner noen.

– Altfor dårlig

Daglig leder i Pårørendealliansen, Anita Vatland, støtter opp om Elisabeth og Knøsen.



Vatland viser til forskning og undersøkelser og forteller at det er en høyere aksept og forståelse for pårørende til mennesker med somatiske sykdommer fremfor rusavhengige.

Det må endres på, mener hun. I likhet med samfunnet og helsevesenets holdninger til rus.

– Man kan gjøre mye på systemet. Systemet må faktisk begynne å gjøre det som de skal. Og det er å ta pårørende familier med inn i behandling og vise dem hvor de kan få hjelp og støtte, sier Vatland.

FRITTSTÅENDE ORGANISASJON: Pårørendealliansen ønsker å synliggjøre pårørendes utfordringer, uavhengig av hvem man er pårørende til. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hun forteller videre at det tar i snitt hele åtte år før en pårørende innenfor rusfeltet vet hvor de skal få hjelp og støtte.

– Er informasjonsspredning av tilbud om hjelp for dårlig?

– Absolutt. Den er altfor dårlig, og vi ser det på nasjonale undersøkelser at det de etterspør er å finne informasjon om rettigheter, muligheter og hvor de kan få støtte.

– Det må opp og frem. Og det må myndighetene sørge for nasjonalt og kommunene lokalt.

Vatland bekrefter at det er 800.000 nordmenn som er i en aktiv pårørendesituasjon. Blant dem er det mellom 175.000 og 250.000 norske som er pårørende innenfor rus og psykisk helse.

– Pengene er på plass

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning-Arnesen (Ap), mener at innbyggere, helsetjenesten og politikere har en jobb å gjøre med å bekjempe skam og stigma.



Hun forteller at det vondt å høre om kommentarene til de pårørende får slengt i trynet. Og skjønner at det er strevsomt i seg selv å være nærmeste pårørende.

– Det skal ikke være noe forskjell på hvem som er mer verdige pårørende enn andre. Du er like viktig som pårørende til en kreftpasient som en ruspasient.

UTSRAKT ARM: Rønning-Arnesen mener helsepersonellet har en jobb å gjøre med å være oppdatert i møter med denne type pårørende, og at man klarer å fortelle om tilbudene. Foto: Erik Edland / TV 2

På spørsmål om hva hun og Helsedepartementet gjør for å bedre situasjonen, svarer statssekretæren følgende:

– Nå har vi både en pårørendestrategi og vi har mye tilskudd som går ut til brukere og pårørende-organisasjoner slik som Pårørendealliansen.

– Kan dere gjøre noe mer?

– Helsedepartementet deler ut 140 millioner i tilskudd til brukere og pårørende. Jeg mener at virkemidlene og pengene er på plass, men det handler om å få til systematikken ute i tjenesten.

– Hvordan da?

– Vi må ha mye mer systematikk i tilnærmingen til de pårørende. De må tas på alvor fordi de er både en viktig brikke i den som sliter i sitt liv, og de har også egen helse å ta vare på, svarer politikeren.

– Pårørendealliansen mener dere gjør for dårlig jobb i informasjonsspredningen. Hva konkret gjør dere på det området?

– Det handler om både opplæring i utdanningene for helsepersonell, at man har opplæringsprogrammer for de som allerede jobber i tjenestene og at man har god etisk refleksjon. Det er også viktig med et godt samspill med brukere og pårørende organisasjonene for de vet jo hvordan det er og kan også nå ut med hvordan tjenestene burde jobbe.