Ber helsepolitikerne trekke i nødbremsen

Kraftsalven kommer fra Koalisjonen for sjeldne sykdommer og ble servert i en muntlig høring i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Tiden er i ferd med å renne ut for Jan Petter, og alle de pasientene som står alene og ikke passer inni dagens rigide prioriteringssystem. Her ender personer med sjeldne sykdommer opp med å bli nedprioritert, var budskapet fra talsperson Kristin Mesteig i Koalisjonen for sjeldne sykdommer.



Det finnes cirka 7000 diagnoser som klassifiseres som «sjelden», og ifølge analyseselskapet Menon er det inntil 320.000 personer i Norge med sjeldne sykdommer.

TV 2 har i flere saker fortalt om personer med sjeldne sykdommer som kjemper for å få livsviktig medisin, men som ikke får det på grunn av høy pris.

Mesteig jobber hos legemiddelprodusenten Sanofi som produserer legemiddelet Myozyme. Dette medikamentet er Jan Petter Blankholm helt avhengig av å få tilgang til.

– Når Jan Petter ikke får denne medisinen, vil han til slutt ende opp i rullestol og pustemaskin, sier Mesteig.



Umulig å etterkomme

TV 2 har i serie reportasjer fortalt om Blankholm som lider av den svært sjeldne diagnosen «Pompes sykdom». Dette er en nevromuskulær sykdom som svekker sentrale muskler, blant annet puste- og hjertemuskulatur.

Men Helse Møre og Romsdal har sagt nei at Blankholm skal få Myozye. Dette skjer selv om fagekspertisen på blant annet Rikshospitalet har anbefalt behandling.

Helseforetaket viser til at prisen er for høy og har bedt beslutningsforum Nye metoder vurdere saken.



Men Nye metoder har sagt nei til å vurdere Myozyme før produsenten kan legge frem dokumentasjon på effekten av medikamentet opp mot alternativ behandling.

– Den dokumentasjonen er umulig å etterkomme, fortalte Mesteig til medlemmene i helse- og omsorgskomiteen.



Dette er Nye metoder: Nye Metoder er det nasjonale systemet for å prioritere hvilke medisinske metoder eller tiltak som skal innføres i, og finansieres av den norske spesialisthelsetjenesten. Bestillerforum for nye metoder beslutter hvilke metoder som skal gå til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres.

I Nye metoder er det Beslutningsforum for nye metoder som fatter beslutninger om innføring eller utfasing av metoder på nasjonalt nivå.



Resultatet er at Jan Petter Blankholm for hver dag som går, er nærmere rullestol og pustemaskin.

– Vår bestilling til dere er at nå må det trekkes i nødbremsen for å forhindre at Jan Petter og andre «sjeldenpasienter» blir ofret i en anstrengt sykehusøkonomi, var budskapet fra Koalisjonen som består av flere store bioteknologiske selskap.



De refser også regjeringen for ikke å ha fulgt oppfordringen fra Stortinget om å se på utfordringene til pasienter med sjeldne sykdommer i prioriteringsmeldingen.

– Fortsatt har ikke regjeringen adressert eller signalisert at de vil gi Jan Petter og de som lever med en sjelden diagnose, en ordentlig omtale og behandling i den kommende prioriteringsmeldingen, mener koalisjonen.



Systematisk nedprioritering

I en rapport som analyseselskapet Menon har utarbeidet for legemiddelprodusenten Sanofi, er konklusjonen at dagens prioriteringssystem bidrar til en systematisk ned prioritering av sjeldne sykdommer.

– Gjennomgangen i denne rapporten viser imidlertid at dagens prioriteringskriterier ikke er utformet for å prioritere sjeldne diagnoser i henhold til den alvorligheten som de representerer, verken for pasient eller for samfunnet, mener partner Erland Skogli i Menon.



– Urettferdig

Ifølge rapporten er de samlede samfunnskostnader knyttet til sjeldne sykdommer estimert til 167 milliarder kroner.

«Den tyngste byrden av samfunnskostnadene bæres av pasientene selv gjennom redusert helsemessig livskvalitet og tidlig død, samt innskrenkede muligheter til å delta i arbeidslivet og annet samfunnsliv», kommer det frem i rapporten.

– Målt opp mot samfunnskostnadene - er det slik at det ville lønt seg for storsamfunnet å betale for dyr medisin?

– I mange sammenhenger, ja. Når man måler alle kostnader ved en sjelden sykdom kan det være god samfunnsøkonomi å betale for en dyr medisin, mener Skogli.



Han gir følgende bilde på urettferdigheten:

– Hvis du blir alvorlig syk skal du få hjelp, enten du involvert i en bilulykke eller blir skadet på fjelltur og må hentes med helikopter. Men i praksis er det ikke slik, der de som har vært så uheldige å få en sjelden sykdom ikke opplever samfunnets betalingsvillighet på samme måte, sier Erland Skogli til TV 2.



Koalisjonen stiller også spørsmål ved prioriteringen av helsetjenester og ressursbruk.



– Det henger ikke på greip at man ukritisk bruker fire milliarder på to protonsenter og over fire milliarder på å innføre et IKT-system i midt Norge som ifølge ni av ti leger utgjør en trussel mot pasientsikkerheten, var det klare budskapet fra koalisjonen i høringen.