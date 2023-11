Ber foreldre om å snu

TRYGG MAMMA: Henriette Flem Nordstrand sørger alltid for at datteren Elena er forsvarlig sikret når de skal ut å kjøre bil. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Det er jo et altfor høyt tall. Barna er jo det viktigste man har og da må man være skikkelig påpasselig med å sikre dem godt, sier Henriette Flem Nordstrand – mamma til Elena – som TV 2 møter utenfor Skjong barnehage på Valderøya utenfor Ålesund.

Tallene viser at 31 prosent av barn mellom 1 til og med 3 år sitter i forovervendt barnestol – stikk i strid med tydelige anbefalinger.



– Barn bør sitte bakovervendt til de er minst 4 år, er den tydelige anbefalingen fra kommunikasjonsrådgiver Silje Kristine Hansen i Trygg Trafikk.

FORSKRIFTSMESSIG: Oliver (3) sitter bakovervendt når pappa Asbjørn Dyb kjører til barnehagen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Fatale konsekvenser

Hun mener undersøkelsen fra Trygg Trafikk, politiet og forsikringsselskapet IF viser en urovekkende atferd blant mange foreldre.

– Så mange som én av fire toåringer og én av ti ettåringer snus forover. Det er veldig skumle tall. Anbefalingen er krystallklar: La barnet ditt sitte bakovervendt i hvert fall til det er fire år – og helst enda lenger, slår hun fast.



For feil sikring av barn kan ha få fatale konsekvenser.

– Jeg tror de færreste er klar over at risikoen for at barnet omkommer eller blir hardt skadd er hele fem ganger større når det sitter forovervendt, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet IF.

Undersøkelsen viser at det er i Møre og Romsdal det slurves mest. Her sitter fire av ti barn forovervendt.

Se video for Trygg Trafikks beste tips til hvordan sikre barna best:

Viktig detalj

Nå kjører Trygg Trafikk her kampanje i barnehagene for å få foreldrene til å snu – bokstavelig talt.

TRYGGE KARER: Regionleder Per Gjerde (t.v.) og prosjektmedarbeider Harald Torseth i Trygg Trafikk jobber med å foreldre til å sikre barna forsvarlig i bil. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Målgruppen er foreldre som bringer og henter ungene sine i barnehagen, sier prosjektmedarbeider Harald Torseth i Trygg Trafikk.



– Vi synes tallene i undersøkelsen er for høye. Barn er det viktigste vi har. Da mener vi at det er flere som må sikre barnet sine bakovervendt, slik at de ikke blir skadet eller drept i trafikken, sier regionleder Per Gjerde i Trygg Trafikk i Møre og Romsdal.



Sikring av barn i bil: Barn som er lavere enn 150 centimeter, skal bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet. Dette skal de bruke der bilbeltet er montert. Barnet kan også bruke slikt utstyr sammen med vanlig bilbelte. Der det ikke finnes godkjent barnesikringsutstyr, kan barn under 150 og over 135 bruke ordinært bilbelte. Barn som er lavere enn 135 centimeter, skal bli sikret med sikringsutstyr som er tilpasset barnets vekt. Sjåføren har ansvaret for at barn under 15 år er lovlig sikret. Sjåføren vil få et forelegg på 3250 kroner og to prikker om vedkommende blir tatt i en kontroll. Fører med prøveperiode får fire prikker.



Kilde: Politiet

Ved Skjong barnehage på Valderøya i Giske kommune er de glad for kampanjen, men er skremt av tallene i undersøkelsen.

– Jeg skjønner fremdeles ikke at folk ikke sikrer ungene sine skikkelig, sier barnehagestyrer Susann Sønderland.



STØTTER KAMPANJEN: Barnehagestyrer Susann Sønderland lar seg skremme av at for få sikrer barna sine feil i bilen. Foto: Arne Rovick / TV 2

De deler mer enn gjerne ut informasjonsmateriell til foreldrene.

– Mitt klare inntrykk er at foreldrene som leverer og henter barn hos oss, er flinke til å sikre ungene sine, sier Sønderland.



En av disse er Asbjørn Dyb – pappa til Oliver (3).

HAR ETT GODT TIPS: Pappa Asbjørn Dyp minner om at sikkerhetsselen ikke skal sitte utpå tykke vinterjakker. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Det er veldig viktig å gi dette oppmerksomhet. Hvis de sitter fremoverlent frem til de er fire år så er verken muskulatur eller beinbygning utviklet nok, mener pappaen.



Han er også opptatt av selene sitter godt nok.

– Nå som det er kaldere vær; ikke ha på for tykk jakke på barna. Selen skal sitte helt inn til kroppen, sier Asbjørn Dyp.



Trygg Trafikk er helt enig.

– Det er en viktig detalj. En tykk ytterjakke kan gi et farlig slingringsmonn på to centimeter hvis det smeller og som kan føre til alvorlig skade på et barn, sier regionleder Gjerde i Trygg Trafikk.