Ber foreldre følge bedre med på 13-14-åringene sine

Politiet reagerer på at de må rykke ut for å håndtere berusede barn helt ned i 13-14-årsalderen på 17. mai.

TRAVELT: I deler av landet har 17. maifeiringen bydd på ekstra mye arbeid for politiet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Øst politidistrikt postet et hjertesukk på Twitter midt på dagen 17. mai, etter «mange oppdrag» med ungdom helt ned i 13-14-årsalderen som er beruset i distriktet, hvor det også ha vært slåssing.



– Vi har fått ganske mange meldinger om berusede helt ned i 13-årsalderen. Vi har ikke vært på alle, for vi har hatt mye å henge fingrene i. Det har vært mye slåssing. Ikke noe alvorlig, men mye greier, sier operasjonsleder Svein Walle til TV 2.

Strålende vær

Han poengterer at politiet ikke har fått bekreftet hendelser med ungdom helt ned i 13 år, men sier at politiet selv har vært borti flere berusede 14- og 15-åringer i løpet av dagen.

– Det er veldig tidlig alder. Derfor kom den tweeten, sier Walle.

MYE FYLL: På Østlandet fikk politiet det travelt onsdag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han arrangerte selv 17. maifrokost for 27 ungdommer i 16-årsalderen i morges.

– Jeg var beinhard, men hva som skjer etter det, vet man jo ikke. Det er derfor jeg mener man bør ha litt kontroll på hvor de er og i hvilken tilstand. Når man er ung og kanskje drikker for første gang, er det fort at man gjør ting man kanskje ikke ellers ville gjort.

Walle forteller at de har fått inn meldinger fra foreldre som har hentet sine ungdommer, som i enkelte tilfeller «har vært døddrukne, blir det sagt».

– Men det har roet seg nå. Jeg vet ikke hvorfor. Det har vært kanonvær her i dag. Det er sikkert mange som har vært tidlig på’n og ute i finværet. Jeg kan godt bestille en liten regnskur, det hadde ikke gjort noe, sier Walle.

Ber foreldre kontakte barna

I hovedstaden har det vært nokså rolig 17. mai, men også der har politiet måtte håndtere ungdommer ned i 13-årsalderen.

– Politiet har for øyeblikket en del enheter i området Oslo S, grunnet mye meldinger om ordensforstyrrelser og tilløp til slagsmål hvor ungdom er involvert, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen.

Politiet er bekymret for at ungdom kan komme til skade ved å oppholde seg på stedet uten noe formål om at de faktisk skal noe sted, sier Iversen.

– Politiet anmoder foreldre om å kontakte ungdommene sine dersom de kan tenkes å ha tilhold rundt Oslo S, sier Oversen.

Bør bli strengere

På Sørenga i Oslo treffer TV 2 på Marthine Skjønneborg, som koser seg i sola sammen med en stor venninnegjeng.

Hun reagerer på meldingene om at ungdommer ned i 13-14-årsalderen blir så beruset at politiet blir kontaktet.

– Det har jeg fått med meg, og det synes jeg ikke er greit i det hele tatt. Jeg synes man kan vente til man iallfall er 18 år. Det er da man begynner å ha det gøy, er voksen, kan ta egne avgjørelser og ikke blir så påvirket av alle rundt seg hele tiden, sier Skjønneborg.

Foreldre bør bli strengere, mener hun, for å hjelpe ungdom med å stå imot drikkepress.

– Jeg kjente jo på det da jeg også var ung. Det var kanskje ikke like mye der jeg vokste opp, men jeg fikk med meg ganske mye og det virker som det blir verre og verre år for år.

– Hvorfor tror du at drikkingen starter i yngre og yngre alder?

– Det er mye press i sosiale medier. TikTok har jo kommet. Kanskje de får det med seg der og tenker at de også vil prøve det. Og så blir det en ond sirkel. Niåringer og tiåringer bør kanskje ikke være på TikTok, mener Skjønneborg.

Nektet å forlate utested

I Møre og Romsdal har det så langt 17. mai gått nokså rolig for seg. Det kan henge sammen med at været der har vært dårlig.

KOSER SEG: Mange i Oslo var ute i sola og koste seg. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Nå er det litt surt vær hos oss. Det er vind og det regner, og ikke temperaturer som innbyr til å sitte på uteservering, sier operasjonsleder Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt.

Noen hendelser har det likevel vært:

I Ålesund måtte politiet rykke ut etter at en ung mann nektet å forlate et utested. Han brukte vold for å overtale politiet til å la ham bli værende der, men den strategien fungerte ikke.

Politiet gikk til pågripelse av mannen, for både ordensforstyrrelse og vold mot politiet.

Et par kamerater i Volda nøyde seg med å angripe hverandre. Begge ble skadd og fraktet til legevakten etter et håndgemeng. De ville ikke anmelde hverandre, men politiet opprettet likevel sak.

Et utested i Haugesund måtte kontakte politiet for å få hjelp med å håndtere en mann i 20-årene, som ble nektet adgang av vektere, men forsøkte å lure seg inn på utestedet en rekke ganger.

– Jeg vil egentlig si at det har vært nokså rolig. Med så mye folk ute, er det ikke til å unngå at det blir noen hendelser, sier Reite til TV 2.



Bergenspolitiet rykket også ut til voldshendelser på dagtid 17. mai. Én mann skal ha fått slått ut tenner på Torgallmenningen.

– Også i Håkonsgaten, på Nygårdshøyden og på Torget er det meldt om slagsmål. Det er nærliggende for oss å tro at dette har en sammenheng med beruselse og 17. maifeiring, sier Einar Loftesnes ved operasjonssentralen til Vest politidistrikt.

Avlyste russetog

Sarpsborg kommune besluttet å avlyse russetoget i byen, av sikkerhetshensyn, etter at russen kastet russekort på bakken og små barn begynte å løpe mellom biler for å plukke dem opp.

– På grunn av store folkemengder og at enkeltruss ikke har forholdt seg til retningslinjene for gjennomføring av toget, har politiet og kommunen som ansvarlig arrangør, avbrutt russetoget ved bussterminalen, sier Lars Erik Antonsen i 17. mai-komiteen til Sarpsborg Arbeiderblad.