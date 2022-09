Ber folk ta med jod-tabletter på ferie

STOR PÅGANG: I Apotek 1 sine 450 apotek har salget av høykonsentrerte jodtabletter doblet seg sammenlignet med for to uker siden. Foto: Torstein Bøe / NTB

Fredag startet høstferien for veldig mange, og det innebærer reising for flere.

I forbindelse med høstferien har overlegen i bydelen Vestre Aker i Oslo kommet med en oppfordring til foreldre om å ta med jod-tabletter til barna på ferie.

I BUTIKK: Jod var utsolgt i starten av krigen. Nå er beholdningen god, opplyser Apotek 1.

– Oppfordringen er en generell påminnelse om at det er anbefalt at målgruppene har jod-tabletter hjemme. Det er lurt å ha med seg disse tablettene hvis man drar på reise, sier bydelsoverlege Åse Ruth Eggemoen i bydel Vestre Aker.

Jod-tabletter beskytter mot kreft i skjoldbruskkjertelen ved radioaktiv stråling. Personer over 40 år trenger ikke ta tablettene, siden de har svært liten risiko for å få denne krefttypen.

– Løp og kjøp

Disse skal kun tas etter råd fra myndighetene.

Norske skoler er pålagt å ha jod-tabletter til alle under 18 år når er der på skolen eller i barnehagen.

Smittevernoverlege i Oslo kommune, Frode Hagen, sier til avisen at han stiller seg bak oppfordringen til Eggemoen.

Elever i fylkene Agder, Oslo, Viken og Troms og Finnmark har høstferie neste uke.

Også Grimstad kommune i Agder har kommet med en oppfordring til foreldre om å huske og ta med seg jod-tabletter på reise.

– Løp og kjøp, sier kommuneoverlege Vegard Vige i en pressemelding.

Skal du dra på høstferie med barna, sørg for at du har med deg jod-tabletter, skriver kommunen på sine nettsider.

– Det er like viktig enten du drar på hytta, på cruiseferie, til Syden eller hvor det så måtte være, skriver kommunen.

Helse- og omsorgsdepartementet har siden 2018 rådet folk til å ha jod-tabletter tilgjengelig som generell egenberedskap. Samtidig kommer de med en klar oppfordring til dem som skal farte til utlandet.

– Ut fra prinsippet om egenberedskap kan det være lurt å ta med seg egne tabletter, men de skal bare tas etter råd fra de lokale myndighetene, sier Ole Henrik Krat Bjørkholt, statssekretær for HOD.

Jod-beskjeden til foreldre Denne beskjeden har skoler ved bydel Vestre Aker i Oslo gitt til foreldre: «Informasjon fra bydelsoverlegen: Jod-beredskap på reise (hytta o.l)? Har du husket å kjøpe jod-tabletter i egenberedskap til barna og de unge når dere er hjemme? Bydelen har jod-tabletter til alle under 18 år når de er på skolen eller i barnehagen. Høstferien nærmer seg og det er lurt å ha jod-tabletter også på reise.»

Mest etterspurt nå

Da Russland invaderte Ukraina i februar og det ble frykt for atomkrig eller atomulykke, opplevde apotekene en eksplosiv økning i etterspørselen av jod-tabletter.

Det ble derfor raskt utsolgt for et produkt som knapt selges til vanlig. Nå er imidlertid beholdningen god igjen, selv om salget øker også nå, opplyser Apotek 1.

– Jod-tabletter er det mest etterspurte produktet på våre nettsider. Artiklene vi har om jod, er også de som leses mest, og det er også det tema flest folk spør om i butikk, sier pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1 til TV 2.

Ensrud sier det økende salget har en sammenheng med mediebildet. Salget begynte å øke igjen for tre uker siden.

– Salget av jord i vårt nettapotek hadde en kraftig økning torsdag, nesten dobbelt så mye som toppen i forrige uke, sier Ensrud.

– I våre 150 apotek har salget av jod doblet seg sammenlignet med for to uker siden, fortsetter hun.

Ensrud påpeker at det er ikke er noe vits å hamstre, fordi man har ikke behov for så mange tabletter per familie.

I en pakke Jodix er det vanligvis ti tabletter. Voksne og barn over 12 år trenger bare én tablett. Barn mellom 3 og 12 år skal ta en halv tablett. Barn under tre år skal ta en firedel av en tablett.

Bruk av jodtabletter Personer under 40 år, gravid, ammede og barn anbefales å ha høydose jodtabletter i tilfelle atomulykke.

Jodtabletter tas kun etter råd fra myndighetene.

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke.

Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.

Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Personer over 40 år trenger ikke ta legemiddelet, fordi de har svært liten risiko for å få skjoldbruskkjertelkreft.

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

Ukraina-hendelser ikke jod-årsak

Selv om man skulle tro at det er eventuelle hendelser i Ukraina som gjør at skolene kommer med en jod-anbefaling, stemmer ikke det.

Seniorrådgiver Ingrid Landmark ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sier at det er forståelig at mange knytter jodtabletter til krigen.

Hun forklarer hvorfor situasjonen i Ukraina ikke er en fare for Norge:

– Avstanden til Ukraina er stor. Det er veldig, veldig usannsynlig at vi vil få så mye utslipp at det vil være behov for folk i Norge å ta jodtabletter, sier hun.

Dette er noe som også bydelsoverlege i Oslo, Åse Ruth Eggemoen, påpeker.

Dersom det skulle bli aktuelt for folk i Norge å ta jodtabletter, må det skje atomulykke i Norge eller nær den norske grensen.

– Grunnen til at vi oppfordrer folk til å ha jodtabletter hjemme, handler om at det seiler atomdrevne fartøy langs norskekysten. De har to havner de går inn, og oppfordringen bunner i om det skal skje noe med dem, sier Landmark.

De atomdrevne fartøyene anløper i Grøtsund i Tromsø og Haakonsvern i Bergen.

I sitt svar til TV 2 er Helse- og omsorgsdepartementet absolutt i sin kommentar angående atomulykke i Ukraina: Taktiske kjernevåpen i Ukraina vil verken skade helse eller miljø i Norge.

– Hvis det kommer et radioaktivt utslipp i Ukraina og vinden blåser mot Norge, kan det føre til behov for tiltak i matproduksjonen og utmarksbruk, slik at maten er trygg, sier statssekretær Krat Bjørkholt.

– Det vil ikke være nødvendig for folk å ta jodtabletter.

Nesten ikke jod igjen

Om det er Ukraina-situasjonen eller andre årsaker som gjør at folk skaffer seg jodtabletter, har imidlertid ikke noe å si, påpeker Landmark.

Hun sier at det viktigste er at folk har det hjemme – eller på hytta.

– Det er vanskelig å forutsi hvilke land som vil kunne få utslipp som gjør at man må ta jodtabletter da dette avhenger av vær og vind. Men om man er usikker, er det ikke noe i veien for å ta med seg jodtabletter om man for eksempel skal østover på ferie, sier Landmark.

Det er kjernekraftverket Zaporizjzja DSA har vært mest opptatt av å følge med på. Det er okkupert av russerne og har blitt utsatt for flere angrep. Kjernekraftverket er slått av, og jod produseres bare når det er i drift. Dermed er det snart ikke jod igjen, sier Landmark.