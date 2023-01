Ber folk forberede seg på mer regn i årene fremover

Uvær, styrtregn og ekstremvær har ført til betydelig flere utrykninger og oppdrag for Bergen brannvesen.

EKSTREMT: Frode Lie innsatsleder i Bergen brannvesenet opplever at det har vært mer ekstremt de siste årene. Foto: Rano Tahseen / TV 2

– Søndag hadde vi opp mot 40 oppdrag. Vi opplever været som mer og mer ekstremt, og vi får utrolig mange oppdrag, sier innsatsleder i Bergen brannvesen, Frode Lie, til TV 2.

De har merket at når uværet først kommer, så slår det hardt til.

– Det er de siste årene at det oftere har blitt ekstremsituasjoner.

Søndag formiddag regnet det opp mot 100 millimeter på Vestlandet.

– Det skaper litt utfordringer for beredskapen når uværet først kommer. Vi merker at det oftere kommer ras og flom, som får store konsekvenser, forteller Lie.

MYE VANN: På Vestlandet regnet det opp mot 100 millimeter i helgen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Ikke overrasket

Klimaforsker Hans Olav Hygen er ikke overrasket over opplevelsene til brannvesenet.

– Dette går rett inn med det vi ser i tallene. Hovedbildet vi ser er at det blir mer nedbør i Norge, og veksten skjer med at de mer ekstreme hendelsene blir hyppigere og mer intense.

Han forteller at grunnen til at det blir mer nedbør er klimaendringene og høyere temperaturer.

MER REGN: Klimaforsker Hans Olav Hygen, ved Meteorologisk institutt, sier vi må forberede oss på mer regn fremover. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Den enkle forklaringen er at varm luft kan ha mer fuktighet enn kald luft. Det betyr at når det begynner å regne, så er det mer vanndamp tilgjengelig i lufta.

Hygen opplyser at langtidsutsiktene viser at vi må forberede oss på 30 til 50 prosent mer regn fremover i tid.

– Mønsteret har vi allerede observert, det er en økning i disse hendelsene og vi forventer mer framover, sier Hygen.

Kraftig økning

Også forsikringsselskapet If har merket en kraftig økning i styrtregn.

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz forteller at de har fått inn 50 vannskader fra Vestlandet søndag, hvor 20 av de var fra bergensområdet.

ØKNING: Sigmund Clementz forteller at de siste årene har det vært flere hendelser med vannskader. Foto: Kilian Munch

– Antall vannskader i Norge som skyldes flom eller styrtregn har gått kraftig opp de siste tiårene. Vi regner med at vi ikke kommer til å stoppe her, men at det kommer til å bli flere av denne typen hendelser, sier Clementz.

Han opplyser at det først og fremst dreier seg om vanninntrengninger i bolighus, men at også noen næringsbygg er rammet. Noen har også fått vann inn gjennom taket sitt.

Bergen brannvesen oppfordrer alle til å være flinke til å rydde rister og passe på at vannet har rom til å spre seg.

– En del av oppdragene kunne ha vært unngått hvis folk hadde vært mer obs og passet på å rydde plass, sier innsatsleder Frode Lie.