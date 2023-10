Ber flere melde seg frivillig

På søndag er det klart for TV-aksjonen på NRK, der bøssebærere over hele landet skal samle inn penger til et godt formål.

Årets versjon er til inntekt for Redd Barna og organisasjonens innsats for barn rammet av krig og konflikt.

Men få dager før aksjonen går i gang, sliter TV-aksjonen med å skaffe nok folk til å bære bøsser til helgen.

– Utgjør en stor forskjell

Uten å kunne vise til eksakte tall, mangler Redd Barna tusenvis for å nå målet om 100.000 bøssebærere på søndag.

Spesielt i storbyene merkes det en mangel på frivillige. I Oslo, Bergen og Trondheim behøves det rundt 3000 flere bøssebærere.

– Noen tenker kanskje at den fysiske bøssen knytter seg til kontanter og at det ikke er et behov. Men det er viktig med dem som går dør til dør, og når de kommer, så vippser folk. De er veldig betydningsfulle og utgjør en stor forskjell.

Det sier Nina Larsen, leder for årets TV-aksjon.

Hun håper flere blir oppmerksomme på hvor mye hver enkelt bøsse kan bringe inn.

FRIVILLIG: Nina Larsen, leder for Redd Barnas TV-aksjon 2023, håper enda flere melder seg klar til å banke på dører på søndag. Foto: Per Haugen / TV 2

I fjor fikk Leger Uten Grenser nesten 300 millioner kroner totalt gjennom TV-aksjonen.

– For mange er TV-aksjonen første møtet med frivilligheten. Noen har også fortalt at når folk kommer med bøssen, er det eneste gangen det ringer på døren. Det er veldig stor dugnadsånd i Norge, og nordmenn er generelt flinke til å gi. Men mange tenker nok at det er like enkelt å vippse, som å bruke to timer med å gå med bøsse.

Mener dugnadsånden lever



Nedstenging og sosial distanse under pandemien gikk hardt utover frivilligheten, som tapte tusenvis mellom 2020 og 2022.



– Etter dette har det vært litt utfordringer for organisasjonene å rekruttere frivillige medlemmer, og det å gjøre en frivillig innsats, forteller Ivar Eimhjellen ved forskningsinstituttet Norce, som forsker på den frivillige sektoren.

PROBLEMER: Pandemitiden har gjort det vanskelig å få tak i frivillige, forteller forsker Ivar Eimhjellen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Tall fra Frivillighet Norge viser at andelen frivillige nesten er tilbake på nivået før pandemien.

Rekrutteringsproblemene knyttes likevel både til frivillige som har fått andre interesser, samt at noen nå må prioritere tiden til eget arbeid, grunnet økonomien.

– Det handler kanskje om at det er nye måter å få utløp for dugnadsånden på. Det er ikke alltid at de tradisjonelle etablerte måtene som fenger interessen til befolkningen i dag.

– Organisasjonene må alltid tenke nytt for hvordan de vil engasjere og mobilisere frivillige.

Ber om hjelp

Før konflikten i Israel og Palestina eskalerte, var det allerede bestemt hvilke seks land som skal motta støtte fra årets aksjon.



Landene inkluderer Norge, Ukraina, Syria, Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo og flyktningleiren Cox's Bazar i Bangladesh.

NØDHJELP: Mange barn lever i en vanskelig situasjon, og trenger både, mat, klær og beskyttelse. Her fra Irpin i Ukraina. Foto: Aris Messinis / AFP

– Det er et veldig alvorlig bakteppe for årets aksjon. Vårt budskap er å la barn være i fred og gi dem et pusterom. Barna er alltid uskyldige i krig og rammes ekstra hardt, sier Larsen.

Hun har nå en innstendig bønn til nordmenn som enda ikke har meldt seg.

– Jeg håper så mange som mulig tenker at det i år er en viktig sak å gå for. Vi jobber for barn som er rammet av krig og konflikt, og hvis man ønsker å gå, kan man besøke tvaksjonen.no og ta årets viktigste søndagstur.