Ber ansatte om å slette TikTok - flere vurderer det samme

FORBUD: Flere kommuner vurderer et forbud mot TikTok på tjenestetelefonene for de ansatte. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Bergen kommune ber sine ansatte om å fjerne TikTok og Telegram.

Forbudet vil gjelde på ansatte sine tjenestemobiler og andre enheter.

Dette skjer etter at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i en rapport til Justisdepartementet sier det er stor risiko med disse appene.

Justisdepartementet fraråder derfor alle departementer fra å bruke TikTok og Telegram.

Samme linje

– Jeg mener det er naturlig at vi legger oss på samme linje som regjeringen. Derfor vil jeg be om at disse to appene blir fjernet fra tjenestetelefoner og lignende enheter i Bergen kommune,

FJERNET: Per-Arne Hvidsten ba ansatte om å fjerne applikasjonene torsdag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Det sier byråd for finans, næring og eiendom, Per-Arne Hvidsten Larsen i en pressemelding torsdag morgen.

Følger etter

TV 2 har vært i kontakt med flere kommuner, som vurderer det samme.

– Vi er inne i en prosess nå, hvor vi vurderer dette. Vi ser hva som kommer fra NSM og Bergen, da er det naturlig at vi vurderer å forby TikTok på våre tjenestetelefoner, sier Harry Tiller, kommunikasjonssjef i Trondheim kommune, til TV 2 .

Stavanger jobber med en selvstendig vurdering av forbud.

– Vi må vurdere dette opp i mot nytteverdien av å være tilstede i denne kanalen, sier direktør for innovasjon og støttetjenester, Birger Clementsen.

– Lar det gå som vanlig

Ikke alle storkommuner følger etter NSM, I Kristiansand vil de ikke se på et forbud.

– Vi har ikke bedt ansatte om å fjerne appene. Foreløpig lar vi det bare gå som det er nå, og det er at ansatte kan bruke appen sier, Ingunn Kvivik, kommunikasjonssjef i Kristiansand kommune til TV 2.

– Vi følger saken og venter på utredningen til kommunale virksomheter, og hva dette vil bety for kommunen, sier hun videre.

Stortinget forbyr

Stortinget forbyr appene Tiktok og Telegram på enheter med tilgang til Stortingets systemer med umiddelbar virkning.

Beslutningen ble fattet i Stortingets presidentskap torsdag formiddag.

BORTE: Stortingspolitikere må fjerne applikasjonen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Presidentskapet har i dag besluttet at appene Tiktok og Telegram ikke tillates installert på enheter med tilgang til Stortingets systemer. Beslutningen er i tråd med NSMs anbefaling. I tillegg har administrasjonen gjort egne vurderinger, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Han sier beslutningen har umiddelbar virkning.

– Dette innebærer at representanter og ansatte som har installert Tiktok og Telegram på enheter med tilgang til Stortingets systemer, bes om å fjerne appene så raskt som mulig, sier han.