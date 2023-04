Bendik (26) sliter med sjalusi: – Som å bli besatt

Bendik Midtbø Ødegaard åpner opp om hvordan sjalusi har vært svært utfordrende for ham. Særlig én ting betyr at sjalusien har gått over til å bli destruktiv i forholdet ditt, ifølge psykolog Benjamin Baarli Silseth.

Bendik Midtbø Ødegaard forteller at han har følt stor skam over sjalusien. Foto: Lena Rustan Fidjestad

– Jeg har følt på sjalusi knyttet til min kjærestes seksuelle og romantiske fortid.

Det sier Bendik Midtbø Ødegaard (26) etter å ha tatt en lengre pause for å samle nok mot til å snakke om dette.

Å åpne seg om disse følelsene er ubehagelig. Ordene sitter langt inne. Dette er noe han har kjent på i flere forhold.

– Jeg har følt stor skam over å synes at det er så problematisk å få vite om partneres fortid.

Det bør ikke være slik, sier han. Han fortsetter:

– Det føles ensomt, for man tror alle andre fikser slike ting helt fint. At andre par forteller hverandre syke historier og gleder seg over detaljene i kjærestens fortid. Men det er bare tull. For de fleste er det ikke så fett.

Les ekspert Benjamin Baarli Silseths råd til hvordan du kan takle sjalusi både personlig og i par lenger ned i artikkelen.

Erfaringene hans har blitt til diktsamling, som han nå debuterer med. Boken «Fremmede hender» er en fiktiv historie, basert på hans egne følelser.

Bendik håper det kan bidra til å hjelpe andre som føler på lignende som han selv.

Bendik skriver: når vi puler ser jeg dem hvem da spør du jeg sier alle som du har liggi med hva mener du med at du ser dem spør du jeg sier at mens vi puler ser jeg for meg at du puler noen andre (...) hva er det du ser sånn helt konkret alt det vi gjør sier jeg om det er suging runking fingring slikking om vi gjør det i doggy misjonær cowgirl spooning om jeg bruker vibratoren på deg sekstini rimming jegveitdafaen alt Fra «Fremmede hender».

– Som å bli besatt

Det Bendik har fått vite om kjæresters fortid oppstår i situasjoner han tror er vanlig for mange, som drikkeleker på fest. Så fester informasjonen seg.

– Jeg forestiller meg det ikke visuelt. Jeg spiller av en setning jeg har hørt i hodet - om og om igjen. Det er litt som å bli besatt av noe, beskriver han.

Bendik forteller at han på det verste klarer å finne på noe annet i to sekunder, før hjernen faller tilbake i det sporet.

Så går det lengre tid, og han tenker på det sjeldnere. Etter hvert kanskje to ganger om dagen. Tid og distraksjoner hjelper.

– Det emosjonelle forteller meg at dette er farlig

Han vet ikke hva sjalusien kommer av, for han kjenner ikke på sinne eller blir lei seg.

– Men jeg får en fysisk selvdestruktiv reaksjon som er vanskelig å forklare. Det handler nok dypest sett om en usikkerhet i meg, reflekterer Bendik etter litt betenkningstid.

Da Bendik opplevde denne typen sjalusi for første gang, var det overraskende for ham at han skulle henge seg så opp i det, og reagere så sterkt.

– Jeg kan føle frykt, angst, følelsen av å være i fare og på det verste skulle dø.

Hos Bendik skaper sjalusien stor frykt og sterke reaksjoner, som påvirker daglige aktiviteter. Foto: Lena Rustan Fidjestad

– Intellektuelt vet jeg at det jeg blir fortalt ikke er noe farlig, eller noe som vil skade meg. Men det emosjonelle forteller meg at dette er farlig, og noe jeg må gjøre noe med.

For Bendik har sjalusien vært ødeleggende på den måten at han har fungert dårligere i hverdagen – på skole, jobb og sosialt, siden hodet er på et annet sted.

– Det gjør at jeg frykter å gjøre en del ting, som kan utsette meg for historier eller informasjon om partners fortid - som å dra steder eller møte hennes venner.

– Likevel har det ikke hindret meg i å gjøre disse tingene, for jeg jobber aktivt for at frykten og dens påvirkning på følelseslivet ikke skal styre livet eller forholdene mine, fortsetter han.

– Måtte gjøre det for å overleve

Bendik vet ikke om han noen gang hadde åpnet seg opp om disse følelsene om det ikke var for at han skulle skrive bok.

– Men så måtte jeg det, for å overleve. Det ble en måte å bearbeide noe jeg ikke forstod, samtidig som jeg skrev forbi eget liv og pushet grensene.

Bendik utforsker i diktsamlingen hvor langt han kan trekke sjalusien, for å prøve å forstå den.

– Jeg skriver om hvor galt det kan gå hvis hovedpersonen gjør feil valg i møte med lidelsen sin, med overgrep eller overtramp i relasjonen. Og hvor langt den andre parten er villig til å gå seksuelt og finner seg i for å redde relasjonen. Det er langt.

«Fremmede hender» er tittelen på diktsamlingen Bendik debuterer med. Foto: Lena Rustan Fidjestad

Vanskelig å ta opp følelsene

Skrivingen har blitt som terapi. Det har nemlig vært vanskelig for ham å ta opp følelsene med partnere. Det gjør han sjeldent.

Han prøver heller å late som ingenting har skjedd.

– De gangene jeg tar det opp, må jeg først ta meg tid til å bearbeide følelsene for meg selv. Likevel er det vanskelig å skjule en reaksjon idet situasjonen oppstår, for jeg får jo en annen holdning og utstråling.

Gjennom research har Bendik funnet ut av sjalusien han føler er vanligere enn man skulle tro, ifølge ham selv.

– Jeg har lest om verre ting enn jeg har vært med på, som involverer fysisk vold og lignende.

Psykolog Benjamin Baarli Silseth deler sine råd om sjalusi. Foto: Max Emanuelson

Møter mange som strever med sjalusi

Psykolog Benjamin Baarli Silseth forteller at han i sin praksis møter mange som strever med sjalusi:

– Sjalusi er en ekstremt vanlig følelse, som de fleste vil føle i varierende grad. Følelsen kan oppstå på ulike stadier i et forhold. Sjalusi er ubehagelig og kan oppleves i flere situasjoner, men for de fleste oppstår generell sjalusi om de føler fare for å miste noen.

Silseth forklarer at tidligere seksuelle relasjoner vekker et evolusjonistisk ur-behov i oss, der vi frykter trussel mot videreføring av våre gener og fremtidig sjanse til å stifte familie.

– Derfor gir sjalusi vonde og urovekkende følelser, og sier han.

Følelsen av sjalusi er ifølge Silseth ment å lede oss til handling. Den fungerer som en slags alarm som forsøker å si fra om at du må være oppmerksom og beskytte forholdet og den du er glad i.

– Det kan jo føre til mye fint, og positive handlinger når det er lav grad av sjalusi.

Slik kan du ta tak i og jobbe med egen sjalusi

Følelsene som oppstår ved sjalusi kan være irrasjonelle og malplasserte, men de er alltid ekte, så man skal alltid behandle dem, forklarer Silseth. Her er psykologens råd til hvordan du takler følelsene: Det viktigste man gjør er å kommunisere følelsene. Snakk åpent og ikke skamlegg dem.





Mange som strever med sjalusi føler behov for å sjekke ofte innom partneren når h*n er borte, for å roe ned uroen. Slik ro blir kortvarig, og kan føre til nye meldinger.





Å forsøke å kontrollere den andre parten vil dempe sjalusien der og da, men vil ikke hjelpe i det lange løp.





Jo mer plass man vier til uroen, jo mer plass tar den, så jobb med teknikker for å distrahere deg selv og ikke gi uroen for mye plass:



- Si til deg selv at du heller skal stå i det, og minimer tiden du vier til tankene og følelsene.



- La være å sitte hjemme alene. Legg planer med venner, eller kom deg ut og gå en tur med en podcast på øret.





- Si til deg selv at du heller skal stå i det, og minimer tiden du vier til tankene og følelsene. - La være å sitte hjemme alene. Legg planer med venner, eller kom deg ut og gå en tur med en podcast på øret. Man bør oppsøke terapi når sjalusien tar overhånd i livet, og man ikke fungerer godt i det daglige. For eksempel hvis man blir veldig urolig, ikke klarer å fokusere på annet, eller får angstreaksjoner. Det er ikke unormalt å få slike reaksjoner, men det er da viktig å oppsøke fagpersonell.

– Kan kjenne på indre uro

Kroppslig kan sjalusi oppleves på ulike måter, forklarer Silseth.

– Mange kan kjenne på indre uro som tar ekstremt mye mental energi, og et ubehag som setter seg i magen og brystet. Man kan oppleve kort oppmerksomhetsspenn og konsentrasjonsvansker, samt nedstemthet og irritabilitet.

I tillegg kan det være vanskelig å holde seg i ro, med en hjerne som jobber på høygir med å holde følelsene i sjakk, som gir behov for å holde seg konstant i aktivitet.

Hvorfor noen blir mer sjalu enn andre, handler om både genetiske og miljømessige faktorer, forklarer Silseth.

– Noen er mer «rigget» for følelsen av sjalusi rent genetisk, mens andre har opplevd for eksempel utroskap, svik fra venner og familie, eller andre hendelse som rammer opplevelsen av tillit. Usikkerhet er også en faktor som øker sannsynligheten for sjalusi.

Sjalusi er ifølge Silseth destruktivt når det settes grenser for hvem man kan være med, hvor man kan være og hva man kan gjøre. Foto: Getty images

Ifølge Silseth er ikke relasjonell sjalusi et problem så lenge det dukker opp i ny og ne.

Sjalusien blir derimot destruktiv når det settes grenser for hvem man kan være med, hvor man kan være, og hva man kan gjøre.

– Det kan være lett å miste overblikket; personen har valgt å være med deg. Sjalusi formidler mistillit til partner, som ofte ikke har gjort noe galt.

Slik kan dere jobbe med sjalusi i relasjonen Sjalusien er et fellesprosjekt. Som partnere er det ifølge Silseth viktig å ha en god dialog, og møte hverandre med forståelse og vilje til å høre på hverandre. Her er psykologens råd til hvordan dere kan jobbe med slike følelser sammen: Å ta hensyn til hverandre er det viktigste man kan gjøre.





Snakk sammen. I samtaler om følelsene, kan det være fint å legge strategier for hvordan man sammen kan takle sjalusien.



For eksempel: - Gi hverandre bekreftelser på at det er «deg og meg». - Vis at man ser den andre. - Sjekk innom hverandre når man er fra hverandre. - Avtal kontakt-tidspunkter som man overholder. - Hold avtaler, og gi beskjed til hverandre om det skjer endringer i avtaler eller planer. Unngå å sjekke inn på den andre parten. Partneren kan da føle på mistro og manglende tillit. Det oppleves ubehagelig når dette skjer uten grunn. Finn andre måter å takle uroen på (se egen faktaboks om dette).





Det kan være nyttig med kjøreregler for hva som er greit og ikke, som skaper forutsigbarhet og langvarig trygghet.





Unngå derimot å sette strenge begrensninger for hverandre, da det kan være destruktivt for forholdet over tid og i verste fall føre til brudd. Å bygge gode erfaringer sammen over tid er bedre hjelp.





Som partner til en sjalu part, må man sette gode grenser for seg selv. Ikke gå med på å tilrettelegge hva som helst og absolutt alt. Urimelige grenser og forventninger lever man ikke godt med over tid, og vil være ødeleggende for forholdet.





Når sjalusi går over i å bli kontrollerende, er det viktig å få frem at det har gått for langt, og tydeliggjøre at man føler seg kontrollert.





I kontrollerende relasjoner bør man oppsøke hjelp - enten i form av individuell- eller parterapi.





Er det vanskelig å takle sjalusien alene som par, er det også mulighet for å oppsøke hjelp og få støtte til å finne ut av det.

Mange føler på skam

Silseth mener tabuen ved sjalusi kan være en årsak til at mange føler på skam. Vedkommende kan være redd for å gi uttrykk for å ikke se på seg selv som god nok, eller å være en trygg person.

– I dagens samfunn får man høre at man skal være trygg, selvsikker, gå egne veier og være unik. Når man bryter ved det, kjenner mange på at de ikke lever opp til forventninger til seg selv og parforholdet.

Hva man skal dele, og ikke dele, med partner om fortiden er veldig individuelt, ifølge Silseth.

Det viktigste er at man sammen kommuniserer om hva man vil vite og ikke, og hva man trenger av partner.

– Bør ikke dele detaljert informasjon

På overordnet nivå kan det være greit å avklare seksuell erfaring med hverandre, mener psykologen:

– Noen vil vite så mye som mulig og snakke åpent om tidligere erfaringer. Det kan fjerne tabu, ufarliggjøre temaet og gjøre det lettere å ta opp ting med hverandre.

– For andre kan det være ubehagelig å få informasjon og vite «alt», fortsetter han.

Men trenger partneren å vite spesifikt hva du har gjort, og med hvem? spør Silseth.

– Du bør ikke dele detaljert informasjon, for det kan vekke bilder, tanker og følelser som for mange kan være vanskelig å forholde seg til, reflekterer han.

Bendik mener man bør være tilbakeholden med detaljer om tidligere relasjoner. Foto: Lena Rustan Fidjestad

– Fint å høre at det ikke er galt

Bendik selv mener man bør være tilbakeholden med detaljer og informasjon om tidligere relasjoner og erfaringer som involverer en annen.

– Med mindre det er noe som er viktig for den personen å vite. Og når det først skjer, er det fint å få høre at det ikke er galt å føle på sjalusi - så man ikke klandrer seg selv for å føle noe som er naturlig.