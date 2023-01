Belinda ble tatt på fersken av ektemannen: – Skammer meg fortsatt

– VELDIG, VELDIG FLAUT: Det sitter langt inne for Belinda Jakobsen å snakke om sitt problematiske forhold til alkohol. Hun synes likevel at det er viktig fordi hun vet at det finnes mange der ute som sliter med det samme. Foto: God morgen Norge/Agnes Mogstad

Det er nøyaktig ett år siden Belinda Jakobsen (36) og ektemannen Iancu dro på ferie til Spania og bestemte for å ikke komme tilbake til Norge.

På overflaten var det lite som antydet at det var noe spesielt ved det, annet enn eventyrlyst. De kjøpte seg et hus i Altea på Costa Blanca og den populære livsstilsinfluenserens 109.000 følgere fikk oppdateringer om husoppussing og vakre innlegg av mennesker, hage, interiører.

HOPPET AV LIVET HJEMME: Det begynte som en to ukers ferietur til Spania i januar 2022. I mars kunne imidlertid Belinda fortelle følgerne at hun og mannen hadde grepet muligheten til å flytte jobb og hjem til Spania. Foto: @belindajakobsen/Instagram

Jakobsen fortalte at hun ville «gi seg selv et år i gave». Siden har hun avslørt at hun egentlig gikk inn i det året energiløs, med dårlig selvfølelse og full av angst.

– Veldig flaut

Før jul fortalte hun noe av årsaken til dette under et intervju i VG.

– Det var kjempetøft å gjøre det intervjuet og det er utrolig vanskelig for meg å snakke om det nå. Det er fortsatt veldig, veldig flaut og jeg skammer meg, forteller Jakobsen til God morgen Norge.

Likevel har hun bestemt seg for å snakke åpent om alkoholproblemene som kom ut av kontroll – for hun vet at hun ikke er alene. Det har hun merket på de hundrevis av tilbakemeldingene hun har fått fra sine følgere.

– Det er rart at det skal være så skamfullt. Vi blir eksponert for alkohol i så mange settinger, men med en gang man sliter med det, så snakker vi ikke om det og det er stor skam, sier hun ettertenksomt.

Tøft å være vitne til farens død

Skammen føltes ekstra stor fordi hun på kort tid hadde fått alt det hun hadde drømt om, samtidig som hun slet veldig med et mørke under overflaten.

– I 2017 gikk jeg og bar på en kjempesorg. Jeg hadde akkurat mistet min far i kreft og det var barbarisk å være vitne til det.

Da var hun egentlig student i California, men hadde flyttet hjem til Norge for en periode. Det var på denne tiden at hun traff ektemannen Iancu, som ba henne om å bli for å satse på forholdet og på et businesspartnerskap.

– Han kom som en ridder på en hvit hest og kapret meg, og plutselig, før jeg visste ordet av det, var jeg samboer, bonusmor og bedriftseier. Samtidig gikk jeg og bar på dette tomrommet. Jeg har tenkt mye på hva det var som forårsaket den, om det var sorgen over min far, den store forandringen i livet eller mørketiden i Norge, sier hun.

Begynte å drikke under tacokveld

Uansett hva årsaken var, hadde hun ikke ord for å beskrive det.

– Det var mye tankekjør og uro. Jeg klarte ikke å være helt til stede og veldig mye av livet mitt gikk meg hus forbi fordi jeg ikke klarte å bare være.

Det var på en helt tilforlatelig kveld at drikkingen startet.

– Jeg vet nesten ikke om jeg tør å si det, for det var en helt vanlig fredag etter tacokveld med ungene, forteller hun og fortsetter:

– Jeg hadde mye tankekjør og dette tomrommet som tynget meg veldig. Og så hadde jeg hadde veldig dårlig samvittighet overfor familien for at jeg ikke kunne være mer gøy, tilstede, morsom og le av spøkene. Jeg synes ikke spøkene var morsomme og jeg fikk ikke helt med meg hvorfor dette var en hyggelig setting.

Det er da hun får øye på whiskyflasken som står på kjøkkenet.

– Jeg har jo hørt om folk som bruker det som et verktøy, så jeg tenkte: «Hva hvis jeg bare tar et par slurker og ser hva som skjer?»

Tilbake ved bordet hadde både motet og humøret tatt seg opp betraktelig.

– Det er fælt innrømme det, for ingen burde bruke alkohol som et verktøy, men da merket jeg at det la et lite lokk på tomrommet. Så kunne jeg gå tilbake og tenke at: «Nå var du faktisk litt morsom, dette her var gøy».

Helgen som startet på en tirsdag

Det ble starten på et drikkemønster som skulle strekke seg over flere år.

JOBBER MED SKAMMEN: Belinda synes fortsatt at det er veldig flaut å snakke om at hun fikk problemer med alkohol. Foto: @belindajakobsen/Instagram

– I perioder sa jeg til meg selv at det var «kun i helgene». Noen ganger begynte helgen på en onsdag, noen ganger på en tirsdag, noen ganger på en fredag. Litt sånn som når man prøver å kutte sukker og man tenker: «Shit, jeg røk på en smell, jeg begynner igjen på mandag!». Jeg skulle hele tiden skjerpe meg – senere, innrømmer hun.

Hun trengte aldri å gå ut for å kjøpe alkoholen, den var hele tiden tilgjengelig i huset. Som bedriftseiere fikk de ofte alkoholgaver fra kunder som ville takke dem for en god jobb, og som vertskap for sosiale aktiviteter stod det ofte mye alkohol igjen etter at gjestene hadde dratt.

Hun passet alltid på å drikke i moderate mengder og aldri bli full foran folk.

– Jeg ville ikke at noen skulle se det, for da ville de stille spørsmål, og da hadde jeg måttet svare at jeg hadde det vondt. Og jeg skammet meg sånn over å si at jeg hadde det vondt, for jeg hadde jo et kjempebra liv.

– Jeg bodde i Norge med verdens fineste mann og verdens fineste bonusbarn, og hadde fått hund, jobben begynte å fungere. Hvordan kan du si at du har det vondt når du lever et så fint liv? Jeg hadde dessuten ikke vokabularet for å forklare min egen smerte engang, sier hun.

«Lurte» ektemannen

Hun fant stadig kreative løsninger for få drukket i det skjulte.

– Jeg hadde store problemer med å sovne om kvelden, men min mann har ingen tankekjør og uro, så når vi legger oss om kvelden kan han bare lukke øynene og sovne. Så det jeg gjorde noen ganger var å spørre ham: «Skal vi se på Family Guy?», for da visste jeg at han ville sovne sånn, sier hun og knipser i fingrene.

Fordi hun var redd for at mannen kunne våkne og stå opp, helte hun spriten over i en kopp og drakk.

– Jeg var litt redd for at han skulle se dette for da måtte jeg forklare, noe som jeg ikke hadde ord for. Så da helte jeg det i en tekopp «just in case». At ikke jeg skjønte at jeg hadde et alvorlig problem, sier hun ettertenksomt.

Tatt på fersken

Vendepunktet kom en natt da mannen våknet og tok henne på fersken med vodka skjult i et tekrus.

– Han kom ut og så meg sitte der og spurte: «Hva gjør du?». Jeg svarte at jeg ikke fikk sove og at jeg bare drakk litt te. Da han spurte om han kunne få smake på teen min bare raste det innvendig, forteller hun.

Neste dag tømte de huset for alkohol, men det var ikke over med det.

ENORM STØTTE: Belinda forteller at mannens støtte, tålmodighet og forståelse har vært helt uvurderlig for at å komme seg ut av den onde sirkelen. Foto: @belindajakobsen/Instagram

– I lang tid prøvde jeg å si til familie og venner at jeg har et usunt forhold til hvordan jeg drikker alkohol. Jeg drikker ikke alkohol i lystige lag. I lystige lag drikker jeg Pepsi Max. Hvis jeg har det kjipt, drikker jeg alkohol i skjul. Men fordi ingen hadde sett meg gjøre det, var det kanskje ikke så mange som tok det seriøst.

Under året i Spania har Jakobsen funnet tid og rom til å fokusere på å komme seg ut av den onde sirkelen og til å se hvor mye hun kunne forandre i livet sitt ved å vie mer tid til «hode, kropp og sjel», som hun skriver på Instagram.

Usikker på fremtiden

For tiden er hun aktuell med boka «Bedre på livet. Hva vil du og hvordan kommer du dit?», som hun har skrevet sammen med livsmestringscoach Isabelle Engelhart Corneliussen. Der deler hun noen av verktøyene som har hjulpet henne ut av alkoholproblemene.

– Jeg har lært meg kjempegode verktøy for å håndtere tomrommet jeg slet med. Jeg måtte gå inn i det tomrommet og tillate meg selv å se hva som lå der der. Der lå det jo en ubearbeidet sorg etter min far og der lå det en identitetskrise som handlet om «hvor er jeg, hvorfor føler jeg det jeg føler?».

Selv om problemene nå er under kontroll, er hun likevel usikker på hvordan hennes forhold til alkohol blir i fremtiden.

– Akkurat nå så er jeg, sammen med hundrevis av mine følgere, i en hvit måned. Etter denne hvite måneden så kommer jeg til å gå dypt inn i meg selv og være sikker på at jeg aldri mer igjen vil bruke alkohol som et verktøy for mental helse. Det kapittelet i livet mitt er hundre prosent forbi for nå vet jeg bedre.

– Jeg har et bedre vokabular, jeg forstår hvorfor jeg drakk og jeg forstår hva jeg skal gjøre for å unngå å havne der igjen. Så hvordan mitt forhold til alkohol blir i fremtiden det er jeg ikke helt sikker på, men jeg vet at det kapittelet jeg har vært gjennom, det er helt over, slår hun fast.

Fikk overveldende respons

Etter å ha åpnet opp om problemene første gang, kjente hun på en voldsom angst for å ha delt om noe så skam- og tabubelagt.

– Etter den VG-artikkelen gjemte jeg meg i to dager. Jeg rørte ikke telefonen og jeg var livredd.

Da hun endelig tok mot til seg og åpnet telefonen, var responsen overveldende.

– Det var hundrevis av meldinger fra mennesker som står i samme situasjon som meg og som bruker feil verktøy for å håndtere et tomrom. Det var utelukkende positivt.

– Vi må normalisere de tingene vi bruker så mye krefter på å skjule. Når vi åpner opp, så ser vi at vi har mer til felles enn det vi tror, avslutter hun.