Bekymringen øker: – Null å gå på

Tidligere i år måtte gynekologisk poliklinikk på Ullevål sykehus i Oslo utvide åpningstidene sine for å kunne hjelpe alle som ønsket å ta abort.

Mot slutten av fjoråret så sykepleierne en tendens til at flere unge kvinner ble ufrivillig gravide, etter å ha sluttet med prevensjon.

Mange begrunnet det med skepsis til hormoner.



Ferske tall fra sykehuset viser at det hittil i år har blitt gjennomført 120 flere aborter, sammenlignet med samme periode i fjor, i Oslo.



Totalt har 737 kvinner valgt å avbryte graviditeten sin i januar, februar, mars og april, mot 617 i 2022.

Seksjonsleder ved klinikken, Tine Sande, forteller at dette er svært bekymringsfulle tall.

– Det er en stor, stor økning. Det ligger an til bli et toppår, sier Sande.



Tallene innebærer ikke de tilfellene der kvinnene har opplevd at ytre faktorer har stoppet graviditeten, som for eksempel spontanabort eller graviditet utenfor livmor.

– Det er veldig mange som ringer, så derfor er det lang ventetid på telefonen. I tillegg er det nesten to ukers ventetid på time til sengepost, sier Sande.

Medikamentell abort gjøres ved å ta en pille med antihormon, enten hjemme eller på sykehuset.

For noen kan to uker være avgjørende, avhengig av hvor langt man er på vei. Etter uke 12 må avgjørelsen om abort tas av en nemnd, og ikke kvinnen selv.

– Dratt strikken så langt

Forrige uke nådde poliklinikken på Ullevål ny rekord med behandling av 71 pasienter på én uke.

Nå er de spente på mai, som erfaringsmessig er en måned med høy seksuell aktivitet.

– Vi har null å gå på. Vi dobbeltbooker, utvider åpningstider og har allerede dratt strikken så langt. Det blir nesten litt rovdrift av de som jobber her.

Sande gikk ut med en stor bekymring tidligere i år, som ikke ser ut til å ha påvirket økningen.

– For at vi skal kunne se en endring tror jeg at man som helsepersonell må gå hardere ut og få de unge til å forstå hva det betyr å ta nødprevensjon. Og hva det betyr å ikke stå på prevensjon.

Flere av de unge kvinnene som kommer for å ta abort, forteller at de har sluttet på hormonell prevensjon etter råd fra venner eller sosiale medier.

Høye hormondoser

Sande mener det er én viktig ting man bør vite, hvis man velger å ha ubeskyttet sex:

– Kroppen får det virkelig ikke bedre av å gjennomføre en abort.

Siri Kløkstad er lege og gynekolog ved Sex og samfunn i Oslo. Hun forklarer at Mifegyne, som er pillen man tar for å starte aborten, inneholder høye doser med hormoner.

– Det som kanskje kommer som en overraskelse på mange, er at det er ganske vondt, og kan være ganske slitsomt for kroppen. Man blør gjerne lenge etterpå og noen bruker litt tid på å komme seg både mentalt og fysisk, sier Kløkstad.

Sex og samfunn ønsker nå å gjennomføre et forsøksprosjekt hvor de også kan tilby medikamentell abort.

– I Norge i dag må abort gjøres på sykehus og for mange kan reisevei eller det å være i kontakt med mange instanser være en ekstra belastning, sier Kløkstad.