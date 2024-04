ENDRING: Barne- og familieminister Kjersti Toppe ble sjokkert over hvor syke unge i barnevernet er. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Mina og Mille Hjalmarsen (16), Jennie Mayer Borgersen (13) og Ragnhild Embla Helsengreen (15) er blant barna som har dødd mens de ventet på hjelp fra helsevesen og barnevern.

Barn og unges behov for hjelp fra barnevern og helsetjeneste er mye større enn tilbudet, og behovet øker, bekrefter barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til TV 2.

– Vi ser en stor økning av sykere barn, med mer komplekse problemer. Vi vet ikke hvorfor, men ser at det har økt etter pandemien. Det er for mange barn som vi ikke klarer å hjelpe godt nok.

STAPPFULLT: Kjersti Toppe taler til engasjerte fagfolk fra hele landet. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Statsråden etterspurte bedre samhandling da hun talte under kongressen «Sammen for barn og unge», som denne uken samler 600 barnevernsansatte, helsesykepleiere, psykologer og forskere i Bergen.



Kraftig økning

Divisjonsdirektør Tove Bruusgaard i barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sier etaten har mye mindre kapasitet enn det barn og unge trenger.

Frem til slutten av mars registrerte de 68 henvendelser fra kommuner hvor etaten ikke har levert forsvarlig tilbud til rett tid.



– Det er ikke godt nok. Etaten har ikke oppfylt bistandsplikten, konstaterer Bruusgaard.

Bufetats vurdering av at etaten ikke har levert forsvarlig tiltak til rett tid. Foto: Bufdir

Mens det i januar i år var 95 barn som trengte akuttplassering, var det 115 barn den første uken i april. De kjemper om 94 plasser.



– Det er lite døgnplasser i BUP, bekrefter Toppe, og legger til at mange opplever mye ustabilitet med masse flytting frem og tilbake mellom barnevern og psykisk helse.

Sjokkert over omfanget

Hun sier det er flere unge som har sammensatte problemer og derfor trenger mer helsehjelp i institusjonene.

– Jeg blir sjokkert når jeg ser hvor syke unge er på institusjon, og hvor mye ansvar barnevernet har for deres helse. Jeg forstår ikke hvorfor det kalles atferd når barn er under 18, men helse når de er over 18 år?



MUSIKKTERAPI: Alice synger og spiller i «Kom nærmere», et intiativ for unge i barnevernet. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Toppe har tidligere jobbet som kommunelege og helsepolitiker.

– Det å få til et mye bedre samarbeid om barna, og en ny retning med barnevernsinstitusjoner med bedre helsehjelp, gjør at barn slipper å flytte så mye, men får ro og stabilitet.



– Det er for mange barn som faller mellom mange stoler.

Lytter til tvillingenes mor

Det var tilfellet med Mina og Mille som ble skrevet ut fra institusjon i helgene. I januar i fjor døde de 16 år gamle tvillingene.

Toppe sier møtene med tvillingenes mor har gjort dypt inntrykk.

– Jeg har snakket mye med Mina og Milles mor. Foreldre må slippe til med det de kan når barnevern og helse iverksetter tiltak.

Nettopp inkludering av foreldre og barn og unge selv er et av forslagene i Helsedirektoratets nasjonale veileder for psykisk helse.

SAMARBEID: Ivar Stokkereit sier barnevernet må snakke mer med foreldre og unge selv. Foto: Barneombudet.no

Fagsjef Ivar Stokkereit hos Barneombudet etterlyser samhandling.

– Du kan ikke sende barn som en stafettpinne videre uten at det er noen som tar imot på andre siden. Hjelperne må snakke mer sammen.

Skandale og kritikk

Etter barnevernsskandalen i Bergen der en sju år gammel gutt ble sterkt mishandlet, og en annen opplevde grov omsorgssvikt, gikk byrådet og etatsdirektøren av.

I Ullensvang har Statsforvalteren i Vestland avdekket alvorlige mangler og gitt Hardanger barnevern krass kritikk for å ikke ha gjort mer for å forhindre overgrep mot et søskenpar der foreldre, storebror og en nabo ble dømt i tingretten.

Seniorrådgiver Eva Ekblom hos Statsforvalteren viser til Helsetilsynets gjennomgang av 106 barnevernssaker som konkluderte med at det tar for lang tid før barna får nødvendig hjelp når det kommer alvorlige bekymringer.



Det har fått barneministeren til å kreve en endring.

Ny retning

– Barnevernet sitt kjerneansvar er å beskytte barn. særlig mot vold og overgrep. Det må bli mer fokus på alvorlige saker, og kanskje vi må bruke mindre tid på meldinger som uansett blir henlagt.

VARSLING: Ministeren krever varsling av alvorlige hendelser og systematiske undersøkelser. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Toppe sier barnevernet må jobbe mer systematisk i undersøkelsesfasen, og be om hjelp fra Barne-, ungdoms- og familieetaten ved behov.

– Vi må få en ny retning!



Nå har ministeren sendt på høring et forslag om varsling.

– Alle alvorlige hendelser skal varsles til statsforvalter, for vi er for dårlige i dag til å lære av sånne alvorlige hendelser. Ingen skal avvise barn med rusproblem eller uavklart omsorgssituasjon!