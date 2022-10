Bekymret over dronekompetanse:

Politiet har fått flere meldinger om «mistenkelig» droneobservasjoner ved norske kraftanlegg den siste tiden. Overingeniør Nils Håheim-Saers er bekymret over manglende dronekompetanse blant politiet.

– Beredskapen rundt droner har vært generelt fraværende. Det er ikke før nå vi setter temaet på dagsorden, forteller overingeniør Nils Håheim-Saers ved forskningsinstituttet NORCE i Tromsø.

Politiet har de siste dagene styrket beredskapen ved ulike olje- og gassanlegg med bistand fra Heimevernet. Årsaken er økt sikkerhet og beredskap etter lekkasjene i gassrørledningene til Nord Stream.

Den siste tiden har det også blitt observert flere droner i Nordsjøen og ved norske kraftanlegg.

PÅ PLASS: Soldater fra Heimevernet skal patruljere ved petroleumsanlegg i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. Foto: Elias Engevik / TV 2

Overingeniør Håheim-Saers kritiserer Justisdepartementet for manglende droneberedskap hos politiet. I dag er det Oslo politidistrikt som sitter på fag- og metodeansvar for mottiltak mot droner.

– Politiet i Norge har ikke fått muligheten til å etablere kontroll på dronevirksomheten. De har ikke verktøy til det. Det brukes unødvendig mye politikraft på å løpe etter uvøren bruk av guttestreker med droner.

– Det er rett og slett bekymringsfullt.

Justisdepartementet vil ikke svare på kritikken og henviser til Politidirektoratet.

– Politiet har jobbet, og jobber, med å bygge fagkompetanse om droner. Politidistriktene har fått mulighet til å utdanne dronepiloter over tid, og ved utgangen av året vil det være rundt 100 dronepiloter i politiet, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

Se hele svaret til Politidirektoratet lengre nede i saken.

– Ikke for sent

På spørsmål om hva som er Håheim-Saers største bekymring når det kommer til droneaktivitet, svarer overingeniøren:

– Droner kan brukes til veldig mye. Den kan innhente informasjon og levere nyttelast. Håndgranater og branngranater er eksempler på nyttelast fra droner de aller fleste kjenner fra media.

DRONE: Det finnes flere typer droner. En drone kan veie alt fra 15 gram til flere tonn. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– En drone kan være en «tenn»-kilde, som kan påvirke installasjonen. I verste fall kan det ta greit fyr og brenne veldig godt. Droner kan også forstyrre helikoptertrafikken. Hvis dronene klarer å skremme pilotene fra å fly, så er det en måte å forstyrre produksjonen på.

– Er det uvanlig med droner i Nordsjøen?

– Nei, det er veldig vanlig. Droner kan brukes i forskjellige kontekster ute på sokkelen. Men når det oppstår usikkerhet rundt ukjente droner, er det viktig å ta bort usikkerheten ved å etablere rutiner og metoder for å etablere kontroll på dronevirksomheten rundt installasjonene.

– Det er ikke for sent å etablere beredskap. Da må man gjøre det på en kunnskapsbasert måte og prate med de riktige folkene. Men slik det er nå, så tror jeg ikke Justisdepartementet verken har kontroll eller prater med de riktige folkene.

– Nødt til å støtte oss på andre

Fra mandag morgen forrige uke var bevæpnet mannskap fra Heimevernet på plass for å vokte prosessanlegget på Kollsnes og raffineriet på Mongstad.

TV 2 har spurt stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt om hvilke dronekompetanse politiet sitter med.

PÅ PLASS: Politiet har de siste dagene styrket beredskapen ved ulike olje- og gassanlegg med bistand fra Heimevernet. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Politiet har noe kompetanse, men vi er nødt til å støtte oss på andre enheter som kan hjelpe oss. Hvis vi har behov for å håndtere droner, som kan bli farlige i kritiske områder, har vi muligheten til å be om bistand fra andre enheter, svarer Landro.

– Hvordan kan dere drive med beredskap hvis dere ikke har fagkompetanse på droner slik ting er nå?

ØYGARDEN: Politiet har fått flere meldinger om droneobservasjoner den siste tiden. Her er Heimevernet på plass på Kollsnes i Øygarden kommune. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Vi er i ferd med å få den kompetansen til politidistriktet. Det kommer til å bli implementert i høst og tidlig på vinteren. Den kompetansen vi ikke har, kan vi ikke gjøre noe med. Men vi må bruke andre sin kompetanse på det. Forsvaret har litt, også har vi nasjonale beredskapsressurser.

– Vi har det utstyret vi har. Det er mye vi kunne tenkt oss å ha, som vi ikke har. Nå får vi dronekapasitet etter hvert. Når den kommer i bruk - og våre droneoperatører blir mer profesjonelle - blir det kompensert rimelig kjapt. Men vi har nasjonale kapasitet som vi kan kalle på dersom det blir problemer.

Økning av droneobservasjoner

Stabssjefen forteller at det ikke har vært konkrete trusler mot noen anlegg i Vest politidistrikt sitt ansvarsområde, men legger til at det har blitt observert mange droner den siste tiden.

– Kan dere identifisere disse dronene?

– Nei, det er ikke så lett. Men det spørs hvilke virkemidler og utstyr vi har på plass.

– Er det en prioritering å få mer dronekompetanse fremover?

PRESSEBRIEF: Heimevernet og Vest politidistrikt på plass på Kollsnes. Her på pressebrief mandag ettermiddag. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Ja, det er på planen. Vi har dronekapasitet om noen få måneder.

– Vurderer fortløpende

Politidirektoratet skriver i en epost til TV 2 at de har ulike verktøy og metoder for å detektere, identifisere og reagere på ulovlig bruk av droner.

–Av sikkerhetshensyn er det ikke naturlig for oss å gå nærmere inn i detaljene rundt dette, sier beredskapsdirektørent.

Politidirektoratet skriver videre at politiet har adgang til å reagere mot ulovlig dronebruk, og at dette er et område som vurderes fortløpende sammen med Justis- og beredskapsdepartementet.

– Vi vurderer fortløpende om det er behov for regelverksendringer, som kan bidra til å styrke det videre arbeidet.

– Politiloven gir oss rett til å gripe inn for å stanse forstyrrelser av den offentlige orden, ivareta enkeltpersoner og allmennhetens sikkerhet, og for å avverge eller stanse lovbrudd.