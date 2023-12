Bekymret for utviklingen: – Veldig sårbare

SKÅL: Det har vært mindre å rope hurra for i norske bryggerier i 2023 enn tidligere. Nå roper Bryggeriforeningen varsko. Foto: Lage Ask / TV 2

Mens salget av alkohol i butikk og på Vinmonopolet steg kraftig under pandemiårene, har trenden nå snudd.

Ølsalget sank nemlig de første elleve månedene i 2023, sammenlignet med fjoråret.

Knyttes til lommeboken

Tall fra foreningen viser at omsetningen av øl har sunket med 8,1 prosent så langt i år.



– Noe kan handle om at folk strammer inn livlinen. Allerede for et år siden så vi at folk skiftet til billigere merker, forteller Erlend Fuglum, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen.



I tillegg til dyrtiden, sier Fuglum at nedgangen kan ha med grensehandelen i Sverige å gjøre.

PÅ VEI UT: Det kan bli vanskelig for landets minste bryggerier om økonomien fortsetter å synke, Foto: Torstein Wold / TV 2

– Det er levert i underkant av 32 millioner svenske bokser til det norske pantesystemet så langt i år. Sammenlignet med tidligere år, tyder det på at vi er tilbake på samme volum som før pandemien.

– Veldig sårbare

Det er særlig de dyrere variantene som sliter.

Salg av importøl falt med hele 45 prosent i november, mens norske mikrobryggerier falt med 13 prosent i samme måned. November er normalt en av månedene det selges mest øl.

– Derfor har vi foreløpig vært mest bekymret for småskala-bryggeriene. De selger ofte premium varer til en høyere pris, og volummessig ser vi at de har hatt størst tilbakegang.



BEKYMRET: Etter 2000-tallet har det kommet mange nye mikrobryggeri. Nå frykter Erlend Fuglum for mangfoldet i det norske markedet. Foto: Fartein Rudjord

Dyrere råvarer og drivstoff har rammet særlig de minste bryggeriene.

– Når de først opplever salgssvikt, er de veldig sårbare. Vi kommer ikke til å miste småskala som fenomen, men vi er redde for at noen vil måtte legge ned, sier Fuglum.

– Et presset marked

Daglig leder i Senja Handbryggeri, Rune Ludviksen, er enig i at nedgangen skyldes både dyrtid og grensehandel.

UTVALG: Butikkene selger gjerne øl fra mange forskjellige mindre bryggeri. Foto: Pål S. Schaathun

– Det er ikke den store forskjellen fra fjoråret, men litt mindre har vi nok. For oss går det greit, da vi er såpass små.

Bryggeriet Små Vesen i Valdres økte ikke omsetningen i 2023, i motsetning til tidligere år.

– Det skyldes jo økonomien. Vi er et premium produkt knyttet til en opplevelse, og da blir det ikke den økningen nå. Markedet har vært presset over tid. Det vil være dem som er flinkest til å tilpasse seg, som vil klare seg, sier gründer Espen Bjåfjelldal.

Veksten falt

Siden oppstarten i 2013 har bergenske 7Fjell Bryggeri vokst til en større aktør i norsk ølmarked.



Selv om bryggeriets vekst har falt fra 60 prosent i 2022 til 10 prosent i år, sier bryggeridirektør Jens Eikeset seg fornøyd med året.

– På bakgrunn av det vi kan gjøre noe med, er vi veldig klare for 2024. Så håper vi at Norges Bank etter hvert setter rentene ned igjen.

EN ØL I HÅNDEN: Det bergenske bryggeriet 7Fjell er fornøyd med årets omsetning, selv om store deler av veksten fra 2022 er spist opp av dyrtiden. Foto: Pål S. Schaathun

– Velg norsk

Det er inntektene fra utelivet som gjør at 7Fjell vokser også i 2023.

– Etter korona var det veldig fokus på å handle lokalt, og den effekten har begynt å avta. Så er det generell dyrtid, folk har mindre penger å bruke, og da er det lettere for folk å handle billigere ølmerker, sier Eikeset.

Fuglum i Bryggeriforeningen håper nordmenn heller kjøper bedre enn flere øl i tiden fremover.

– Vi håper alltid at folk velger norsk produsert øl som bidrar til norske arbeidsplasser, og gjerne lokalt i tillegg. Øl er ofte knyttet til identitet og tilhørighet, sier han.