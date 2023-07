Bekymret for utviklingen: – Områder blir ubeboelige

Torsdag ble det for fjerde dagen denne uken satt ny global varmerekord. Da ble gjennomsnittstemperaturen målt til 17,23 grader.

Den forrige rekordnoteringen fra tirsdag og onsdag var på 17,18 grader. Mandag ble den gjennomsnittlige temperaturen beregnet til 17,01 grader.

Flere eksperter spår at klimaendringene og temperaturøkningen vil føre til økt migrasjon i årene fremover.

– Økt tørke og mer ekstremvær fører til at folk blir fordrevet internt i eget land, eller at de må forlate landet sitt for godt, sier direktør Kikki Kleiven ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

FLERE ÅRSAKER: Direktør Kikki Kleiven ved Bjerknessenteret for klimaforskning sier at det er flere faktorer som kan føre til at folk må legge på flukt som følge av klimaendringer. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Flere scenarioer

Klimaendringer endrer været, forteller klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.



– Det kan bli for tørt og for vått, slik at det endrer forholdene for jordbruk for eksempel. Og det kan føre til at folk ikke kan leve der de har gjort og må flytte på seg, sier han.

Et eksempel er at havnivået stiger, ifølge Hygen.

– Hvis verdens havnivå stiger med en meter, så har FNs klimapanel beregnet at en halv milliard mennesker må flytte på seg, sier Hygen.

Han legger til at en meter er mer enn mange har spådd, men sier at det ikke er et urealistisk scenario.

UVÆR: Høy vannstand og ekstrem nedbør er blant klimaendringene vil merke mest i Norge i årene som kommer, ifølge FN. Her har uvær ført til unormal høy vannstand i Kabelvåg i Lofoten. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Blir ubeboelige

– Det vil bli mer migrasjon som følge av klimaendringer. Samtidig er det veldig vanskelig å si hvor omfattende det blir, sier direktør Henrik Urdal ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

Ifølge Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC) ble 25 millioner mennesker drevet på flukt av klimaendringer i 2021. Årsaken til at fremtiden er vanskelig å spå er at vi ikke vet akkurat hvilke områder som blir hardest rammet av klimaendringene og på hvilken måte, ifølge Urdal.

– Noen aspekter ved klimaendringer kommer til å føre til at områder blir ubeboelige. Økt varme og mindre nedbør som fører til tørke vil være sånne faktorer. Det kan føre til at fruktbarheten i jorda vil gå ned over tid, og det gjør at folk må flytte til andre steder.

Urdal mener klimaendringene vil slå veldig ulikt ut.

– Noen steder vil få mer tørke som følge av klimaendringer, andre mindre, så det er vanskelig å si nøyaktig hvordan det vil slå ut. Men at det vil bli endringer som fører til at folk må flytte fra et sted til et annet, er veldig sannsynlig, sier Urdal.

Likevel vil klimaendringer kun være en av flere årsaker til at folk flytter.

SPÅR ØKT MIGRASJON: Prio-direktør Henrik Urdal sier at klimaendringene vil føre til økt migrasjon. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Flytting på grunn av ekstremvær

Urdal peker på at det er flere grunner til at folk vil migrere mer i fremtiden, og nevner også ekstremvær. Høyere sannsynlighet for orkaner, jordskred og flom vil føre til at folk i kortere perioder må bo andre steder, ifølge PRIO-direktøren.

– Det er en annen type utfordring for da må man ha en beredskap for de som flytter midlertidig. Men med tiden vil de i stor grad kunne flytte tilbake til hjemområdene, sier Urdal.

I tillegg nevner Urdal at den ventede stigningen av havnivået de neste tiårene vil ramme flere områder som er tett befolket.

Vannmangel og ekstremvær

Direktør Kikki Kleiven ved Bjerknessenteret for klimaforskning sier at det ofte er vannmangel eller sjeldne værfenomener, som stormflo og monsunregn, som fører til migrasjonen. Sistnevnte skjedde blant annet i Pakistan i fjor, da 33 millioner mennesker ble rammet av flom.



ENORME OVERSVØMMELSER: En tredjedel av Pakistan ble fullstendig oversvømt under flommen i fjor. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Kleiven trekker også frem stigende havnivå og lange tørkeperioder som en stor trussel for mange mennesker.

– Det er områder som kommer til å stå under vann. I tillegg vil noen steder oppleve så store og langvarige hetebølger at de vil bli ubeboelige for de som bor der, sier hun.