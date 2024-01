Bekymret for svart «vape-marked»: – Unge utnyttes på det groveste

E-sigaretter skulle få røykere til å stumpe røyken, men nå blir såkalt «vaping» eller damping mer og mer populært blant unge.

Ung i Oslo-undersøkelsen fra i fjor viser en dobling i andelen som har prøvd e-sigaretter blant elever mellom 5. trinn og siste året på videregående.



Denne trenden er tydelig for rektor Simon Jara.

– Jeg er veldig bekymret. 18-åringer pusher det på de yngre. Det er fri flyt i skolegården, sier rektor Simon Jara fra Galterud ungdomsskole i Drammen.

VAPE: Sånn kan e-sigaretter se ut. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

På skoletoalettene lukter det sterkt av jordbær eller bringebær, en umiskjennelig, kunstig lukt, ifølge Jara.

– Og «vape»-produktene ser ut som leketøy, de kan se ut som mariokart-figurer. De er kamuflerte og vi ser en kynisk virksomhet som går etter barn.



Rektoren forteller om eldre ungdommer som kommer med bil til skolen for å selge e-sigaretter.

– De bruker yngre elever til å selge dette på barne- og ungdomsskolen. Det har blitt et svart marked med gode distribusjonslinjer.

Informasjon om hvem du kan kjøpe av, florerer på sosiale medier, sier han.

– Og du kan få det levert på døra med sparkesykkel omtrent. Det er et svart marked noen utnytter på det groveste, sånn at vi får flere unge nikotinavhengige, sier Jara.

Dette er e-sigaretter *E-sigaretter selges i Norge uten nikotin. *De fleste som bruker dette gjør det for å slutte å røyke eller i stedet for vanlige sigaretter. *Nå er det ulovlig å selge innholdet i e-sigarettene (e-væske) med nikotin - men dette vil bli lovlig - det har EU bestemt. Men datoen for dette er ikke bestemt. *Fra 1. juli 2024 er det ikke lenger lov å selge e-sigaretter med smak. *Ung i Oslo-undersøkelsen fra i fjor viser en dobling i andelen ungdomsskole- og videregåendeelever i Oslo som har prøvd e-sigaretter på to år. Fra 15 prosent i 2021 til 31 prosent i 2023. *14 prosent oppga at de bruker e-sigaretter av og til, mens 3 prosent bruker det daglig. Kilde: Ung i Oslo, Oslo kommunes Ungdataundersøkelse, Helse i Norge og Helsedirektoratet

– Ikke vær naiv

Drammen-rektoren har klare råd til foresatte.

– Snakk med ungen din. Man må være litt mindre naiv. Gå gjennom Vipps-kontoen og se etter pengeoverføringer og hvor ofte de går. Gå gjennom sekken, lukt etter en sterk kunstig fruktlukt, sier Jara.

Han har også et klart bud til politikerne.

– Folk som vil slutte å røyke kan gå på apoteket. De trenger ikke produkter med banansmak. De klarer seg fint med nikotinen og produktene som finnes. Alle de andre produktene må vi slutte med med en gang.

Lungelege: – Kaster ungdom under bussen

Lungelege Marianne Aanerud ved Haukeland sykehus er sterkt bekymret for hva denne dampingen gjør med unge lunger.

– Vi vet ikke hva som skjer med unge lunger i vekst og nervesystem som fortsatt utvikler seg. Min jobb som lungelege er å si at her må vi være veldig forsiktige.

Hun viser til hvor lang tid det tok før man forsto hvor farlig tobakk var, og at det tok enda lenger tid før det fikk politiske konsekvenser.

Særlig er Aanerud bekymret for nettopp smakstilsetningen i e-sigaretter.

– Vi vet ikke helt hva de inneholder. Det kan gå rett inn i blodet. Så vet vi ikke hva som skjer når det varmes opp inne i e-sigaretten og kombineres med røyking. Vi vet ikke nok, og da kan vi ikke prøve det ut på ungdom.

– Jeg tenker vi har nok nikotinerstatningspreparater og røykesluttmetoder. Det å kaste ungdommen under bussen er jeg imot.

GODTERI: E-sigaretter finnes i nær sagt alle former og farger. Dette er et britisk utvalg. Foto: Daniel Leal / Reuters

Vil regulere smak og utseende

Også på Stortinget blir det slått alarm.

I november i fjor vedtok Stortinget endringer i tobakksskadeloven, blant annet med forbud mot karakteristisk aroma (smaksforbud) i e-sigaretter. Forbudet vil gjelde fra og med 1. juli 2024, og det vil kun bli lov med salg av vape som smaker tobakk.

– Vi kommer til å innføre regler på smak og standardpakninger. Det handler om å begrense tilgangen til disse produktene, sier Arbeiderpartiets Even Røed, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Han understreker at det ikke er lov å selge nikotinholding «vapejuice» i Norge i dag. Men Stortinget vedtok i 2016 at dette forbudet skal oppheves i år.

– De tingene som tiltrekker seg barn og unge, som smak og utseende, må reguleres sånn at det ikke treffer dem, sier Røed.

MOT FORBUD: Frps Bård Hoksrud stemte mot endringene i tobakkskadeloven på Stortinget. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud i helse- og omsorgskomiteen tror derimot at et forbud vil gjøre vondt verre – og sende flere over grensa.

– Det motiverer flere til å reise ut av landet, så kjøper de mer og tar med mer hjem, sier han.

– Det er grenser for hva politikerne skal gå inn og bestemme og regulere. Vi løser ikke dette med forbud. Det er ikke lov med nikotinen i Norge i dag, men det er likevel mye det man selger.