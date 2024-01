Bekymret for «skjult» smitte: – Alvorlig

Helsedirektoratet har mottatt to bekymringsmeldinger om at alvorlig sykdom kan gå under radaren. Nå tar de grep.

Alle flyktninger og asylsøkere som ankommer Norge skal testes for den potensielt livstruende sykdommen tuberkulose.

Sykdommen tar på verdensbasis mellom en og to millioner liv hvert år, men i Norge har forekomsten lenge vært lav.

Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina har det kommet over 70.000 ukrainske flyktninger til Norge. Det har lagt økt press på screeningprogrammet og på kommunene som har ansvar for å teste de som kommer.

I Heim kommune prøvde kommuneoverlegen flere ganger å si ifra om at dagens system har en stor svakhet.

Hun fryktet at alvorlig sykdom kunne gå uoppdaget.

– Vi beveger oss nå i retning av en uforsvarlig helsehjelp som potensielt kan utgjøre en smitterisiko for andre, skriver kommuneoverlege Cecilie Hatlenes i bekymringsmeldingen TV 2 har fått innsyn i.



VARSLET: Kommuneoverlege Cecilie Hatlenes sendte den første bekymringsmeldingen i 2022. Foto: Privat

– Gjentagende problem

Tuberkuloseundersøkelse av flyktninger og asylsøkere skal gjennomføres innen 14 dager etter ankomst.

Vanligvis blir de fleste undersøkt for tuberkulose mens de er på det nasjonale ankomstsenteret i Råde. Der blir de fleste værende til de har fått et svar, for å ikke sende personer med aktiv tuberkulose ut i befolkningen.

Men med over 36.000 nyankomne flyktninger bare det siste året har det vært umulig å kontrollere alle i Råde.

Det har resultert i at mange blir sendt videre til andre kommuner før de har fått resultatet fra undersøkelsen.

– Vi ser nå et gjentakende problem med at tuberkulosescreeningen ikke er godt nok ivaretatt ved primært mottakssted, skrev kommuneoverlegen i 2023.



HEKTISK: Det har vært hektiske dager på det Nasjonale ankomstsenteret i Råde etter at Russland invaderte Ukraina. Foto: Erik Edland / TV 2

Antall tuberkulosetilfeller i Norge har gått noe opp i 2022 og 2023, sammenlignet med årene før.



Oppdaget positivt svar selv

I Trøndelagskommunen Heim har de hatt flere hendelser der tuberkulosesvar kunne blitt glemt.

I bekymringsmeldingen skriver kommuneoverlegen at de blant annet hadde en hendelse der de ikke fikk varsel om at en flyktning hadde mistanke om aktiv lungetuberkulose med behov for akutt henvendelse til sykehus.

Dette oppdaget kommunen selv da de leste et journalnotat som ble oversendt per post.

SVAK ØKNING: Det har vært en svak økning av tuberkulosetilfeller i Norge, men forekomsten er fortsatt lav. Foto: PUNIT PARANJPE

Kommuneoverlegen forteller også om personer som har vært i Norge i over en måned uten å bli kartlagt for symptomer, selv om røntgenundersøkelsen viste funn.

– Vi kunne fort ha glippet på flere positive screeninger, hadde det ikke vært for at vi har laget oss sikring ved at vi dobbeltsjekker svarene, skrev Hatlenes.



Ved hendelser som disse opplever kommuneoverlegen at det heller ikke finnes gode systemer for å melde avvik. De har ved flere anledninger vært nødt til å gi muntlig beskjed om feil til andre kommuner.

Varslet igjen

Kommuneoverlegen sendte sin første bekymringsmelding i desember 2022, og varslet igjen i september i fjor.

– Jeg har vært redd for at det kan glippe og har derfor ønsket å melde ifra, sier Hatlenes til TV 2.

Bekymringsmeldingene har blitt videresendt til Helsedirektoratet, som sier at de nå jobber med saken.

FØLGER OPP: Helsedirektoratet jobber fortsatt med å følge opp bekymringsmeldingen fra Heim kommune. Foto: Helsedirektoratet / Thomas Koonce

– Vi har tatt denne bekymringen på alvor, og har derfor fortsatt å jobbe målrettet for å sikre et så godt informasjonsflytsystem som mulig, sier Helga Katharina Haug, fungerende divisjonsdirektør for kvalitet og forløp.



– Alvorlig

Etter den siste bekymringsmeldingen fra Heim kommune har Helsedirektoratet hatt møter med de involverte partene for å sikre at viktig informasjon når kommunene.

– Vi ser alvorlig på at positive funn ved tuberkulosescreening ikke er meldt godt nok til de som skal sørge for iverksettelse av behandling, sier Haug.

Fra slutten av desember har ankomstsenteret i Råde igjen hatt kapasitet til å gjennomføre alle tuberkuloseundersøkelser selv.

Helsedirektoratet bekrefter samtidig at det i dagens tuberkulosekontrollprogram ikke finnes en egen løsning for å melde avvik.

– Dersom det ikke er et system for å melde avvik, kan det selvfølgelig føre til at avvik ikke meldes, og heller ikke rettes opp eller at det tar lang tid før feilen rettes opp, sier Haug, som understreker at dette er noe som diskuteres nå.



Kommuneoverlegen i Heim er glad for å høre at bekymringsmeldingene blir fulgt opp.

– Det er bra de ser på saken, avslutter Hatlenes.