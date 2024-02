Bekymret for sex-stress: – En hyppig følelse

Sexologen er bekymret for at mange stresser for mye med hvordan sex bør være, og kommer med konkrete tips til et bedre sexliv.

Hvordan får man den perfekte orgasmen? Hvor mange er det greit å ha ligget med? Er jeg stor nok? Tenk om jeg ikke får ereksjon?

Bekymringene er mange når det gjelder nordmenn og deres sexliv. I et hav av informasjon kan man gå seg vill, mener psykoterapeut Line Alveberg.

BEKYMRET: Psykoterapeut, Line Alveberg, hjelper de som lar bekymringene stå i veien for et godt sex-liv. Foto: Privat

– Det kan føre til økt bekymring, og en hyppig følelse av ikke å være bra nok, sier hun.

Konsekvensene kan i verste fall være at folk ikke tør å date, eller være intime, utdyper psykoterapeuten.

– Noen tør ikke å si fra om hva de vil og ikke vil under sex, sier hun.

Skaper et glansbilde

Vi skal ikke lenger enn et par generasjoner tilbake, før vi kan finne eksempler på at det var langt mer skam om sex enn det vi ser i dag.

– Vi skal ikke langt tilbake for å se at barn ble truet med konsekvenser for å onanere, sier hun.



Spørsmål sendt inn til ung.no i 2023 tyder på at det fremdeles råder en del forvirring om konsekvensene av onani. Bekymringer om hårvekst i håndflaten i forbindelse med onani lever nemlig i beste velgående.



UNG.NO: Selv i 2023 er det noen som er usikre på om onani kan få store konsekvenser. Foto: Skjermdump/UNG.no

Alveberg forklarer at særlig de unge er mer sårbare for idealer skapt av sosiale medier og internett.

– Jeg tror ikke at oldemor eller hennes venninner bekymret seg så mye for kjønnsleppenes utseende, men sikker kan jeg ikke være, sier hun.



Porno som referanse

Til tross for at sex er blitt en større snakkis i dagens samfunn, er det mange som strever med å lufte egne bekymringer åpent.

Psykoterapeuten mener det er grunn til å tro at det alltid har vært et problem, men at innholdet i bekymringene har endret seg.



– En kan bli urolig og skuffet over det som er helt vanlig og naturlig, utdyper hun, og referer blant annet til pornografi:



– Porno er en god kilde til inspirasjon og seksuell glede, men det skapes også et slags ideal om den perfekte kroppen, og det perfekte samleiet, sier hun.



Psykoterapeuten forteller at kvinner bekymrer seg oftest om utseende på vulva eller egen kropp. For menn er det ereksjon og størrelse på penis. For par handler det om forskjeller i hvor ofte de har lyst på sex.

I sin jobb som metakognitiv terapeut møter hun mange som sammenligner seg selv med det man ser på porno.

– Menn skal ha 20 centimeter lang penis, evigvarende ereksjon og kunne holde på i timevis før orgasme. Kvinner skal ha kjønnslepper som en tiåring og elske analsex og deep-throating til tårene spruter, sier hun.



– Virkeligheten er langt mer variert, og takk og pris, mye mer interessant.

Skru på kroppen

Når tankekjøret og bekymringene tar overhånd, ødelegger dette også lysten på å ha sex.

Psykoterapeuten sier vi må skru av hodet og skru på kroppen.

– Gode seksuelle opplevelser kjennetegnes gjerne av at man er til stede i sin egen kropp, utdyper hun.

Hun nevner noen konkrete tips: sett av tid til sex, øv på å legge fra deg bekymringer og snakk ordentlig med partner om seksuelle ønsker.

Sosiale medier og nettporno har kommet for å bli, og psykoterapeuten mener vi må prate med de unge om «glansbilde-effekten».

– En langsom tantrisk sensuell opplevelse er flott, men et raskt og enkelt samleie kan være helt fint det også i blant, mener hun:



– Man kan nyte en burger den ene dagen selv om man kan sette pris på middag på restaurant med michelin-stjerne det neste.