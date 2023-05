GIR RÅD: Psykolog Peder Kjøs forklarer at folk reagerer ulikt når en ulykke rammer. Foto: Torstein Bøe/NTB

Trafikkulykken som involverte en russebil i Flekkefjord 1. mai, har rystet lokalsamfunnet.



Fem personer i slutten tenårene satt i bilen da den kjørte av veien.

Det er fortsatt ikke mulig å si noe om hvorvidt passasjerene er utenfor livsfare på nåværende tidspunkt.

Én av dem er siktet for uaktsom kjøring.

Reagerer forskjellig

Særlig mange russ i Flekkefjord er sterkt preget av ulykken. Likevel ønsker mange å fortsette feiringen.



Det er under to måneder siden to elever ved Flekkefjord VGS døde i en trafikkulykke.

Kommuneoverlege Ola Vassbø forteller at han opptatt av å ta vare på russen – som står i en utfordrende situasjon.

– De har jo lyst å feire avslutningen av 13 års skolegang, men så er de samtidig triste og lei seg, sier han til TV 2.

BEKYMRET: Kommuneoverlege i Flekkefjord, Ola Vassbø vil ta vare på russen etter ulykken. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Psykolog Peder Kjøs sier han forstår at mange russ i Flekkefjord kan være preget av ulykken.

Han forklarer at folk reagerer ulikt i slike situasjoner, og at det er helt greit.

– Noen kan føle seg veldig berørt, og noen føler at de burde vært berørt selv om de egentlig ikke er det. Det må også være lov, tenker jeg.

Hvis det føles feil å feste og ha det gøy, kan kanskje være lurt med en liten pause. Men det vil ikke gjelde alle, ifølge psyklogen.

– At alt skal settes på hold fordi noe har skjedd, syns jeg kan bli litt overdrevent, sier Kjøs.

– Glad og trist samtidig

Kommuneoverlegen i Flekkeford er redd for at mange russ kan kjenne på en dårlig samvittighet, dersom de fortsetter festen som normalt.

Fem ungdommer fra kommunen ligger fortsatt på sykehus med alvorlige skader.

– Man har gjerne en forventning om hvordan en sorg skal være. Men vi er alle forskjellig. Noen liker å gjøre det samme, mens andre har godt av en pause, sier Vassbø.

TILTAK: Rektor ved Flekkefjord VGS, Tor-Inge Rake og kommuneoverlege Ola Vassbø jobber med flere løsninger for hvordan de kan hjelpe russen. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Peder Kjøs forklarer at det er helt normalt å ha negative og positive samtidig.

– Man kan være glad og ha lyst til å feire, og være lei seg på en gang. Men man trenger ikke nødvendigvis å sette opp som motsetninger, sier han.

Kommuneoverlegen forteller at de jobber med å finne løsninger for hvordan de kan hjelpe russen som sliter med dette.



– Det er lov å være glad, selv om man er trist. Det jeg frykter mest er den evige kampen om hva som er lov og ikke lov når man er i sorg, sier Vassbø.



– Prat om det

Dette er psykolog Kjøs helt enig i.



Han oppfordrer russen til å fortsatt ha det gøy hvis de ønsker det, samtidig som de viser respekt for de som er berørt av den alvorlige ulykken.

– Jeg tror det kan være lurt å prate med andre om hvordan det faktisk føles, og ikke bare hva man syns man burde føle.