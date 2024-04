Bekymret for lillesøster før russetiden

SKLIDD UT: FpU-leder Simen Velle mener at hvert russekull blir mer og mer gærne. Foto: Jonas Been Henriksen

– Russetiden er helt «crazy», sier FpU-leder Simen Velle.

Et like sikkert vårtegn som hestehoven er hard bass fra landets mange russebusser. Denne helgen startet feiringen for alvor i hele landet.



– Det er en kjempegøy særnorsk, tradisjon, men nå har det sklidd litt ut. Hvert eneste kull forsøker å være gærnere enn kullet før dem, sier Velle til TV 2.

Mange russeforeldre er bekymret for å slippe ungdommene ut i lange netter med festing, rus og grenseoverskridende atferd.

I år har Velle selv en lillesøster som er russ.

– Jeg kjenner selv på mange av de samme bekymringene. Samtidig vet jeg hun snart skal bli student og gå inn i en fadderperiode der det også er mye festing. Det er det ingen som snakker om.

BEKYMRET: Velle forstår at foreldre er bekymret før russetiden. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Er du mer bekymret for lillesøster enn du ville vært for en lillebror?



– Bekymret på en annen måte. Jeg ville nok ikke bekymret meg for at en lillebror skulle bli voldtatt i russetiden, samtidig som jeg tviler på at lillesøster havner i slåsskamp.



Advarer mot moralisering

Men løsningen må være at russen selv tar ansvar, mener Velle.

NOE Å HA I BAKHODET: Politikerne bør passe på å ikke skyve russen fra seg. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Samtidig som at politiet må ha nok ressurser til å passe på og etterforske.



Utover det mener han politikerne bør blande seg minst mulig.

– Når vi moraliserer over russen, skyver vi dem bare lenger fra oss. Noe vi kan gjøre er å sørge for at russen har et sted å være, i stedet for å kjeppjage dem rundt slik at det ender opp med at busser står parkert på mørke steder utenfor de vanlige veiene.



– Sjokkterapi i voksenlivet



FpU-eren har selv blandede erfaringer fra egen russetid.

– Russetid er god sjokkterapi i hvordan voksenlivet er, sier Velle.

DOLLARGLIS: Velle vil ikke røpe hvor mye han selv tapte på russetiden. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Han nekter å innrømme hvor mye han selv tapte på russetiden, men nøyer seg med å si.

– Ingen kommentar. Det er et regnestykke jeg ikke har turt å regne ut rett og slett. Men det var mye penger.

Regjeringen Støre mener russefeiringen har gått for langt, og har satt i gang en rekke grep for å motvirke en del av de negative sidene ved russetiden.

Blant annet jobber fylkesdirektørene med å lage en mer inkluderende russefeiring, Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen se på et forbud mot sidevendte seter, og det drives strengere tilsyn av de kommersielle aktørene som driver med det kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) mener er «hissigere markedsføring mot stadig yngre aldersgrupper».

Tross sine egne erfaringer, mener ikke Velle at politikerne bør blande seg i det vanvittige pengesluket russetiden har blitt for mange elever.

– Det er ikke et politisk ansvar å blande seg i hva 18-19 år gamle mennesker bruker pengene sine på, sier Velle.



Å angripe utformingen av russebussen mener han også er å begynne i helt feil ende.

– Det er som å si at problemet med kommunismen var uniformen. Jeg tenker at så lenge bussen er EU-godkjent, så er det greit.



– Men hvis Statens vegvesen går inn for å forby det, da er du med på det?

– Ja, men det er ikke det de sier. De sier jo det motsatte, de sier at å skille en veteranbuss fra en russebuss er tilnærmet umulig. Fordi den eneste forskjellen på en vanlig veteranbuss og en russebuss er bruken.

POPPIS: Det var mange som ville hviske FpU-leder Simen Velle i øret på Frp landsmøtet. Her med fylkesleder i Vestland Frp, Gustav Bahus. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Nedrig



Så hva er FpU-lederens løsning på ekskludering i russetiden?

– Jeg ser at i Vestland fylkeskommune har de stilt arealer disponible for russen i bytte mot at de forsøker å unngå narkotika og sånne typer ting. Det samspillet er kjempebra, det er helt gull. Og da møter man russen på deres banehalvdel, på deres premisser, sier Velle.

At statsministeren valgte å blande seg inn i en så liten sak som en russebuss fra Bryne, stusser FpU-lederen også over.

– Det syntes jeg var nedrig. Jeg mener Støre må tenke litt over liv og lære her. Så vidt jeg vet hadde han vel selv et ganske krast russekort.



Velle har to råd til årets russ.

– Ta hviledager, og drikk vann.