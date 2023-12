Bekymret for kommende sykdomsbølger

BEKYMRET: Trond Øverli sliter med å få nok folk på jobb i barnehagen. Flere barnehageansatte er bekymret for sykefraværet denne vinteren. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Vi merket ikke dette like godt før, sier barnehagestyrer.

Sykdomshøsten har rammet store og små.



For landets barnehager har det vært ekstra krevende, og nå er de bekymret for de neste månedene.

– Det er enda en utfordring på toppen av fraværet vi har fra før, forteller barnehagestyrer i Skjold barnehage i Bergen, Trond Øverli til TV 2.

Bergensavisen omtalte saken først.

SYKDOM: Det er stadig færre til stede i Skjold barnehage. Sykdom har rammet de ansatte hardt denne høsten. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Større fravær enn noen gang

I Skjold barnehage er fraværet blant ansatte større nå enn det har vært tidligere år, forteller Øverli.

– Det har vært vanskelig å håndtere sykefraværet, og tidvis har det blitt satt inn tiltak for å få barnehagen til å gå rundt, sier han.

Også barnehageansatt Heidi Mæland merker sykdomspresset.

UTFORDRENDE: Heidi Mæland sier de gjør hva de kan for unngå å redusere åpningstidene. Foto: Privat.

Hun jobber i en annen barnehage på Fana i Bergen, hvor stadig flere er borte med sykdom.

– Det er en stor påkjenning, og vi kjenner på et virkelig trøkk om dagen, sier Mæland til TV 2.

Korona og norovirus

Det er først og fremst koronaviruset som florerer blant befolkningen nå.

Men de neste ukene og månedene vil en gammel kjenning melde sin ankomst.

– Smitten fra noroviruset, som gir omgangssyke, pleier å øke utover senhøsten og tidlig på vinteren, sier Espen Nakstad, administrerende helsedirektør.

BEKYMRET: Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, er bekymret for sykefraværet framover. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Han forteller at noroviruset ofte starter hos barnehager og på sykehjem, før smitten spres i befolkningen generelt.

– Dersom smittetoppen til koronaviruset og noroviruset inntreffer samtidig, er jeg bekymret for både sykefravær og sykehuskapasiteten, sier Nakstad.

– Får ikke tak i vikarer



I perioder med mye sykefravær har barnehagene her til lands hatt en flittig bruk av vikarer.



Men nå kan heller ikke vikarene møte på jobb.

– Vi får ikke tak i vikarer. De er også syke, forteller Øverli.

De varslede sykdomsbølgene med både norovirus og RS-virus bekymrer han.

– Jeg tenker mest på barna med tanke på RS-virus. Jeg håper det fordeler seg godt over tid, slik at vi klarer å håndtere det, sier barnehagelederen.

Les mer om norovirus og RS-virus lenger nede i saken.

PÅ JOBB: Trond Øverli i Skjold barnehage jobber hardt for å holde barnehagen i drift, tross mye sykdom. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Mange rammes

Barnehagene i Bergen er ikke alene.

– Mange barnehager rammes svært hardt av sykdomsfravær, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås til TV 2.

Hun forteller at høyt sykefravær i kombinasjon med dårlig grunnbemanning har ført til at mange barnehager denne høsten har vært nødt til å redusere åpningstider, avlyse planlagte aktiviteter, slå sammen avdelinger eller i verste fall stenge.

BEKYMRET: Hege Valås er nestleder i Utdanningsforbundet Foto: Tom Egil Jensen

– Ikke som før pandemien

Barnehagestyrer Øverli har sett seg nødt til å redusere åpningstiden og stenge enkelte avdelinger i flere omganger.

Han forteller at mange foreldre i barnehagen er frustrerte, samtidig som de har god forståelse for at barnehagen må ta grep.

I Mæland sin barnehage har de også måttet gjøre tiltak.

– Vi gjør alt for å unngå å redusere åpningstider, men vi må jo ha forsvarlig drift. Det blir en stor belastning for personalet med så mange fraværende kollegaer, forteller Mæland og legger til:



– Vi merket ikke dette like godt før pandemien, sier hun.

Valås i Utdanningsforbundet mener det er grunn til å være bekymret for bemanningssituasjonen den kommende måneden.

– Vi risikerer å komme inn i en ond sirkel der høyt fravær og mangel på folk gjør at de som er igjen på jobb får enda større belastninger som fører til mer sykdom og i verste fall langtidsfravær, sier Valås.



Oppkast og diaré

Noroviruset er svært smittsomt, forteller immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland.



– Norovirus er et tarmvirus som blant annet gir oppkast og diaré. Det er ubehagelig og irriterende, men ikke spesielt farlig, sier hun.



– Små barn og eldre kan likevel trenge å komme på sykehus, for å få i seg nok væske, legger hun til.

Ifølge Spurkland gir noroviruset relativt kortvarig immunitet. Hadde du infeksjonen i fjor, er det dermed ikke usannsynlig at du kan bli smittet igjen i år.

– Det er veldig smittsomt og veldig vanskelig å vaske bort, sier hun.

IMMUNOLOG: Professor i medisin ved UiO, Anne Spurkland. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– I verste fall dødelig

I likhet med noroviruset, trives også RS-viruset godt i kulden, og får sin oppblomstring på senhøsten og tidlig vinter.

– RVS er et virus som først og fremst gjør barn syke. Jo mindre barnet er, jo mer alvorlig kan det bli.



Viruset kan i verste fall være dødelig for de minste og svakeste, forteller Spurkland.

– Viruset gir luftveisinfeksjon som gjør at noen barn får pusteproblemer, sier hun.



Spurkland understreker at barn kan plukke opp en rekke virus og bakterier.



Er du bekymret for at barnet ditt skal ha fått en alvorlig infeksjonssykdom har hun noen klare oppfordringer:

– Følg med på feber og dårlig allmenntilstand. Hvis barnet ikke lenger løper glad og lykkelig rundt på gulvet, men sitter stille og er matt, og sliter med å få i seg mat, bør du oppsøke lege, sier hun.