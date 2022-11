Bekymret for at «feil» fyring fører til flere branner

BEKYMRET FOR VINTEREN: Stadig flere nordmenn varmer opp hjemmet ved å fyre med ved. En endring i fyringsatferden bekymrer ekspertene. Foto: Pål S. Schaathun

Desember og januar er de månedene hvor det oppstår flest branner her til lands. Likevel har det allerede vært flere omfattende husbranner.

Dette bekymrer ekspertene.

– Vi er bekymret fordi de høye strømprisene fører til endringer i fyringsadferden til nordmenn, som igjen fører til branner, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

BEKYMRET: Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If frykter flere branner på grunn av feil fyring. Foto: If

Grunnen til at det vanligvis er flere branner om vinteren er åpenbar: Vi holder oss mer innendørs, vi fyrer med ved, bruker mer strøm og koser oss med stearinlys.

En av dem som nylig fikk kjenne brannfrykten på kroppen, er Monica Varan (39).

– Øyeåpner

Torsdag ettermiddag brant det kraftig i et rekkehus på Bøler i Oslo. Varan jobber i Brannvernforeningen og er styremedlem i borettslaget, hvor flere boenheter sto i full fyr.

TOTALSKADD: Et rekkehus med fire enheter ble totalskadd i en brann på Bøler i Oslo torsdag. Foto: Monica Varan

– Jeg satt i sofaen og så på TV da moren min sendte meg en melding og fortalte at det brant i et rekkehus der jeg bor, forteller hun.

Varan spratt opp at sofaen og ringte 110.

– De var allerede på vei, heldigvis, men man kan aldri ta varsling for gitt. Jeg løp ut og så at en rekke like i nærheten var helt overtent. Det var forferdelig å se at noe sånt kunne skje i borettslaget vårt, forteller hun.

Varan har jobbet i brannforeningen i 17 år, men likevel beskriver hun hendelsen som en øyeåpner.

– Jeg har vært på utallige kurs om brann og brannsikkerhet, og jeg kjenner svært godt til hvordan branner utvikler seg. Likevel ble jeg overrasket over hvor fort det faktisk går.

OVERRASKET: Monica Varan ble overrasket over hvor fort flammene spredte seg. Foto: StudioF2 Fotograf Ingar Næss

– Det var en skikkelig øyeåpner å se hvordan flammene tok helt overhånd, sier Varan.

34 berørte beboere ble evakuert og to ble skadd i brannen. Skadeomfanget på personene og brannårsaken er enda ukjent.

Fyrer feil

Denne vinteren er vi i en annerledes og spesiell situasjon.

– Når strømmen er kjempedyr, fører det til at flere fyrer med ved. Mange som ellers ville ha varmet opp huset med elektrisitet, velger nå vedfyring – som et supplement, sier Clementz.

– Det betyr at det er folk som vanligvis ikke ikke pleier å fyre med ved og dermed fyrer feil, noe som kan skape farlige situasjoner.

Forsikringssjefen sier at piper som ikke har blitt brukt så mye kan bli en brannfelle, om man ikke passer på.

Dersom det er lenge siden pipa har blitt feid, kan det bygge seg opp et tjærelag på innsiden.

– Dersom dette tjærelaget tar fyr, kan temperaturen her fort komme opp i 1200-1300 grader. Er det da sprekker i pipa, kan brannen raskt spre seg til resten av boligen, sier Clementz.

Brannfelle

En annen ting som fort kan gå galt, er om veden man fyrer på er for våt.

Fuktig ved kan føre til økt risiko for pipebrann, fordi tjære og sot fester seg enklere i skorsteinen. Det kan skje etter bare noen få måneder med feil fyring.

– Det er tragisk at det har vært så mange branner i det siste, men det er vanskelig å si om det er en trend eller tilfeldigheter. Det vi er sikre på, er at tiden vi går inn i nå dessverre er preget av mange branner.

– Nettopp derfor er det veldig viktig at vi alle er bevisst, og gjør det vi kan for å minske risikoen for brann, sier Clementz.

Men det er ikke bare fyring med våt ved som kan være brannfarlig.

– Ikke å anbefale

Tom Erik Galambos, seniorrådgiver i Brannvernforeningen, forteller at mange ikke setter seg godt nok inn i hva slags peis de har.

RÅD: Det fremste rådet til Tom Erik Galambos, rådgiver i Brannvernforeningen, er å sette seg godt inn i hva slags peis man har for å unngå å fyre feil. Foto: Brannvernforeningen

– Det er ikke slik at fyring er fyring, uavhengig av hva slags peis man har. Det er viktig å lese bruksanvisningen til det aktuelle ildstedet for å gjøre ting riktig, slik at man unngår brannfare, sier Galambos.

Har man for eksempel en lukket peis, må man tenke på hvor mye trekk man har når man fyrer.

– Jeg tror mange kanskje tenker at de skal spare ved i form av å ha lite trekk i peisen. Det vil jeg ikke anbefale. For lite trekk fører til mer beksot, som igjen kan føre til pipebrann, sier Galambos.

Han legger til at det også er viktig at en gammel pipe må være i god stand før man skal sette inn et nytt ildsted.

Rekordmange kjøper peis

Skyhøye strømpriser har også ført til at svært mange nordmenn har begynt å se seg om etter alternative varmekilder.

Ifølge en landsomfattende undersøkelse, utført av Norsk Varme, har rekordmange kjøpt seg peis de siste årene.

Nærmere 340.000 nordmenn har skaffet seg ny peis eller ildsted de siste to årene.

Samtidig viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en markant økning i pipebranner i 2021. Flere kuldeperioder og dyrere strøm blir trukket frem som sannsynlige årsaker.

Fakta: Slik fyrer du riktig Bruk tørr ved og god trekk til det har blitt skikkelig fyr.





Reguler trekken slik at det brenner med rolige flammer.





Legg på litt og litt slik at det brenner med rolige flammer.





Bruk aldri tennvæske, bensin eller andre brennbare væsker i peisen eller ovnen.





Vedovnens overflate må ikke bli så varm at den antenner bygningsdeler eller annet brennbart materiale.





Dersom treverk nær ildstedet er misfarget, er det et tegn på at temperaturen er for høy.





Det kan være litt ulik måte å fyre på i hver enkelt ovn, les derfor produsentens fyringsinstruks.



Kilde: Brannvernforeningen

– Det er forståelig at folk vil spare på strømutgiftene, men riktig fyring er helt avgjørende for å unngå pipebranner. Før du fyrer opp må du rengjøre godt og sørge for tilstrekkelig med trekk, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.