Bekymret etter enda en renteheving: – Nå er det alvor

Norges Bank hever styringsrenten til 2,25 prosentpoeng. Beslutningen var enstemmig.

Slik komiteen vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i november. Nordmenn må belage seg på en boliglånsrente som kan nå 4,3 prosent i løpet av neste år, ifølge Norges Bank.

– Nå er det alvor, sier Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank, til TV 2.

På under ett år har renten steget med to prosentpoeng.

– Dette er den kraftigste renteoppgangen siden 1998. Forskjellen fra den gangen var at renteoppgangen kom fra allerede høye nivåer. Nå kommer rentene fra 0, sier hun.

Hun understreker at økt rente i tillegg til økte priser på mat og drivstoff vil svi for mange.

– I løpet av ett år har en husholdning med fem millioner kroner i lån fått økte rentekostnader på 80.000 kroner i året, etter skatt. Det er spinnvilt, sier hun.

Konkrete råd

Cecilie Tvetenstrand, spare- og forbrukerøkonom i Storebrand, er ikke overrasket over Norges Banks rentebeslutning.

– Samtidig vil dette bli smertefult for mange som har høye boliglån. Boliglånsrenta øker samtidig som prisene på alt annet settes opp, og det er det Norges bank jobber for nå; å dempe prisveksten, sier hun.

Norges bank har justert sin rentebane noe, og prognosene sier nå at styringsrenten vil nå 3 prosent allerede i vinter.

– Det begynner å bli kritisk for Norges Bank å sørge for at ikke prisveksten setter seg. Det er viktig at man får den ned før lønnsoppgjørene starter på nyåret, sier hun.

Tvetenstrand har noen konkrete tips til de som nå bekymrer seg for egen økonomi.

– Det kan være lurt å bruke en boliglånskalkulator og se hvor store økte utgifter en rente på 4,5 prosent kan bety. Så vil jeg anbefale at man allerede nå setter til side den summen de økte utgiftene vil utgjøre, så man vender seg til dette, samtidig som man bygger en buffer, sier hun.

Et annet råd om det kniper, er å justere skattekortet.

– Vi får jo skattefradrag på rentekostnadene, og ved å justere dette nå som rentekostnadene øker, kan man få mer utbetalt per måned, sier hun.

– Alvorlig bekymret

Carl O. Gevig i Norges Eiendomsmeglerforbund er bekymret for det som kom torsdag.

– Vi er alvorlig bekymret for konsekvensene av Norges Banks aggressive pengepolitikk hvor alt handler om å bringe inflasjonen raskt ned. Dersom renten heves for raskt og for mye kan arbeidsledigheten bli så høy og kjøpekraften så svekket at det utløser en boligresesjon i form av kraftig fall i boligsalg og boligbygging, sier Gevig.

– Det norske boligmarkedet er ikke immunt mot fall i boligverdier, og vi vet at det kan få store konsekvenser for husholdningenes økonomi og samfunnsøkonomien som sådan dersom boligprisene faller mye, sier han.

– Problemer med lån

Også Geir Grindland i Inkasso Norge er bekymret for en styringsrente som sniker seg stadig oppover.

– Med en renteøkning på 0,5 prosentpoeng, så vil flere få problemer med å betjene sine lån, sier Grindland.

Han mener de økonomiske forskjellene i Norge stadig øker, og at utgiftsøkning på flere fronter skaper trøbbel for dem som tidligere ikke har hatt økonomiske problemer.

– Dette kan føre til at flere misligholder lånene sine og man vil få en stor økning av flere tvangssalg av boliger framover det neste året, sier han.