Bekymrer politiet: Sier han vil utføre terror i Norge

En Oslo-mann med knytning til kjente islamister er siktet for en rekke grove trusler om blant annet drap på SIAN-lederen og et angrep på pride-bevegelsen.

Det kommer frem av en fersk fengslingskjennelse fra Oslo tingrett. 6. juli ble mannen i 20-årene fengslet for en rekke grove trusler, blant annet om terror i Norge.



Mannen har uttalt at han har ønsker om å gjennomføre jihad. Det betyr hellig krig og forbindes ofte med ekstreme islamistiske terrorhandlinger.

Han har erkjent de faktiske forholdene i saken.

Hele fem ganger tidligere er han straffedømt for lignende forhold.

Nå har mannens oppførsel endret karakter på en måte som gjør politiet svært bekymret.

Ser likhet til Matapour

I løpet av pride-måneden gjorde mannen en rekke søk på Google.



Ifølge den siste fengslingskjennelsen mot mannen skrev han blant annet «zaniar matapour», «arfan bhatti», «Pride» og «sian» i søkefeltet, før han umiddelbart etterpå søkte på «påkjørsel skadepotensial».

Den 25. juni i fjor gikk Zaniar Matapour (44) til angrep på tilfeldige mennesker som feiret pride i Oslo sentrum. To menn ble drept, ni personer fikk skuddskader og 25 personer fikk andre skader i angrepet, som Arfan Bhatti er siktet for å ha planlagt.

25. JUNI: Zaniar Matapour (44) ble overmannet av sivilister da han ble pågrepet for Oslo-terroren i fjor sommer. Foto: TV 2-tipser

Ifølge TV 2s opplysninger frykter politiet at den siktede mannen i 20-årene kan være lett påvirkelig til å gjennomføre noe lignende som Matapour.

Mannen har de siste månedene hatt kontakt med de to kjente islamistene Ubaydullah Hussain og Mohyeldeen Mohammad.

I løpet av juni sendte han om lag 130 e-poster til politiet og PST, der han blant annet truer med å gjennomføre et terrorangrep i Oslo.

Avtalte middag

Mannen skal ha snakket med de to islamistene på WhatsApp. Der skal de tre ha avtalt en middag, som aldri ble noe av før han ble fengslet.

Til en radikaliseringskontakt i Oslo politidistrikt har siktede uttalt at han planlegger å ha mer kontakt med «disse gutta» når han slipper ut fra fengsel, står det i fengslingskjennelsen.



– Ubaydullah tilhører intet islamistisk miljø, og kan ellers ikke svare for hvem som måtte ta eller ønske å ta kontakt med ham, eller deres intensjoner, sier advokat John Christian Elden.

2016: Ubaydullah Hussain og hans forsvarer John Christian Elden under et fengslingsmøte i Oslo tingrett i 2016. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Slik TV 2 forstår det, har ikke politiet forsøkt å komme i kontakt med verken Ubaydullah Hussain eller Moheyldeen Mohammad i forbindelse med denne saken.

De to er derfor ikke avhørt, men dette skal være blant de eneste eventuelle etterforskningsskrittene som gjenstår i saken.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra advokat Øyvind Bratlien, som tidligere har forsvart Mohyeldeen Mohammad.

Vurderer terrorsiktelse

Torsdag ble mannens varetektsperiode forlenget med fire nye uker.

Nå vurderer politiet å skjerpe siktelsen til å gjelde grove trusler om terror, noe som vil øke strafferammen fra seks til ti års fengsel.

– Objektivt sett så er det ingen tvil om at dette er terrortrusler, men det er spørsmål om hans subjektive skyld, sier politiadvokat Einar Grape.

Politiet har begjært en full judisiell undersøkelse av mannens psykiske helse.

Siktedes forsvarer, advokat Ola Lunde, sier til TV 2 at han nå avventer de sakkyndiges konklusjon.



FORSVARER: Advokat Ola Lunde representerer den siktede mannen i 20-årene. Foto: Marte Christensen / TV2

Lunde opplyser videre at han har anket den siste fengslingskjennelsen til lagmannsretten, der han har bedt om muntlig forhandling.

Bakgrunnen for anken er at han mener at Oslo tingrett har brukt loven feil, og at det derfor ikke er grunnlag for å hevde at det er gjentakelsesfare.



Truet SIAN-lederen



En del av truslene retter seg også mot den islamkritiske organisasjonen SIAN, og lederen deres Lars Thorsen.

KORANBRENNING: Lars Thorsen (t.v) under en koranbrenning på Tøyen i april i fjor. Foto: Lars Nyland / TV 2

I det første fengslingsmøtet mot siktede skal han ha sagt at han var usikker på om det var riktig å ta loven i egne hender og drepe Thorsen.

– Det måtte han sjekke litt mer rundt sa han, sier Einar Grape til TV 2.

Mannen har også sagt at han blir mer og mer forbannet jo lenger han må sitte i varetektsfengsel.

– Det bekymrer oss at han stiller krav til oss om at han skal slutte hvis han blir løslatt, sier Grape.

Grape sier at politiet ønsker å holde mannen varetektsfengslet frem til hovedforhandlingen mot ham, forhåpentligvis før jul.

– Dette er en sak vi ser svært alvorlig på. Ut ifra det som skjedde i fjor sommer, så er det åpenbart at vi må ta dette på alvor, og det gjør vi.