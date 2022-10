Bekreftet: Viggo Kristiansen møter selv i retten

SKAL FRIFINNES: Viggo Kristiansen (43), her på vei ut av Ila fengsel i fjor sommer, skal selv møte i retten for å få avsagt en frifinnende dom i Baneheia-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det bekrefter Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, overfor TV 2.

Onsdag har han og statsadvokat Andreas Schei hatt et telefonmøte om den videre fredmdriften i saken etter at Riksadvokaten sist fredag uttalte at han mener Viggo Kristiansen er uskyldig dømt og at han må frifinnes.

– Vi kommer til å ha et nytt saksforberedende møte om kort, sier Sjødin.

– Ventet i mange år

Det blir altså ikke en skriftlig behandling av frifinnelsesspørsmålet, men et fysisk rettsmøte der Kristiansen selv kommer til å møte opp.

GLEDER SEG: Arvid Sjødin ser frem til å sette punktum på vegne av sin mangeårige klient, Viggo Kristiansen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg tror det blir veldig greit for Viggo å møte der. Da får han et tidspunkt for når denne prosessen endelig tar slutt. Dette har han ventet på i mange år, sier Sjødin.

I rettsmøtet skal det, i tillegg til å påstås frifinnelse for dobbeltdrapene, utmåles en straff for en overgrepssak Kristiansen erkjente i tingrettsbehandlingen i Baneheia-saken.

Slitsom prosess

Ifølge Sjødin kommer rettsmøtet til å finne sted i år.

– Det er på høy tid å få dette unnagjort, for dette har vært en slitsom prosess, sier han og viser til at han har blitt utskjelt i mange år.

Når frifinnelsen er et faktum, står offeret Lena Sløgedal Paulsen (10) uten en drapsmann.

Det er ikke bestemt hva som skjer videre med Jan Helge Andersen, utover at Oslo-politiet fortsetter sin etterforskningen mot ham. Andersen er siktet for drapet på Paulsen.