Bekrefter myten mange snakker om: – Har utvilsomt økt

SYKDOM: Har du opplevd at sykdommen ikke slipper taket, selv etter flere dager i sengen? Da er du ikke alene, ifølge ekspertene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Flere luftveisinfeksjoner har herjet de siste månedene, og mange har nok kjent på gjenstridige symptomer som aldri helt forsvinner.

Mens man før kunne riste av seg feber og forkjølelse på noen dager, opplever flere at virus og infeksjoner nå henger i.

Men stemmer det faktisk at vi er syke lenger enn før?

– Antallet nordmenn som opplever sykdomsforløp på en uke eller mer har utvilsomt økt etter at covid-19 kom inn i bildet, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

SYKERE: Nakstad tror flere nordmenn er oftere og lenger syke enn tidligere. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Sykdomsbyrden har økt

Det har vært en tøff vinter med flere virus i omløp. Spesielt influensasesongen har i år vært unik fordi to ulike influensavirus har dominert samtidig.



Hvis man var ekstra uheldig, kunne man derfor bli smittet av begge variantene samtidig.

I tillegg har både korona, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner bredt seg i samfunnet. Tall fra Nav viser at sykefraværet i tredje kvartal i 2023 økte med 4,8 prosent i forhold til samme periode året før.

– Det stemmer i hvert fall at folk føler de er syke litt oftere. Det skyldes nok at det har vært ulike virus i spill i høst og inn mot vinteren, sier Nakstad.

LANGVARIG SYKDOM: Korona kan ofte gi mer langvarig sykdom enn folk forventer, sier Nakstad. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Han tror det spesielt er korona som gjør at folk er syke både mer og lenger enn før.

– Den totale sykdomsbyrden i samfunnet har økt på grunn av covid-19 – sammenlignet med før pandemien, sier Nakstad.

Koronasykdom kan ramme svært ulikt, og ifølge Nakstad opplever mange koronasmittede at de er syke «overraskende lenge».

– Mange har en forventning om at de bare merker det et par dager, men faktum er nok at de fleste merker det en god uke, og noen lenger enn det.

Dette er årsaken

Det kan være flere grunner til at noen opplever å få lenger sykdomsforløp, forklarer Nakstad. Blant dem er såkalte restsymptomer.

– Det vil si at viruset er borte fra kroppen, men du er fortsatt litt irritert i slimhinnene i luftveiene dine, slik at du hoster selv om viruset er borte, sier han.

SENGELIGGENDE: En enkel virusinfeksjon kan raskt føre til flere dager i sengen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I andre tilfeller kan en sekundærinfeksjon være forklaringen.

– Det er ganske vanlig etter influensa. At du er litt mer utsatt for en bakteriell infeksjon, for eksempel, som da kommer etter influensaen, sier Nakstad.

– Immunforsvaret tar sats

Også immunolog Anne Spurkland tror det kan stemme at flere nordmenn opplever sykdom og symptomer som mer langvarig enn tidligere.

– Jeg tenker det er fordi immuniteten mot alle disse hverdagslige vintervirusene er noe dårligere i etterkant av pandemien der det var mye mindre eksponering for dem i to hele vintersesonger, sier Spurkland.

PROFESSOR: Spurkland er spesialist i immunologi og jobber som professor i medisin ved Universitetet i Oslo Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Kroppen er derfor noe dårligere rustet til å bekjempe sykdommen.

– Immunsystemet må ta sats fra et lavere nivå, og dermed blir det også mer symptomer på at immunforsvaret jobber, man føler seg syk lenger, og trenger lenger sykemelding, sier Spurkland.

Slik blir du frisk

Det er flere ting som avgjør hvor lenge man blir syk av en infeksjon.

– Det er delvis hvor mye virus man ble smittet med i utgangspunktet, og hvor god immunitet man har mot viruset/bakterien man er smittet med, forklarer Spurkland.

Det kan også bety noe hvor raskt immunforsvaret klarer å mobilisere mot viruset.

– Noen kan ha generell svekket evne til å mobilisere immunforsvaret, på grunn av annen sykdom eller medisinsk behandling, eller kanskje for mye stress, lite søvn, uregelmessig livsførsel, og blir dermed mer langvarig syk, sier Spurkland.

Hun har et tydelig råd til alle som ønsker å ta knekken på sykdommen så raskt som mulig.

– Aksepter at du er syk, ta det med ro hjemme og la kroppen og immunforsvaret jobbe i fred. Ikke press deg for tidlig tilbake til en travel hverdag med masse aktivitet, sier Spurkland.

– Immuniteten er god

Selv om det har vært mye luftveissykdom, tror ikke Nakstad dette fortsatt henger sammen med en «immunitetsgjeld» etter pandemi og nedstenging.

– Nå har folk hatt veldig mange virus de siste årene, og vi har vært eksponert for både influensa, korona og mye annet. Jeg tror immuniteten er ganske god, men det er flere ting du kan bli smittet av, og det kan spille inn.

– Covid-19 har kommet som en tilleggssykdom vi ikke hadde før. Hadde vi tatt covid-19 ut av regnskapet, hadde folk i Norge vært mindre syke enn de er nå, sier Nakstad.



Mens høsten var preget av mange sykehusinnlagte med luftveisinfeksjoner, er tallene mye lavere nå.

– Det ser ut som vi er litt over kneika, i alle fall når vi ser på sykehustall. Men også når det gjelder de prøvene FHI får inn til sine laboratorier, så ser vi at andelen som tester positivt nå er lavere enn den var i desember, sier han.