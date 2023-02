Beklaget for å ha brukt kvinnelig prest

Rektor «legger seg langflat» etter at en kvinnelig prest holdt gudstjeneste for elevene. Kunnskapsministeren reagerer sterkt.

En kristen privatskole i Nord-Troms har beklaget til foreldrene for at barna deres deltok i en gudstjeneste med en kvinnelig prest.

I en SMS skrev rektor Vilde W. Steinsvik at hun «legger seg langflat» og skal «skjerpe inn rutinene», ifølge Nettavisen.

«Vi skjønner at det er reaksjoner på at det var kvinnelig prest som holdt gudstjenesten», kan man også lese i meldingen.

Før jul deltok nemlig elevene ved Straumfjordnes skole på en julegudstjeneste i den lokale kirken. På prekestolen sto presten Julie Schjøth-Jovik.

At det var nettopp henne som ledet, skal ha fått foreldrene til å reagere.

«Torsdag 15. desember deltok skolen på julegudstjeneste med kvinnelig prest. Vi skjønner at det er reaksjoner på at det var kvinnelig prest som holdt gudstjenesten. Vi var ikke informert om dette på forhånd og jeg sjekket det ikke opp da jeg ikke tenkte at det var et alternativ. Jeg legger meg langflat og beklager på det sterkeste til dere alle. Jeg skjerper inn rutinene og sjekker tydeligere opp hvem som holder gudstjenestene fremover og finner alternative løsninger dersom det blir behov for det»., sto det SMS-en, ifølge avisen.

13 millioner i tilskudd

Skolens styreleder Vidar Viken opplyser at Straumfjordnes eies og finansieres blant annet av elevenes foreldre.

Ifølge Nordlys driftes skolen derimot først og fremst av offentlige tilskudd.

Straumfjordnes mottok i 2021 drøyt 13 millioner kroner fra Utdanningsdirektoratet. I tillegg mottok skolen i overkant av en million kroner fra Statsforvalteren og Nordreisa kommune, ifølge avisa.

Foreldrebidraget var på 148.000 kroner.

Kunnskapsministeren reagerer

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) reagerer sterkt på rektorens utspill.

Hun mener verdiene som rektoren forfekter, hører fortiden til.

– Heldigvis har Den norske kirke kommet lenger, og i dag er flere enn én av tre prester i Norge, kvinner. Dette er det viktig at særlig jentene på Straumfjordnes skole får se, sier hun i en kommentar til NTB.

Brenna understreker at norsk skole skal fremme toleranse og likestilling mellom kjønnene, og at det skal ligge til grunn for all opplæring som gis ved skolene – også de private.

– Ingen enkeltskole kan velge å se bort fra dette, sier kunnskapsministeren.

Hun legger til at skolen kan risikere å miste godkjenningen sin, dersom det skulle vise seg at bryter reglene.

Nekter å svare

TV 2 har kontaktet Straumfjordnes skole.

De vil ikke kommentere den aktuelle SMS-en og henviser til skolens styreleder Vidar Viken.

Viken vil ikke svare på TV 2s spørsmål, men kommer med en generell uttalelse. Uttalelsen er også gitt til Nettavisen.

Viken sier at Straumfjordnes skole er en kristen friskole, og at skolens verdigrunnlag er «tuftet på en klassisk bibelforståelse».

– På Straumfjordnes skole møter vi alle mennesker med respekt, og vi lærer om alle menneskers uendelige verdi og alle menneskers likeverd. Ut fra vedtektene og vår forståelse av bibelen så er det mannen som skal forkynne. Dette er ikke et spørsmål om likestilling, men et spørsmål om tro og overbevisning, sier Viken.

Han forteller at styret er valgt av de foresatte, som også eier og finansierer skolen.

– Dersom skolens ledelse, enten rektor eller styret, mottar henvendelser fra foresatte angående skoledrift og aktiviteter svares dette ut i tråd med skolens vedtekter. Hvis endringer i vedtektene er ønskelig kan man som foresatte ved skolen ta det opp på årsmøte til diskusjon og avstemming, skriver Viken.

– Verken sint eller såret

Julie Schjøth-Jovik forteller til TV 2 at den aktuelle julegudstjenesten var en fin opplevelse.

– Jeg var veldig glad for at de kom på gudstjenesten. Jeg opplevde at de sang med. Det var veldig hyggelig, sier presten.

Hun har fått med seg SMS-en som ble sendt ut og understreker at hun ikke tar seg nær av den.

– Det er ikke min oppgave å blande meg i den interne samtalen på skolen, den må de ta med foreldrene. Jeg kan leve godt med dette, jeg er verken sint eller såret, sier Schjøth-Jovik.

Kritisk til kvinnelige prester

Det er ikke første gang spørsmål om kvinnelige prester i Nord-Troms har skapt overskriver.

I 2019, da Julie Schjøth-Jovik ble ansatt som regionens første kvinnelige prest, protesterte en predikant i den Luthersk Læstadianske menigheten i Nord-Troms.

– Vi forholder oss til det vi har lært gjennom generasjoner; etter Guds ord kan ikke en kvinne være prest i vår menighet, sa predikant Nils Einar Samuelsen til NRK i 2019.

Julie Schjøth-Jovik understreker at hun ikke tar seg nær av dette.

– Jeg tenker at dette ikke går på person. Som prest må jeg respektere at noen syns at det er vanskelig med kvinner som prest. Det handler om forstå kulturen og historien på stedet.