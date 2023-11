Beklager etter Instagram-innlegg

I tillegg til julekos, mat og pynt, er desember høytid for oppdrag for brannvesenet.



I førjulstiden har en rekke magasiner, butikker og influensere delt forslag til julepyntede bord, kranser og andre dekorasjoner.



Flere av disse inneholder en trend brannvesenet håpte tilhørte fortiden: Levende lys.

– Hvis man glemmer å slukke julelysene, kan de brennbare materialene i julekransen ta fyr. De står som regel på et bord med servietter eller en duk, og så sprer det seg videre på den måten, sier Trine Sommerlade, kommunikasjonsleder i Bergen Brannvesen.



Nå retter hun kritikk mot flere som deler brannfarlig innhold på sosiale medier:

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp BRANN: Denne videoen viser hva som kan skje når en julekrans tar fyr. Foto: Bergen Brannvesen

– Levende lys har ingenting oppi brennbare dekorasjoner å gjøre. Det er farlig.



Kritisk til influenser

Tidligere skikjører og Farmen-programleder Tiril Sjåstad Christiansens har på Instagram delt flere videoer med forslag til hjemmelaget julepynt.

En av disse reagerer brannvesenet sterkt på, der levende lys plasseres både oppå og under brennbart materiale.

Videoen har blitt spilt av mer enn 13 millioner ganger, og har fått over 360 000 likerklikk.

BRANNFARLIG: Dette Instagram-innlegget har nådd ut til mange millioner brukere. Brannvesenet advarer mot å lage julepynt som kan være brannfarlig. Foto: Faksimile fra Instagram

– Her er det flere ting som er urovekkende og farlig. Jeg skulle ønske hun ville bruke statusen til å vise gode, brannsikre løsninger i sin dekor. Nå blir folk inspirert til å gjøre ting som ikke er trygt, sier Sommerlade.

POPULÆRT: Slike varianter har kommet tilbake i popularitet blant magasiner, influensere og butikker de siste årene. Det er ikke brannvesenet fornøyde med. Faksimile fra KK.no / Goran Jorganovich / TV 2

Christiansen sier hun ikke er den første til å lage brannfarlig innhold på sosiale medier, og at det heller ikke var intensjonen.

– Jeg må være ærlig og si at jeg ikke tenkte så mye på det. Jeg tenkte at det var mest borddekor med fine farger og lyngen imellom.

Hun understreker at hun aldri ville gått fra bordet med lysene på, og sier det er synd at brannvesenet mener hun inspirerer til å gjøre ting som ikke er trygt.

– Det må jeg bare beklage. Så håper jeg alle bruker sunn fornuft og ser over hjemmene sine en gang for mye enn for lite, etter at de har tent lys fremover.

Tar umiddelbare grep

Også Norges største kvinnemagasin KK (Kvinner og Klær) har, både på papir og på nett, delt bilder av julepynt brannvesenet kaller brannfarlig.

KK har fått anledning til å kommentere saken, men har takket nei til dette.

INSPIRASJON: KKs julemagasin i 2022 hadde et bilde av små, levende lys i en seng av mose på et julepyntet bord. Foto: Bergen Brannvesen

Blomsterkjeden Mester Grønn har på Tiktok delt flere videoer med levende lys på julepyntede bord, som brannvesenet også har reagert sterkt på.

Markedsdirektør i Mester Grønn, Hilde Cecilie Hildeng, tar raskt grep når TV 2 ringer.

– Dette skulle ikke vært publisert. Vi stiller oss bak kritikken til brannvesenet. Vi tar umiddelbar action, og har tatt bort de bort.

Legger seg langflat

Hildeng sier hun er lei seg for at de har publisert videoer som viser bruk av levende lys sammen med særlig brannfarlig pynt, og at det ikke skal skje igjen.



– Dette kan brannvesenet, og det er bra at de passer på.

SLETTER: Mester Grønns Tiktok-videoer viser flere julebord med usikrede levende lys. Nå beklager kjeden og fjerner videoene. Foto: Faksimile fra Tiktok

Klare råd

I fjor rykket brannvesenet ut på 266 boligbranner i desember, 75 prosent mer enn snittet resten av året.



Syv mennesker mistet livet i brann samme måned.

– I vintermånedene er vi mer hjemme, fyrer i peisen og bruker komfyren, levende lys og elektriske anlegg. Mer av tingene som kan være en brannfare, sier Sommerlade.

ARNESTED: Av boligbranner som er etterforsket av politiet, starter tre ganger så mange branner i stuen i desember, som resten av året. Foto: Bergen Brannvesen

Foruten om å unngå de brannfarlige juledekorasjonene, oppfordrer brannvesenet folk om å være årvåkne.

– Man må følge med på det man gjør, om man lager mat, fyrer i peisen eller tar en røyk. Det er heller ikke dumt å ta en sikkerhetssjekk før du legger deg. Se at alt er slukket og slått av, sier Sommerlade.